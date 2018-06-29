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YAVUZ DONAT
29 Haziran 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Doktor... Dedi ki...

Akşam yemeğini "Ciğerim'de" yiyecektik... Diyarbakırspor'u Süper Lig'e çıkaran başkan, doktor Abdurrahman Yakut ile birlikte.
Çarşıda oyalanınca... Yemeğe gecikince... Doktor merak etmiş... Bizi "Aramaya" gelmiş.
Yanık Çarşı'da buluştuk... "Sohbete" o da katıldı... Ve "Kürtler istediğini aldı" diyerek konuşmaya başladı:
HDP meclise girdi... Kürtler rahatladı.
HDP ülke için, kendileri için geçmişteki hatalardan ders almalı.
Erdoğan'ın eli güçlendi... Barışı sağlamalı... İsterse başarır.
şampiyonu ... Bahçeli dik durdu, karşılığını aldı.
Çarşı... Doktoru dinledi.
Doktorun yorumuna kimse itiraz etmedi.

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