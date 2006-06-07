Dün öğle yemeğini Meclis Lokantası'nda yedik: Nar ekşili somon balığı ve salata... Lokantada "kalite" mükemmel... Boş masa bulabilmek zor.

Yemekte eski milletvekillerinden (Trabzon-DYP) Mehmet Çakıroğlu da vardı.

Çakıroğlu bir ara TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'a sordu:

-Sayın Bakanım... Erken seçim var mı?.. Hazırlığımı ve çalışmalarımı ona göre yapayım.

-Çakıroğlu rahat ol... Ailenle yaz tatiline çık... Erken seçim laflarına da inanma.



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Yemek masasında bir "hesap" yaptık.

Meclis, yaz tatiline kadar "kaç gün çalışabilir" hesabı.

Bu hafta "geçti sayılır."

Son hafta Meclis "zor çalışır."

Geriye kalır "2 hafta."

Bir başka hesap:

Meclis'in çıkaracağı bazı yasalar var:

Örneğin Vakıflar Yasası.

Askeri Ceza Usul Yasası.

Ceza Uyum Yasası.

Hükümet bunların "bu yasama yılında çıkmasını" istiyor.

Ayrıca:

Terörle Mücadele Yasası var.

Türk Ticaret Yasası var.

İcra İflas Yasası var.

Meclis "iki haftaya" bu işlerin ne kadarını sığdıracak da...

"Erken seçim yasasını" ele alacak.



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İktidarın gündeminde "erken seçim yok."

İktidarın "örgüt kademelerinde" böyle bir istek var mı?

Dün öğle yemeğinde AK Parti Zonguldak İl Başkanı Celil Uzun da masamızdaydı.

-Başkan... Erken seçim?.. Gündem?.. Zonguldaklı ne diyor?

-Seçimden bahseden yok... İş isteyen çok... Gündem işsizlik.



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Zonguldak'ta "kullanılmayan maden sahaları" özelleştirilmiş.

Buralarda "3 bin işçi çalışmaya başlamış."

Celil Uzun:

-Ne olur biraz daha özelleştirme... Ve biraz daha istihdam... Gündemimiz bu.



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Yemekten önce de CHP'nin Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Kemal Anadol'la çay içmiştik.

"Geleni gideni" çoktu.

Gelen gidenin çoğunun sorunu da "işsizlikti."



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Kemal Anadol'a "erken seçim" dedik.

Hemen cebinden Anayasa'yı çıkardı.

"Tuzaklarla dolu" dedi.

Gerçekten de bu Anayasa'ya göre "iktidar partisi istemedikçe erken seçim kapısının aralanması olanaksız."



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Diyelim ki CHP "sine-i millete" döndü.

Bu durumda Meclis'in "3 ay içinde ara seçime gitmesi" gerekiyor.

Ama Meclis "ara seçim kararı almazsa..."

Anayasa'da bu konuda "müeyyide" yok.



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Ayrıca...

CHP'lilerin topluca "istifa ettik" demeleri de yetmiyor.

İstifaların "TBMM Genel Kurulu'nda okunup, kabulü gerekiyor."

İktidardakiler "kabul etmiyoruz" derlerse...

İstifalar "yok" sayılıyor.



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Ara seçime gitmesinin bile önünde "tuzak üstüne tuzak olan" bir sistemde, erken seçime nasıl gidilecek?

Açıkçası:

1. Parlamento içi siyasetin erken seçim diye bir tasası yok.

2. Parlamento dışı siyasetin, Meclis üzerinde ciddi bir etkisi yok.

3. Siyaset dışı bazı çevreler erken seçim diyorlar ama, onlara da Meclis'te kulak asan yok.