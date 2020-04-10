Romalı Senatör Marcus Porcius Cato, kürsüye her çıkışında "İddiayla... İnatla... İnançla" aynı sözleri söyler:

-Kartaca yıkılacaktır.

Ve... Sonunda... Kartaca yıkılır.

Büyük Türkiye... Güçlü Türkiye bu "Koronavirüs felaketini" aşacaktır.

"Ya aşacaktır ya da aşacaktır."

Yeter ki... "Devlet millet kaynaşması... Ulusal seferberlik" zedelenmesin.

Yeter ki... Devletin aldığı önlemler "Bilerek bilmeyerek" delinmesin.

Yeter ki... "Uyarılara" riayet edilsin.

***



Türkiye'nin kıymetini bilelim

Amerika'da bir Türk bilim adamı... Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu.

Günlerdir televizyonlarda... "Canlı bağlantı."

Amerikan sağlık sistemini eleştiriyor.

Türkiye'ye ise övgüler yağdırıyor.

Amerika'daki "Eksikleri, yanlışları" sıralıyor.

Ve... "Türkiye'de maske ve kolonya eve gönderiliyor" diyor.

"Durumumuzun" Amerika'dan çok daha iyi olduğunu söylüyor.

Ülkemizin kıymetini bilelim... "İyilikte kenetlenelim."

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Organları birbirine karışmış

Kadın gariban... "Çocuklarım aç... Nasıl evde kalayım?.. Dilenmekten, çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum" diyor.

"Çilesini" Twitter'da paylaşıyor.

"Densiz" bir kamu görevlisi... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı... Hemen klavyeye sarılıyor:

"Geber."

Saygısızlık... Çirkinlik... Terbiyesizlik.

Cemil Çiçek... Öfkeleniyor:

Edepsiz... Belli ki organları birbirine karışmış... Ağzı ile başka yeri (kıçı).

Böyle bir makamda oturduğuna göre üniversite mezunu ve en az on yıldır kamu görevinde olduğu belli.

Anlaşılıyor ki... Koronavirüs bazılarının diline bulaşmış.

Bakanlığın bu terbiyesizi hemen görevden alması ve hakkında soruşturma açması, olayın tek teselli edici yanı... Kutlarım.

***



Tarım... Stratejik sektör

Ali Çandır... Antalya Ticaret Borsası Başkanı.

"Sektörün" bölgedeki lideri...

"Sebze meyve... Seracılık... Süs bitkisi." Dedi ki:

-Sayın Bakan Bekir Pakdemirli ile toplantı yaptık...

Tele konferans ile...

Tarım Konseyi olarak sorunlarımızı anlattık...

İnşallah tarım iyi olacak.

Antalya... Tarım...

Sorunlar... Ankara'dan beklentiler...

Ali Çandır anlattı:

Süs bitkilerinde ihracat düştü... İç pazar da öyle.

Domates iyi... Ama yine de tarlada kalan bazı ürünler var.

Tarım, stratejik sektör...

Bakan bey sorunları biliyor... Destek bekliyoruz.

***



Evde kal Gardaş

Biliyoruz sıkıldın... Hangimiz sıkılmadı ki.

Ama... Evde kalmak... İzolasyon... Sosyal mesafeyi korumak da şart.

Eve kuaför çağırma... Bırak saçın başın biraz dağınık kalıversin.

Bu işin şakası yok.

Hele hele... "Maske benim neyime... Koronavirüse inanmıyorum... Bunların hepsi Siyonist oyunu" diye görevlilere diklenmeye... "Çokbilmişliğe" hiç gerek yok.

***



"Hemşerim yassah!"

İnönü Caddesi... Hoşgör Caddesi... Karagöz Caddesi... Gaziler Caddesi...

"Gaziantep'in en hareketli yerleri."

Cumhurbaşkanı uyarıyor.

İçişleri Bakanı... Sağlık Bakanı uyarıyor.

Gaziantep'te... Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin uyarıyor.

"Evde kalın" diye.

Ama... Pek çok Gaziantepli...

Sokakta... "İnönü... Hoşgör...

Karagöz... Gaziler" caddelerinde.

"Gezintide." Vali Davut Gül dün "Doğrusunu" yaptı... "Bu caddeleri kapattı." İlle de geçmesi gerekenin "Ateşine" bakılıyor... "Kimlik kontrolü" yapılıyor.

İlginçtir...

"Uyarı" yetmiyor... Deliniyor.

Ama... "Yasak" denilince... Millet hizaya geliveriyor.

***



Araştırmacı gözüyle

Adil Gür... A&G Araştırma Şirketi...

Rica ettik... "Korona araştırması." Kamuoyu ne diyor?

"Beklentiler... Yarınlara, koronalı günler sonrasına bakış... Değişen dünya düzeni."

Adil Gür dedi ki:

-Anket yüz yüze yapılır... Ama bu şartlarda zor... Telefonla yapılan anketlerin sağlıklı olduğuna inanmıyorum.

Sonra... Adil Gür "Kendi gözlemlerini...

Düşüncelerini" anlattı.

Toplumun yüzde sekseni doksanı uyarıları dinliyor.

Salgın bitince çok şey değişecek...

Siyasi sonuçlarının olması kaçınılmaz.

Görüyorsunuz... Amerika'da Trump'a destek düşüyor.

Aş... İş... Sağlık... Krizi iyi yöneten karşılığını görecek.

Türkiye krizi iyi yönetiyor...

Ama ekonomide sıkıntı var.

Keşke devletin gücü, imkânı daha fazla olsa.

Konuştuğum kimselerden edindiğim izlenim... Ekonomiyi rahatlatacak adımlara devam... Bütçe disiplininden bir miktar çıkılabilir.