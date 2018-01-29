KIRIKHAN (HATAY)

Reyhanlı ile Kırıkhan'ın arası 38 kilometre... Sağımızda Afşin Çayı... Az ilerisi Suriye.

Solumuz... Bereketli Amik Ovası.

Karşıda... Karla kaplı Amanos Dağları.

Akpınar ve Kızılkaya köylerini geçiyoruz... Kemal Sunal'ın "Kibar Feyzo" filmi buralarda çekilmişti.

Sonra... Kastal mevkiinde bir "Konak" görüyoruz... İbrahim Tatlıses'in "Sabuha" filmindeki konak.

Ardından... Murat Paşa Köyü...

Murat Paşa-1 ve Murat Paşa-2 köprüleri.

4. Murat, Bağdat seferine giderken "Burada" konaklamış.

Ve Kırıkhan'dayız.

Havan mermileri düşmüş, kimin umurunda?

Eczane bayrak asmış... Lokantacı, kuyumcu, fırıncı, halıcı "Bayrak asmış." "Korku" mu dediniz?.. Sınıra 15 kilometre uzaklıktaki Kırıkhan'da "Korku sıfır."