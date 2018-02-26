Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Gezdikçe... Dinledikçe
YAVUZ DONAT
26 Şubat 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Gezdikçe... Dinledikçe

Siyasetçi, akademisyen, araştırmacı...
Televizyonda "Cumhur ittifakı" üzerine tartışıyorlardı.
"Yasayı... Oy pusulasını...
Ayrıntıları" konuşuyorlardı.
Samsun'da...
Yabancılar Çarşısı'nda...
Çanta satan bir esnaf dedi ki:
- Önemli olan ittifak yapılması, gerisi teferruat.
Etraftakiler... "Doğru" diyerek başlarını salladılar.
Uzun sözün kısası;
1. İttifakın toplumda "Karşılığı" var.
2. İnsanlar siyasette "Dağınıklık" istemiyorlar.
3. "Ve bir de üslup konusu..." Türk siyasetinin kara deliği... Şikâyetçi olmayan yok.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN