Siyasetçi onu söylüyor, anketçi bunu... Peki halk ne diyor?

Keçiören'e gittik... Nüfus 900 binin üzerinde.

Çankırılı var... 75 bin.

Çorumlu var... 70 bin.

Yozgatlı var... 61 bin.

Kırşehirli var... 60 bin.

Kırıkkaleli, Erzurumlu, Bolulu, Karslı, Nevşehirli... Karadenizli... Niğdeli... Tokatlı... "Keçiören işte böyle bir yer."

Üç arkadaş Keçiören'i dolaştık... Mehmet Ali Dim, Osman Altınışık ve biz.

İlk gözlem... Siyasetteki "Yüksek gerilim" halkta yok.

***

Ev Ödevi



Turgut Altınok... Keçiören Belediye Başkanı... Gelmişken uğradık, kutladık.

Keçiören seçmeni Turgut Altınok'a "Yüzde 63.63 oy verdi."

Ama... Keçiören'den AK Parti Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki'ye çıkan oy "Yüzde 54."

Aradaki fark "10 puana yakın."

İşte, siyaset bilimi ile uğraşanlara ev ödevi... "Niçin?"

"İpucu" verelim... Turgut Altınok'un söylemiyle:

"Yerel seçimde üç şey çok önemli... Parti, aday, hizmet."

Altınok daha önce Keçiören'de belediye başkanıydı... Aradan 10 yıl geçti, halk "Hizmeti unutmadı."

Unutmadan... MHP kökenli Turgut Altınok "Sosyal demokrat seçmenden de oy aldı."

***

Çarşı Pazar



Keçiören'de üç pazar gezdik... İkisi "Sokak pazarı..."

Sebze ve meyvede fiyatlar "Düşmüş."

Sonra "Kapalı" çarşıya girdik... Osmanlı Halk Çarşısı'na.

Kalabalık... "Eh işte."

Çarşı pazar gezerken şunu öğrendik... Belediye Başkanı Turgut Altınok'un "Her an gelebileceğini." Esnaf böyle dedi.

Altınok, sürekli gezen, halkın arasına giren bir belediyeci.

***

Esnaf Dedi Ki...



Osmanlı Halk Pazarı'nda esnafla sohbet ettik... Dediler ki:

Yazı bekliyoruz... Almancıların gelmesini... Euro yükseldi... İyi alışveriş ederler.

Bu ramazanda işler geçen ramazandan daha iyi.

Piyasa durgun ama bugüne de şükür.

Tencere iyi kötü kaynıyor.

Ülkenin hali malum... Hepimiz elimizi taşın altına sokacağız... Büyükler de soksunlar, zenginler de...

Irak'ın, Suriye'nin hali ortada... Yatıp kalkıp halimize şükredelim.

Tasarruf çok önemli... Adamın karnı aç, cebinde son model telefon.

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Temel Sorun



Çarşı pazarda... Sokakta... En çok seslendirilen sorun "İşsizlik."

Belediye Başkanı Turgut Altınok'a da sormuştuk:

- Halktan en çok gelen talep nedir?

- İş.

***

Mustafa Tuna



Keçiören'de gezerken Mustafa Tuna'yı soranlar oldu... Eski Büyükşehir Belediye Başkanı.

Gözlemimiz... "Halk onu sevmiş... Unutmuyor."

Mustafa Tuna, Sincan Belediye Başkanıydı.

Geldiğinde belediye "Borç içindeydi."

Melih Gökçek'in istifasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi... Sincan'dan ayrılırken "Eski borçlar ödenmişti... Kasa ise para doluydu."

Mustafa Tuna hizmet adamı... "Sincan'da" olsun "Büyükşehirde" olsun özveriyle çalıştı... Kimseyle kavga etmedi.

AK Parti seçimde onu aday göstermedi.

Mustafa Tuna alınmadı, kırılmadı, küsmedi, kimseye sitem etmedi... Yeni parti gibi heveslerin içine hiç girmedi.

Ve Ankaralı onu sevdi... Keçiören'de bunu gözledik.

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Dualar... Nişancı İçin



Keçiören'de iken Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı aradı.

Bayburt-Trabzon arasında, görev başında, uçurumdan düşen gazeteci Abdülkadir Nişancı ile ilgili yazımıza teşekkür etti.

Ve bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, eski Bakan Bayburtlu Naci Ağbal'ın ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın "Konuyla sürekli ilgilendiklerini" söyledi.

Biz de genel müdüre dedik ki:

- Yazımızdan sonra arayan arayana... Milletvekilleri... Hayırseverler... Gazeteci arkadaşımızın yavrularını okutmak isteyenler.

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Ekonomiye Katkı



Keçiören'den ayrılırken... Piyasaya ufak bir katkı.

Mehmet Ali Dim ve biz pazardan birer tişört aldık... "Marka." Ama taklitmiş, olacak o kadar.

Osman Altınışık ise "Şampiyon" Gençlerbirliği'nin formasını aldı.

Fiyatlar... Ucuzdu... 40'ar lira.