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YAVUZ DONAT
13 Şubat 2018, Salı YAVUZ DONAT

Gözlem

Niğde'de...
Kayseri'de...
Kırşehir'de...
İlçelerde... Yol boyunca uğradığımız yerlerde...
Şunu gözledik:
1. Halk "Zeytin Dalı Harekâtı'na" destek veriyor... "Gerekliydi... Geç bile kalındı" diyor.
2. Aynı halk "Ama... Ancak...
Fakat" içerikli söylemlere tepki gösteriyor.
3. Siyasetçi ya da sivil toplum lideri... "Zeytin Dalı Harekâtı'nı destekliyorum...
Ama" diye konuşunca...
Halk kızıyor.
4. Halk... Mehmetçik savaşırken...
Özellikle de siyasetçiden "Net bir tavır... Sağlam bir duruş..." bekliyor.
5. "Lastikli" sözler, "Ama... Fakat...
Ancak" diye başlayan cümleler "Halkı öfkelendiriyor."

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