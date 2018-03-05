Meşhur sözdür...
"Gönül ne kahve ister, ne kahvehane...
Gönül sohbet ister, kahve bahane." Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Erzurum Milletvekili Prof. Mustafa Ilıcalı ile birlikte "Bab-ı Muhabbet'e gittik..." Mekân sahibi Halit Oran'a sorduk:
- Afrin için gönüllü asker alınacak olsa... Buradakilerin kaçı gider?
Sorumuza... Kahvede oturanlardan biri yanıt verdi:
- Hepimiz gideriz.
Sonra... Bir başkası söze girdi:
- Bütün Erzurum gider.
Halit Oran "Dadaşlar doğru söylirler" dedi:
- Afrin'den şehit haberi gelir, hepimizin uykusu kaçir...
Mehmetçik savaşırken burada oturmak zorumuza gidir... Askere yazılalım, Mehmetçiği yalnız bırakmayalım.