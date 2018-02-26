Siyasetçi, akademisyen, araştırmacı...
Televizyonda "Cumhur ittifakı" üzerine tartışıyorlardı.
"Yasayı... Oy pusulasını...
Ayrıntıları" konuşuyorlardı.
Samsun'da...
Yabancılar Çarşısı'nda...
Çanta satan bir esnaf dedi ki:
- Önemli olan ittifak yapılması, gerisi teferruat.
Etraftakiler... "Doğru" diyerek başlarını salladılar.
Uzun sözün kısası;
1. İttifakın toplumda "Karşılığı" var.
2. İnsanlar siyasette "Dağınıklık" istemiyorlar.
3. "Ve bir de üslup konusu..." Türk siyasetinin kara deliği... Şikâyetçi olmayan yok.