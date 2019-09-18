ELAZIĞ

Çarşı pazar... Gazi Caddesi... Park-23... Harput... Kapalıçarşı... Şehrin nabzının attığı yerler.

Seçim, siyaset, yeni parti, kabine değişikliği "Gündemin kapsama alanı dışında."

"Sıcak gündem" ise ekonomi.

Herkesin beklentisi... "Ekonominin canlanması... Piyasanın hareketlenmesi."

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Faiz... Ve sonrası



Pazartesi... Akşam yemeği... Harput'tayız.

Yemek yenecek "Mekân" çok.

Ama... "Masaların büyük bölümü boş."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan "Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi çok iyi oldu" diyor.

Sonra da... "Ama" diyerek devam ediyor:

Bazı bankalar faiz indirme konusunda ayak sürüyorlar.

Küçük ve orta boy işletmelerin sıkıntıları büyük.

Sayın Cumhurbaşkanı bankalar konusuna el atmalı.

Bir de... Adalet reformu çok önemli... Reform, yabancı yatırımcının önünü açacak.

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Elazığ denilince...



Sekiz köşe şapka... Bir Elazığ klasiği.

Her köşenin bir anlamı var:

Vatanseverlik... Yiğitlik... Cömertlik... Mertlik... Alçakgönüllülük... Delikanlılık... Dürüstlük... Misafirperverlilik.

Eskiden... Sekiz köşe şapka yapan usta çoktu.

Şimdi... Oldukça az.

Sekiz köşe şapkayı, yaz tatiline gelen "Gurbetçiler" alıyorlar... Avrupa'da yaşayan Elazığlılar.

Seçim zamanı... Politikacılar.

Dizi filmlerdeki oyuncular.

Yazımızı bir fotoğrafla süsleyelim...

Abdülkadir Aksu ve Necati Çetinkaya... Başlarında sekiz köşe şapka.

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Genel istek üzerine



Stadyum yıkıldı... "İyi de oldu."

Şimdi "Yenisi" yapılacak.

Ama henüz "İnşaat başlamamış."

Çok kişi "Ne olur yazın" dedi.

Biz de yazdık.

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Şehir Hastanesi



Elazığ... "Sağlık sektörü" bakımından güçlü.

Şehir Hastanesi... Büyük... Modern... Elazığ'a yakışan bir eser.

Özel hastane... Üç tane.

Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten Elazığ'a hasta geliyor.

Unutmadan... Şehir Hastanesi'nin "Doktor bakımından takviyesi gerekiyor."

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Yolunuz düşerse...



Elazığ'a gelirseniz... Çedene kahvesi içmelisiniz.

Menengiçten üretiliyor.

Elazığlı'ya sorarsanız... Çedene kahvesi "Metabolizmayı güçlendiriyor... Kanserden koruyor... Hazmı kolaylaştırıyor... Ses teli sorunlarını çözüyor... Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor."

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Orcik



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan söyledi:

- Orcik... Öküzgözü... Ve Boğazkere... Avrupa Birliği'nce tescillendi... Bu ürünlerimiz artık coğrafi işaretli.

Öküzgözü ile Boğazkere, Elazığ'a özgü "Üzümler."

Orcik... Gümüşhane'de "Köme" deniliyor.

Pek çok yerde ise... "Cevizli sucuk."

Şimdi... "Tam zamanı."

Ceviz... İpe diziliyor.

Üzüm ve dut şırasına batırılıyor.

Sonra... Güneşte kurutuluyor.

Elazığ için önemli bir gelir kaynağı...

Özellikle de ev hanımları için "Gelir kapısı."

Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın önerisi:

- Ekimde üzüm ve orcik festivali yapalım.

Bu öneri üzerine toplantılar yapılıyor.

Örneğin... Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan toplantı.

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İki sorun



Otelde... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan ile kahvaltıdayız.

"Sorunları" konuşuyoruz.

Mustafa "Biri genel, diğeri özel iki önemli sorun var" diyor.

"Genel" sorun:

-Ekonomide atılım yapılsın... Piyasa canlansın.

"Özel" sorun:

-Ne olacak Elazığspor'un hali?

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Şekerli peynirli pide



Değişik bir damak tadı... "Elazığ klasiği."

Kapalıçarşı'da... Tarihi fırında yiyebilirsiniz.

"Taze peynir zamanı" başka fırınlarda da yapılıyor.

Şimdi... "Taze peynir mevsimi."

Mustafa Doğan ısrar etti:

-Gazeteci arkadaşlar ile birlikte... Öğle yemeğinde... Şekerli peynirli pide yiyeceğiz.

Hemen... "Özür" diliyoruz:

-Bir, diyetteyiz... İki, randevumuz var, Palu'ya gideceğiz.

Yarın... Binlerce yıllık bir coğrafyadan... Palu'dan notlar.