TRABZON

Gazipaşa Caddesi'nde...

94 yıllık Selim Pastanesi'nde oturuyoruz...

Cadde kalabalık... Gören geliyor... Sohbet ediyoruz.

Biz "Siyaset... Seçim...

Ne bekliyorsunuz" diyoruz.

"Çoğunluğun" beklentisi şu:

1. Trabzonspor'un derlenip, toparlanması...

Eski parlak günlerine dönmesi.

2. Seçimden sonra ekonominin düzelmesi.

Trabzonlu için "Seçim" mi daha öncelikli konu, "Trabzonspor" mu?

Kimi... "Fifty fifty" diyor... Yüzde 50-50.

Kimi de...

"Trabzonspor... Varsa

Trabzonspor... Yoksa

Trabzonspor... Önce

Trabzonspor."