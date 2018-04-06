Balıkesir'de... Merkezde... 20 ilçede...

"Eğitimi geliştirme projesi" uygulanıyor.

Merkezde... 20 ilçede... Haftada en az iki saat "Kitap okunuyor." Vali... Belediye Başkanı...

Kaymakam... Polis... İşadamı...

Mühendis... Doktor... Subay...

Avukat... "Okul okul dolaşıyorlar." Öğrencilerle birlikte kitap okuyorlar.

Amaç... "Okuma alışkanlığını" geliştirmek.

Amaç... "Gençleri geleceğe hazırlamak." Vali Ersin Yazıcı her hafta en az iki okula gidiyor ve bıkmadan, usanmadan aynı sözleri tekrarlıyor:

- Bu ülkeyi... Bu şehri sizler ileriye taşıyacaksınız... Geleceğe çok iyi hazırlanmalısınız.

Bravo Valim... Yaşa... Varol.

SABAH Gazetesi'nin teşekkür plaketini Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya biz verdik.