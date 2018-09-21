Perşembe saat 10.07...

Sincan... Akıncı Üssü Davası... Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray "Müştekileri dinlemeye başlıyoruz" diyor.

Ve ilk sözü 15 Temmuz 2017'de... Darbe tarihinde...

"Hava Kuvvetleri Komutanı" olan Emekli Orgeneral...

"Müşteki" Abidin Ünal'a veriyor.

Duruşma salonu sessiz...

Sinek uçsa duyulacak.

Abidin Ünal "Sayın Başkan" diyerek konuşmasına başlıyor:

- Öncelikle 15 Temmuz hain darbe girişimde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bu sırada... Bir hıçkırık sesi duyuyoruz.

Ses, şehit aileleri ve gazilerin oturduğu bölümden geliyor.

Yüreğindeki ateş sönmeyen bir şehit annesi... Abidin Ünal'ı gözyaşları içinde dinliyor.

***



Onlar... "Onurumuz"



Sincan'a sabah erkenden gittik... Artık bir "Sincan uzmanı" olan Ersan Atar'la birlikte... SABAH'ın deneyimli yargı muhabiri.

Mahkeme binasının girişinde...

Camlarda... "Afişler" asılıydı.

"Gazilerim onurumuzdur" yazılı, Gaziler Günü afişleri.

Sonra... Sincan'dan gazeteye dönerken aynı afişleri pek çok otomobilin, minibüsün arka camında gördük... Hoşumuza gitti.

Onurumuz gazilerimizle gurur duyuyoruz.

***



Teşekkür



Sincan'a her gidişte "Kimler var" diye bakarız.

"Siyasetçi ilgisi" zayıf... Zaten hep zayıftı... Bazı günler "Sıfır." Medya ilgisi... "Dün fena değildi." Akıncı Üssü Davası'nı izlemeye "21 şehit yakını ve gazi" gelmişti.

Sanık yakınlarına ayrılan bölümde ise 6 kişi oturuyordu.

Belediyeler... Mahkeme binası dışında "Hizmete" devam ediyorlar...

Sincan Belediyesi... Kahramankazan Belediyesi... Bala Belediyesi...

Büyükşehir Belediyesi... Çay ikramı...

Su ikramı... Çorba ikramı.

Öğle vakti duruşmaya ara verildiğinde şehit aileleri ve Gaziler, belediyelerin mekânlarında sohbet ediyorlar... Çay içiyorlar.

Belediyelere teşekkürler.

***



İnkâr ve iftira



Mahkeme salonuna dönelim... Ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı dinlemeye devam edelim:

- Sayın Başkan... Davalar başladığından beri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sanıklarının yoğun inkâr ve iftiralarına şahit olmaktayım.

Abidin Ünal bunları söylerken...

"Sanıklara" bakıyoruz.

Başlar "Önde." Tam bir "Yaprak dökümü."

***



"Ben biliyorum"



Abidin Ünal "O geceyi" anlatıyor.

Darbe gecesi Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, İstanbul'da... Moda Deniz Kulübü'nde... Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde.

Düğün "Basılıyor." Abidin Ünal:

- Hainler... Silahlı darbeciler...

Ateş açarak salona girdiler...

Çıldırmış gibiydiler.

Abidin Paşa, "Derdest edilmeden önce", darbecilerin başındaki subaya soruyor:

- Size kim emir verdi?

Darbecinin yanıtı:

- Bilmiyorum.

Daha sonra... Mahkeme ara verildiğinde... Bir şehit babası yanımıza geliyor... Ve "Ben bilmiyorum" diyen darbecinin sözlerini hatırlatarak... "Ama ben biliyorum" diyor:

- Emir verenlerin çoğu mahkeme salonunda... Bir kısmı da kaçak... Başları ise Amerika'da.

***



Eğitim uçuşu... "Yersen"



Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, darbe gecesi, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ü arıyor.

"Nerede olduğunu" soruyor.

Şu anda Akıncı Üssü Davası'nın "1 numaralı sanığı" olan Akın Öztürk'ün yanıtı:

- Akıncı Üssü'ndeki lojmandayım...

Damadımın evinde...

Torunlarımın yanındayım.

- Neler oluyor?

- Bir şey olduğu yok...

Uçaklar eğitim uçuşu yapıyorlar.

"Müşteki" Emekli Orgeneral bunları söylerken biz sürekli olarak "Sanıklara" bakıyoruz.

Acaba içlerinde "Abidin Ünal'ın yüzüne...

Gözlerinin içine" bakan var mı diye.

Yok... Hâlâ başlar "Önde."

***



Rekor



Darbe gecesi... Halkın direnişi...

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın emirleriyle, uçakların kalkışının engellenmesi... Abidin Ünal "Bunları" anlattıktan sonra... Sözü "Darbecilerin savunmalarına" getiriyor.

Ve şöyle diyor:

- Yalan söylemekte ve iftira etmekte rekor kırıyorlar.

Aslında... Düne dair yazılacak daha çok şey var... Ama şimdilik bu kadar.