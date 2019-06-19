Pazartesi, Salı... Halkın içindeyiz... Toplumun büyük bir kesimi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldıkları televizyon programını beğenmemiş.

Kimi... "Dağ fare doğurdu" diyor.

Kimi... Program için "Sade suya tirit" benzetmesi yapıyor.

Çok kişi de... Program sonrası "Seçmen tercihlerinde değişiklik olmadığını" söylüyor.

Ama... Bir kesim var ki... Program için "Keşke hiç yapılmasaydı" diye konuşuyor... Ve kendisini Binali Yıldırım'ın ya da Ekrem İmamoğlu'nun yerine koyarak şöyle diyor:

-Ben olacaktım ki lafı öyle bir çakacaktım...

Ben olsaydım, öyle bir geçirirdim ki... Ben olsaydım anasından doğduğuna pişman ederdim.

Evet... İçimizde "Şiddet yanlısı çok." Eğer Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu kavga etselermiş, toplumun önemli bir bölümü sevinecekmiş.

***



"Vur Vur İnlesin!.."



Yadırgamıyoruz...

Bizim siyasi kültürümüzde "Kavga" var... Meclis'te kavga... Parti içinde kavga... Miting meydanında kavga.

Hatırlayalım...

Mitinglerde az mı bağırıldı "Vur vur inlesin" diye.

Geçmişte...

Kalabalık yeri göğü inletti.

Kimileri "Vur vur inlesin... Ecevit dinlesin" diye haykırdı.

Kimileri...

"Vur vur inlesin...

Demirel dinlesin." Sonra Demirelciler, Ecevitçiler birlikte oldular... "Vur vur inlesin...

Turgut Özal dinlesin." Televizyonda ne Binali Yıldırım vurdu, ne de Ekrem İmamoğlu.

Böyle program olur mu?... Bize "Kan lazım...

Koydun mu, oturtacaksın."

***



Gladyatör Savaşları



Bilirsiniz... Eski Roma'daki gladyatör savaşlarını.

Gladyatör önce vahşi hayvanla dövüşür... Ya hayvan ölür ya gladyatör... Arenayı dolduranlar keyifle izlerler.

Ama en çok zevk veren...

En çok ilgi çeken... Heyecanı en fazla yükselten kapışma "İnsan ile insanın kavgası...

Ölümüne." Ne kadar acı...

Günümüzde hâlâ "Eski Roma'da kalanlar" var.

***



İlle de İtiraz



İsmail Küçükkaya programı 2 saatte bitirmedi... Uzattı.

"Neden uzattın" diye eleştiren çok.

Eğer uzatmasaydı...

Adımız kadar eminiz...

Yine eleştirilecekti:

-Neden uzatmadın?... İki adayın da daha söyleyecekleri vardı.

Böylelerini iyi tanıyoruz... Her şeye itiraz ederler...

"Hamama giderler kurnayı beğenmezler...

Düğüne giderler zurnayı beğenmezler."

***



Emekli Öğretmenin Önerisi



Armada'ya gittik... Akşam saatlerinde... AVM kalabalıktı.

Gezdik... Bazı mağazalara girdik... Çok kişiyle sohbet ettik.

Bir kadın... Emekli öğretmen...

Dedi ki:

-Ne olur yazın...

Bu program her yıl 16 Haziran'da tekrar yayınlansın.

-Niçin?

-İki aday da çok şeyin sözünü verdi...

Sonuçta biri kazanacak...

Vaatlerini yerine getiriyor mu getirmiyor mu, halk bunu bilsin... Vaatler her yıl aynı tarihte ekrana getirilsin.

***



İlginç Bir Soru



Bir başka vatandaş... Ailesiyle AVM' de... Bizi görünce sordu:

-Eğer Ekrem İmamoğlu kazanırsa...

Cumhurbaşkanı da, olur ya, Ordu Valisi'ni İstanbul Valiliği'ne atarsa... Ne olacak?

Biz güldük... Çevremizdeki herkes güldü.

Sorunun sahibi ise... "Ben ciddiyim" dedi.

Anlaşılan o ki... "Ordu olayı...

VIP davası" uzun süre konuşulacak.

***



Şaka Değil... Yaşanmış Bir Olay



Aklımıza bir şey geldi... AVM' deki "İmamoğlu kazanırsa... Ordu Valisi de İstanbul'a atanırsa... Ne olacak" sorusu üzerine... Yaşanmış bir olayı hatırladık.

Seneler önce... Kocaeli'de, Vali Konağı'nda tamirat yapılmıştı... Bazı şeyler değiştirildi.

Örneğin... Eski tuvalet söküldü...

Yerine yenisi konuldu.

Yeni tuvalet altın rengiydi.

Kemal Kılıçdaroğlu eleştirdi... "İsraf" dedi... "Altından tuvalet" dedi... "Kocaeli Valisi" dedi.

Bu süreçte... Kocaeli Valisi başka yere atanmıştı... Hatay'a.

Vali hemen İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istedi... Müfettişler incelediler...

Tuvalet, bildiğimiz tuvalet... Altın rengi.

Hatay Valisi... "İtibarımla oynandı" dedi ve... Kemal Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye verdi.

Mahkeme devam ederken... Hatay Valisi Ercan Topaca, Ankara Valiliği'ne tayin edildi.

CHP lideri ile Ankara Valisi isteseler de, istemeseler de sık sık karşılaşırlar... Resmi bayramlarda...

Törenlerde.

AVM' de... Etrafımızdakilere "Bir kaç sene öncesine ait" bu olayı... Anımızı anlattık... Ve soru yağmuru başladı:

-Sonra ne oldu?... Karşılaşınca ne yaptılar?........

Dedik ki:

-Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da...

Ercan Topaca şu anda vali değil... O da Ankara'da... Gidin onlara sorun.