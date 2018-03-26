Şehit aileleri... Gaziler... "Dernek olarak" Ankara'ya gitmişler.

Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişler.

Bahçeli sormuş:

- Bir ihtiyacınız var mı?

- Efendim bir minibüse ihtiyacımız var... Şehit ailelerini ve gazileri cenaze törenlerine, hastaneye, sağa sola götürmek için.

Devlet Bahçeli "Derneğe" bir minibüs almış... "Kendi cebinden."

Deposuna yakıt doldurmuş...

"Parası yine Bahçeli'den."

Devlet Bey'in tek ricası olmuş...

"Aman bunu kimse duymasın."

Fakat... "Duyulmuş... Milletin dilinde." Madem herkes biliyor...

Öyleyse biz de yazalım.