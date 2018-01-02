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YAVUZ DONAT
02 Ocak 2018, Salı YAVUZ DONAT

Erdoğan olmasaydı

li'nin biri... Sanki "Gizli, saklı bir şey" söyleyecekmiş gibi... Kulağımıza eğildi ve...
"Kalabalığı" işaret ederek şöyle dedi:
- Tayyip Bey olmasaydı bunlar bugün birbirini yerlerdi.
Düzceli'nin gösterdiği kalabalık... "Ak Partililer."
"Bunlar" diye sözünü ettiği kişiler... Pazar günü "İl Kongresi'ne" katılan delegeler.
Kongre öncesi il başkanlığı için "Dört aday" vardı.
Erdoğan gelince...
"Dağınıklık" giderildi... "Tek aday" kaldı... Ve o seçildi.
Erdoğan... Ak Parti'nin "Lideri... Tutkalı...
Lokomotifi." Düzceli'nin dediği gibi...
"Erdoğan olmasaydı..." Gerisini biz söyleyelim:
"Çanak çömlek çoktan patlardı."

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