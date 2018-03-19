Gazeteler, televizyonlar... Büyük bir sorumluluk içinde yayın yaptılar. "Bölgeden canlıyayınlar"mükemmeldi. "Sosyal medyayı" saymıyoruz... "Orada" zevzeklik, sorumsuzluk, yalan dolan, bilgi kirliliği, dedikodu maalesef diz boyu.
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