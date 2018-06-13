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YAVUZ DONAT
13 Haziran 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Gündem... Trabzonspor ve ekonomi

TRABZON

Gazipaşa Caddesi'nde...
94 yıllık Selim Pastanesi'nde oturuyoruz...
Cadde kalabalık... Gören geliyor... Sohbet ediyoruz.
Biz "Siyaset... Seçim...
Ne bekliyorsunuz" diyoruz.
"Çoğunluğun" beklentisi şu:
1. Trabzonspor'un derlenip, toparlanması...
Eski parlak günlerine dönmesi.
2. Seçimden sonra ekonominin düzelmesi.
Trabzonlu için "Seçim" mi daha öncelikli konu, "Trabzonspor" mu?
Kimi... "Fifty fifty" diyor... Yüzde 50-50.
Kimi de...
"Trabzonspor... Varsa
Trabzonspor... Yoksa
Trabzonspor... Önce
Trabzonspor."

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