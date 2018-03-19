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YAVUZ DONAT
19 Mart 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Medya sınavı

Gazeteler, televizyonlar...
Büyük bir sorumluluk içinde yayın yaptılar.
"Bölgeden canlı yayınlar" mükemmeldi.
"Sosyal medyayı" saymıyoruz...
"Orada" zevzeklik, sorumsuzluk, yalan dolan, bilgi kirliliği, dedikodu maalesef diz boyu.

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