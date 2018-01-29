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YAVUZ DONAT
29 Ocak 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Korku mu dediniz?... “Sıfır”

KIRIKHAN ()
Reyhanlı ile Kırıkhan'ın arası 38 kilometre... Sağımızda Afşin Çayı... Az ilerisi Suriye.
Solumuz... Bereketli Amik Ovası.
Karşıda... Karla kaplı Amanos Dağları.
Akpınar ve Kızılkaya köylerini geçiyoruz... Kemal Sunal'ın "Kibar Feyzo" filmi buralarda çekilmişti.
Sonra... Kastal mevkiinde bir "Konak" görüyoruz... İbrahim Tatlıses'in "Sabuha" filmindeki konak.
Ardından... Murat Paşa Köyü...
Murat Paşa-1 ve Murat Paşa-2 köprüleri.
4. Murat, seferine giderken "Burada" konaklamış.
Ve Kırıkhan'dayız.
Havan mermileri düşmüş, kimin umurunda?
Eczane bayrak asmış... Lokantacı, kuyumcu, fırıncı, halıcı "Bayrak asmış." "Korku" mu dediniz?.. Sınıra 15 kilometre uzaklıktaki Kırıkhan'da "Korku sıfır."

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