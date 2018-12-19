VAN

Bazı belediyelerde ve örgütlerde "Metal yorgunluğu" görünce... Erdoğan düğmeye basmıştı... "Taze kan."

O süreçte "Van il yönetimi" de değişmişti.

Eski milletvekili Kayhan Türkmenoğlu "İl Başkanlığına" getirilmişti... "Doğru tercih"

Kayhan Türkmenoğlu "Örgütü derledi toparladı."

Yerel seçim kampanyasını ise "Çoktan başlattı."

"Gençlik takımları" kurmuş... 100 takım... Maç yapıyorlar... "Seçim çalışması" için ısınıyorlar.

"Ak muhabbet çadırları" kuruyor... Bütün mahallelere... Kadınları buluşturuyor.

Sloganı... "Gençler sahada... Kadınlar çadırda... Sokak sokak... Kapısı çalınmadık ev kalmayacak."

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DOĞRU TERCİH-2



Necdet Takva... Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı... 6 yıl.

İş dünyasının Erdoğan'ı ziyaretlerinde "Doğu'nun temsilcisi olarak" hep o konuşurdu.

Erdoğan onu çağırdı ve dedi ki:

- Hep konuşuyordun... Bölgen için bir şeyler istiyordun... Hayallerin var biliyorum... Seni Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıyorum... Seçimi kazan ve hayallerini gerçekleştir.

Kürt kökenli Necdet Takva... Doğru tercih.

Öğle yemeğinde... Aşiyan'da (Yerel mutfak) karşılaştık... Dedi ki:

- İnsanlar huzur istiyor... Kendine dokunan yönetim istiyor... Kolları sıvadım, çalışıyorum.

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KİTAP FUARI



Geçen yıl da vardı... Ekimde... Uğramıştık.

Bu gidişimizde baktık, her yerde "Kitap fuarı" afişi.

Katılım... Kitap satışı... Geçen yılın üzerinde.

En çok hoşumuza giden ise... Çocukların büyük ilgisi.

Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile Büyükşehir Adayı Necdet Takva'nın fuarda çiçek dağıtmaları... Her kitapçıdan kitap almaları... Hoşumuza gitti.

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CHP... ARA Kİ BULASIN



Geçen yerel seçimde... 30 Mart 2014'te... CHP 4 ilde "Yüzde 1 bile oy" alamadı... Biri Van (Diğer üçü Hakkâri, Şırnak, Ağrı).

1 Kasım 2015... Milletvekili seçimi... CHP'nin Van'daki oyu 1.87.

24 Haziran 2018... Milletvekili seçimi... CHP... 2.6.

CHP... Van'da "Yok hükmünde."

Acı ve düşündürücü.

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EN KÜÇÜK YAZAR



Meryem Tekin... Yedinci sınıfta... "Çondilara" ile kitap fuarında.

- Meryem... Hikâye kitabının adı neden Çondilara?

- Çocuğun "Ço" su... Van'ın "N"si... Dilara da gönül demek... Kitabım, çocukların gönlüne göre bir ülke özlemi.

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VAN'DAKİ İRAN



İranlı... Van'ı seviyor.

Van kahvaltısını seviyor... Yemeklerini seviyor.

Ve... Eğlenmeyi çok seviyor.

Ev alan İranlı çok... İran'a dönerken giyim kuşam, ev eşyası alan da çok.

Van'da 24 otel var... Yılbaşı rezervasyonları başlamış.

Tabelalar üç dilli... Türkçe, Farsça ve İngilizce.

İranlı turist Van ekonomisinin can simidi.

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FOTOĞRAFSIZ



Van'a Erzurum'a "İranlı turist akını" başlayınca... İran hükümeti "Fonu" artırmış.

Fon... İlk girişte "Makul."

İkinci girişte "10 kat birden" artıyor.

Üçüncü, dördüncü girişte "Artış devam ediyor."

Bu durumda... İran'dan gelenlerin sayısında azalma oluyor.

İranlı... Van'a "Yılda 8-10 kez" gelmek istiyor... Ama "Fon artışı sonrası" yılda 3-4 kez gelebiliyor.

İranlılar... Hayli dertliler... Konuştuk... "Fotoğraflarının basılmamasını" istediler.