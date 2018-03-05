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YAVUZ DONAT
05 Mart 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Bab-ı Muhabbet

ERZURUM

Meşhur sözdür...
"Gönül ne kahve ister, ne kahvehane...
Gönül sohbet ister, kahve bahane." Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Erzurum Milletvekili Prof. Mustafa Ilıcalı ile birlikte "Bab-ı Muhabbet'e gittik..." Mekân sahibi Halit Oran'a sorduk:
- Afrin için gönüllü asker alınacak olsa... Buradakilerin kaçı gider?
Sorumuza... Kahvede oturanlardan biri yanıt verdi:
- Hepimiz gideriz.
Sonra... Bir başkası söze girdi:
- Bütün Erzurum gider.
Halit Oran "Dadaşlar doğru söylirler" dedi:
- Afrin'den şehit haberi gelir, hepimizin uykusu kaçir...
Mehmetçik savaşırken burada oturmak zorumuza gidir... Askere yazılalım, Mehmetçiği yalnız bırakmayalım.

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