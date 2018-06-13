Gazipaşa Caddesi'nde...
94 yıllık Selim Pastanesi'nde oturuyoruz...
Cadde kalabalık... Gören geliyor... Sohbet ediyoruz.
Biz "Siyaset... Seçim...
Ne bekliyorsunuz" diyoruz.
"Çoğunluğun" beklentisi şu:
1. Trabzonspor'un derlenip, toparlanması...
Eski parlak günlerine dönmesi.
2. Seçimden sonra ekonominin düzelmesi.
Trabzonlu için "Seçim" mi daha öncelikli konu, "Trabzonspor" mu?
Kimi... "Fifty fifty" diyor... Yüzde 50-50.
Kimi de...
"Trabzonspor... Varsa
Trabzonspor... Yoksa
Trabzonspor... Önce
Trabzonspor."