Koronavirüs nedeniyle insanlar eve kapanınca "Tilkiler" şehre girdi... Ve... Cemil Çiçek'in iki kedisinden birinin "Kulağını tilki yedi."

"Olayı" tane tane anlatalım.

Cemil Çiçek'in evi... Ankara- Gölbaşı'nda.

Komşuları arasında Abdülkadir Aksu, Mehmet Şimşek gibi tanınmış isimler de var.

Bir süre önce siteye iki sokak kedisi dadandı... Kediler şirin mi şirin.

Cemil Bey'in eşi Gülten Hanım kedilere acıdı... Onları sevdi... Her gelişlerinde mama verdi... Su verdi.

Kediler Gülten Hanım'a alıştılar... Gülten Hanım da kedileri kabullendi... Onlara isim bile verildi... Pamuk ile Mestan.

Kurnaz tilki... Evden kimsenin çıkmadığını anladı ve... Pusuya yattı... Hava kararınca da yerinden fırladı... Mestan'ın bir kulağını yedi. Şaka değil... Hepsi gerçek... Bu "Haber" başka yerde yok.

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Yumurta bayramı

Afyon... Türkiye'nin "Yumurta üretim üssü."

Koronadan önce "Sektör" zor durumdaydı... Sıkıntı içindeydi.

Korona... Küresel salgın... Korku... Panik... Markete hücum... Ve son durum... Afyonlu Gazeteci Mehmet Emin Güzbey anlatıyor:

-Yumurta stokları eridi... Üreticinin yüzü gülüyor... Yumurta yok satıyor.

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Prof. Mehmet Haberal

Hocaların Hocasına... Dedik ki:

-Allah sizleri korusun... Sağlıkçılarımızı başımızdan eksik etmesin... Türkiye sizlerle gurur duyuyor.

Hocaların Hocası... Dedi ki:

-Asıl biz gurur duyuyoruz... Güzel ülkemizi yabancılara muhtaç etmediğimiz için... Bu onur bize yeter.

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Kayıp aranıyor

Koronanın ilk günlerinde bazı "Bilim insanları... Uzmanlar" televizyon televizyon dolaşıp "Önerilerde" bulunuyorlardı:

Kelle paça... İşte koronadan korunmanın ilacı.

Sarımsak soğan...Koronaya karşı birebir.

Sirkeli su ile duş yap.

Turşuyu ihmal etme.

Sebzeyi meyveyi sakın ha sakın çeşme suyu ile yıkama.

Korona nedir ki?... Gribin bir çeşidi... Önemsiz... Ciddiye almaya gerek yok.

Sonra... "Bunların tamamı" bir anda kayıplara karıştı... Artık televizyonlara çıkmıyor, gazetelere demeç vermiyorlar.

Ne oldu?... Başlarına bir şey mi geldi?... Merak ediyoruz.

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Çok yaşa Dadaş

Mehmet Sekmen... Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı... Bir toplantı düzenledi...

Belediyenin salonunda... "Sosyal mesafe korunarak."

Erzurum Valisi Okay Memiş de toplantıdaydı.

Katılımcılar:

Esnaf... Ve banka bölge müdürleri.

Vali... Belediye Başkanı...

Dediler ki:

-Esnaf, sistemin sigortası... Orta direk... Mahallenin amcası... Bu süreçte esnaf darda zorda kalmamalı... Banka esnafı boğmamalı.

Esnaf derdini anlattı... Bankacılar not aldılar... "Genel müdürlüklerine" ilettiler.

Mehmet Sekmen de... "Kim ne dedi?... Esnafın derdi... Beklentileri..." Hepsini Ankara'ya bildirdi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a.

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Organize işler... Paralel tweetler

İçişleri Bakanlığı... Emniyet... Savcılık... Madem ki "Sosyal medya virüsleri" konusunu araştırıyorlar... Öyleyse "Aydınlanmak" istiyoruz.

Ve soruyoruz:

"15 Temmuz... Fırat Kalkanı... Zeytin Dalı... Barış Pınarı... Libya'ya asker gönderme... Deprem... Korona" tweetlerini atanlar arasında bir "Paralellik" var mı?

Kim kiminle "Tweet ortağı?"

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Günün fıkrası

Latif Karaali dostumuzdan...

Köyün birinde... Bir adamın testi "Pozitif" çıkmış... Haydi hastaneye.

Adam... Köyden ayrılırken... Ailesine... Konu komşuya... Bütün köylüye tek tek sarılmış...

Helalleşmiş.

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Sosyal belediyecilik

Yaşlı bir amca... Ankara- Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i aradı:

-Başkan... Yavrum... Evime kolonya, maske, yiyecek yolladın... Allah senden razı olsun.

-Vazifemiz amca.

-Evladım... Başkanım... Senden bir ricam var.

-Emret amca.

-Evden çıkamıyorum... Çıksam bile berberler kapalı... Sana zahmet evime kadar geliver... Beni tıraş ediver... Kahvemi içiver.

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"Alo merkez... Akıllı olsun herkes"

Hafta sonu... Cumartesi-Pazar... 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta "Sokağa çıkma yasağı."

İlle de yasak mı gerekiyor?... Hafta sonu... Diğer illerde de, mecbur kalmadıkça kimse sokağa çıkmamalı.

Uzmanlar günlerdir uyarıyorlar... Kovit-19'un "Bulaşma katsayısı" çok yüksek.

"Alınan önlemlerin" ise olumlu sonuç verdiği görülüyor.

Öyleyse;

Akıllı ol... "Evde kal Türkiye."

Sosyal hareketlilik fırsat kolluyor... Koronaya bu fırsatı verme.