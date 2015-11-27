Adana'da MHP'nin güçlü bir tabanı var... Öylesine ki... MHP Adana'da... 7 Haziran'da da, 1 Kasım'da da... 3 milletvekilliği kazandı.

MHP'nin en fazla milletvekili çıkardığı iller... İstanbul, Ankara ve Adana.

Gerçi 1 Kasım'da MHP'nin oyu yüzde 23.4'ten yüzde 19.6'ya indi... Parti 5 ayda 41.773 oy kaybetti... Ama... Taban öylesine güçlü ki... Yine Meclis'e 3 milletvekili gönderdi.

MHP... Kapalı kutu gibi.

Eleştiri... Kulis... "Sessiz ve derinden." Denizaltı misali.

Unutmadan... Bir husus çok önemli:

MHP 1 Kasım'da Cahit Öztok'u dördüncü sıradan aday gösterdi... Adam gibi adam... Uzlaşmacı... Sevilir sayılır.

Cahit Öztok'un kimseye eyvallahı yok... Paraya pula ise hiç ihtiyacı yok... Birinci sıra adayı imiş gibi çalıştı.

AKP demedi, Ak Parti dedi... Rakip partiler için, Erdoğan ve Davutoğlu için kötü söz söylemedi.

Cahit Öztok, MHP'nin arkadan iten lokomotifi idi... Eğer MHP 3 milletvekilliğini korudu ise... Bunda onun payı büyük.