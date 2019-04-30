Hayır, hasta falan değiliz, çok şükür.

Sadece bir vesile ile yolumuz Ankara-Güven Hastanesi'ne düştü, o kadar.

Gitmişken... "Katlara, odalara" bir göz attık.

"Eş, dost, tanıdık" biri var mı diye.

İkinci kat... 2005 numaralı oda... Yataktaki hasta Hayrettin Uysal.

CHP'den "4 dönem" milletvekilliği yaptı... 1965-1980 arasında.

Bakanlığı da var... "Sosyal Güvenlik." Şimdi... Yaş 91... "Yatakta." Dudaklarımızdan Kanuni Sultan Süleyman'ın dizesi döküldü:

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi."

***



Bir Zamanlar Kartaldı



Öğretmenlik... Türkiye Öğretmenler Sendikası kuruculuğu... CHP Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcılığı...

Meclis Grup Başkanvekilliği.

Bir zamanların "Yıldız" siyasetçisiydi...

Fırtına gibiydi.

Ama... Zamana karşı kim direnebilmiş ki?

Hayrettin Uysal... Eski dost.

Bazen "Üç gün öncesini" hatırlamıyor.

Bazen "Kırk yıl öncesini" ayrıntıları ile anlatıyor.

Takılacak olduk... "CHP...

Kurultay... Seçim." Birden iyileşiverdi.

Başladı "Kurultayları...

Seçimleri... İnönü'yü... Ecevit'i" anlatmaya.

Vedalaşırken... "Gitme...

Seçimi konuşalım" dedi... Ama...

"Uyuyakaldı."

***



Hilmi İşgüzar



Avukatlık yaptı... 1980 öncesinde "Üç dönem" Sinop milletvekilliği yaptı.

Sonra "Makas değiştirdi." Süleyman Demirel'den koptu...

Bülent Ecevit'in yanına gitti.

Meşhur "Güneş Motel Olayı." Koltuk (Sosyal Güvenlik Bakanlığı) uğruna Adalet Partisi'ni terk etti.

12 Eylül 1980'den sonra... Yüce Divan'da yargılandı... "Adam kayırma...

Yolsuzluk... Nüfuz ticareti." Mahkûm oldu, hapis yattı.

Çıktı... Meclis kütüphanesinde ya da sokakta karşılaşırdık... Konuşurduk.

Güven Hastanesi... Kat 2... Oda 2224.

Bizi tanımadı.

Seslendik... Gözünü açar gibi oldu...

Boş boş baktı... Yine gözleri kapandı.

"Yalan dünya... Bir varmış bir yokmuş" diye mırıldanarak odadan çıktık.

***



Dörtlük



Hilmi İşgüzar milletvekili iken... Bakanlık yaparken...

Hapisteyken... Hapisten çıktıktan sonra "Dörtlükler" yazardı.

Dörtlükler... Bazen "Bir dostu" anlatırdı...

Bazen de "Günü... Gündemi." Ecevit hükümetinde "Bağımsız Bakan" iken... Ve ekonomi geri geri giderken... Elimize bir "Dörtlük" tutuşturmuştu:

"Ekonomi planlara sığar mı,

Hayat budur teoriye uyar mı,

Bütçe döviz maliyeye ayar mı,

Bu gidişe akıl ermez dostlarım."

***



Alzheimer



Hilmi İşgüzar'a birkaç kez seslendik:

-Şair... Uyan... Bir dörtlük oku.

Uyandı... Baktı... Ama ağzını açmadı.

"Bakıcısı" Gürcü kadın "Kimseyi tanımıyor...

Hiçbir şey hatırlamıyor" dedi.

Alzheimer... Demek böyle bir şey.

***



Operasyon



Haluk Yıldız... Eski Kastamonu Milletvekili... Doğru Yol Partisi'nden.

Şimdi Güven Hastanesi'nde...

"Koordinatör... Danışman." Onun odasına girdik... Çay sohbeti.

Kapı açıldı... Bahattin Şeker girdi...

Eski Bilecik Milletvekili... Doğru Yol Partisi'nden.

Eski "Gençlik ve Spor Bakanı." Kalp ameliyatı olmuş.

Kontrole gelmiş... Sohbetimize o da katıldı.

Sorduk:

-Nasılsınız?

Güldü:

-Operasyon beni iyileştirdi...

Şimdi sıra ekonomide...

Ekonomiye de bir operasyon lazım.

***



Siyaset "Yengeyi Unutturdu"



Necmettin Dede... Eski Muş Milletvekili... Doğru Yol Partisi'nden.

Eski Muş Belediye Başkanı... AK Parti'den.

Hastaneye "Eşini getirmiş." Bizi görünce... "Yengeyi" unuttu...

Başladı "Yerel seçimi... Muş'u...

Seçim kampanyasında nasıl çalıştığını...

Ak Parti'nin Muş'ta seçimi kaç farkla aldığını" anlatmaya.

Sözünü kestik:

-Dede... Önce yengeyi doktora götür... Siyaseti nasıl olsa konuşuruz.

Yenge... Bize teşekkür etti:

-Necmettin hep böyle... Siyaset konusu açılınca her şeyi unutuyor.

Hastanede kahkahalar patladı.

***



Hastane Soruları



Güven Hastanesi'nden çıkarken... Bir hasta yakını yanımıza geldi.

"İstanbul seçimini" sordu.

Bir ziyaretçi yaklaştı... Sorusu:

-Kabine değişikliği.

Karar verdik... Haftada bir "Hastaneye uğrayacağız."

***



Kahramanmaraş



Ahmet Uncu... Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi "Okulundan." Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı.

Eski Kahramanmaraş Milletvekili.

Sayılan, sevilen bir isim... "Maraş'ın ağabeyi." Hastaneye "Eşini getirmiş." Sorduk:

-Siz nasılsınız?... Kahramanmaraş nasıl?

"Ben iyiyim" dedi ve ekledi:

-Kahramanmaraş ise çok çok iyi... Giden belediye başkanı Fatih Mehmet Erkoç başarılıydı... Yeni seçilen başkan Hayrettin Güngör bilinen bir isim... Başarılı olacağı kesin... Kahramanmaraş çok değişti...

Çok gelişti.