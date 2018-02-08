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YAVUZ DONAT
08 Şubat 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

“Saklı Bahçe”

NİĞDE

Binlerce yıllık bir tarih... Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı... Tyana (Kemerhisar) su kemerleri... Roma havuzu... Camiler, medreseler... Kale... Kervansaray... Niğde, Anadolu'nun ortasında bir "Hazine."
Gezdik... Birkaç gözlem:
Zeytin Dalı'na destek "Olağanüstü."
Köylü de bayrak asmış, kentli de... "Traktörler bile bayraklı."
Ak Parti ile MHP işbirliği güçlü... "Kanka olmuşlar."
Niğde zengin bir şehir değil... Fakat Niğdeli kanaatkâr... Dillerde hep aynı söz... "Bugüne de şükür... Allah devlete millete zeval vermesin."

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