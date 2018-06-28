Bitmedi... Bölgeden anlatılacak daha pek çok şey var.

Kayyumdan önce durum neydi?

Kayyumdan sonra ne oldu?

İlçe ilçe aktaracağız.

Seçimle birlikte... "Bölge rahatlamış."

"Rahatlığa dair" dinlediklerimizi yarın... Ertesi gün... Uzun uzun yazacağız.