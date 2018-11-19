ADANA-MERSİN

Benzetmenin patent hakkı Süleyman Demirel'e ait.

Demirel "Bu coğrafyaya" her gelişinde aynı sözü söylerdi:

- İşte Türkiye'nin Florida'sı.

Geldik... Gezdik... "Florida'mız cıvıl cıvıl."

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Adana raporu



Çarşı, pazar, bulvar... Ve lokanta:

"Onbaşılar." İşadamı... Turizmci... Lokantanın sahibi Tayyar Zaimoğlu'na sorduk:

- Son durum... Nedir?

Zaimoğlu "Toparlanıyor" diye konuştu:

- Turizm iyi... Enflasyonla mücadele de iyi gidiyor...

Ekonomi toparlanıyor.

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Seçim havası



Adana'da Büyükşehir Belediyesi MHP'de... Hüseyin Sözlü.

MHP'nin adayı... Yine Sözlü.

CHP'de adaylığa soyunan çok.

Caddelerde altı oklu ve fotoğraflı afişler asılı.

Orhan Bayram'ın afişi:

"Birlikte yöneteceğiz." Soner Çetin'in afişi:

"Sevdam Türkiye, aşkım Adana." "31 Mart 2019'da sandıktan ne çıkar" sorusuna aldığımız ağırlıklı yanıt:

- Ak Parti'nin kimi aday göstereceğine bağlı.

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Hayat Mersin'de güzel



Adana'dan Tarsus'a geçtik...

Sonra Mersin'e.

Mersin afişlerle süslenmiş.

Örneğin... "Hayat Mersin'de güzel." Doğru söze ne denir?

Hayat gerçekten burada güzel.

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Hatıra fotoğrafı



Mersin'de... Divan Otel'in lobisi narenciye bahçesi gibi... Portakal, limon, mandalina, greyfurt...

İlk işimiz Oral Çalışlar ile birlikte "Mersin ve narenciye hatırası" fotoğrafı çektirmek oldu.

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Narenciye



Divan Otel... Doluluk yüzde 90.

"Misafir" yapısı... Az Türk...

Çoğu ise Arap coğrafyası... Suriye, Irak, Katar, Suudi Arabistan... Ve diğer Arap ülkeleri.

Mersin canlı... Hareketli.

Üretici mutlu... Zira "Narenciye çok iyi." Gezerken... Bir afiş dikkatimizi çekti:

"Ordu, Giresun için fındık, Rize için çay, Malatya için kayısı ne ise Mersin için de narenciye odur."

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Anahtar... Ak Parti adayı



Adana'da olduğu gibi Mersin'de de Büyükşehir Belediyesi MHP'de...

Burhanettin Kocamaz.

MHP... Kocamaz'ı yeniden aday göstermedi.

MHP'nin adayı Hamit Tuna...

Metropol ilçe Toroslar'ın Belediye Başkanı.

CHP'de adaylık borsası müthiş hareketli... O kadar çok isim var ki.

Sonuç ne olur?.. Sandıktan hangi partinin adayı çıkar?

Bu soruyu kime sorduysak aynı yanıtı aldık... Yanıt "Adanalının yanıtının" aynısı:

- Her şey Ak Parti'nin kimi aday göstereceğine bağlı.

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Denklem



Mersin... Siyaseten, çok bilinmeyenli denklem.

Birinci parti "Ak Parti" fakat...

"Yüzde 28.6" ile birinci...

24 Haziran 2018'de aldığı oy.

Mersin 13 milletvekili çıkarıyor...

13'ün içinde siyasetin tüm renkleri var... Meclis'teki bütün partiler.

Ak Parti... Dört milletvekili.

CHP... Yüzde 26.8 ile, üç milletvekili.

HDP... İyi Parti... MHP...

İkişer milletvekili.

"Sıralama" ilginç.

HDP... Üçüncü parti.

İyi Parti... MHP'nin önünde...

Dördüncü parti.

"Konuyu" şöyle bağlayalım:

Mersin denkleminin çözümünde "Adayın ismi" çok önemli.

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Arkası yarın



Çukurova notları bitmedi...

Mersin'den, daha çok şey anlatacağız.

Narenciye Festivali... Hayli renkli...

Gözlemlerimizi yazacağız.

Bugün... Son iki not...

Adana'da... Gazeteci arkadaşımız Savaş Çokduygulu "Dertliyim" dedi.

Derdi... "Ne olacak Adana Demirspor ile Adanaspor'un hali?" Mersin'de de... Yine gazeteci arkadaşımız Ahmet Ünal "Aynı dertten" şikâyetçi:

-Mersin İdman Yurdu önemli markamızdı... Sahipsiz kaldı...

Amatör kümeye düştü... Ne olacak Mersin İdman Yurdu'nun hali?

Adana'da Savaş'ı, Mersin'de Ahmet'i teselli ettik:

- İyi olur inşallah.