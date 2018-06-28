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YAVUZ DONAT
28 Haziran 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

Yarın

Bitmedi... Bölgeden anlatılacak daha pek çok şey var.
önce durum neydi?
Kayyumdan sonra ne oldu?
ilçe aktaracağız.
Seçimle birlikte... "Bölge rahatlamış."
"Rahatlığa dair" dinlediklerimizi yarın... Ertesi gün... Uzun uzun yazacağız.

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