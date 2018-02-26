Siyasetçi, akademisyen, araştırmacı...

Televizyonda "Cumhur ittifakı" üzerine tartışıyorlardı.

"Yasayı... Oy pusulasını...

Ayrıntıları" konuşuyorlardı.

Samsun'da...

Yabancılar Çarşısı'nda...

Çanta satan bir esnaf dedi ki:

- Önemli olan ittifak yapılması, gerisi teferruat.

Etraftakiler... "Doğru" diyerek başlarını salladılar.

Uzun sözün kısası;

1. İttifakın toplumda "Karşılığı" var.

2. İnsanlar siyasette "Dağınıklık" istemiyorlar.

3. "Ve bir de üslup konusu..." Türk siyasetinin kara deliği... Şikâyetçi olmayan yok.