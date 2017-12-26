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YAVUZ DONAT
26 Aralık 2017, Salı YAVUZ DONAT

Batman’da siyaset

Gittik... Gezdik...
Gördük... Dinledik...
Ve Ankara'ya döndük.
Esnafla da konuştuk, otelciyle de... Kahvedeki emekliyle de... "Rezidans" inşa eden müteahhitle de (Evet... Rezidans modası Batman'da da var).
merkezde...
İlçelerinde... Konu siyasetten açılınca... Herkes "Hizmetten... Projeden" söz ediyor.
Kimi... "Tıp Fakültesi" istiyor.
Kimi... "Diyarbakır'a gelecek olan hızlı tren, Batman'a da uğrasın" diyor.
Kimi... "Yeni stat yapıldı...
Eskisinin yeri kent parkı olsun" diye konuşuyor.
Kimi de... "6 Ocak 2018'i" bekliyor.
Niçin mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk haftasında Batman'a gideceği için.

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