Geçen cuma... 17 Mart... Turgut Özal anıldı... "27 yıl geçti aradan."

Cemil Çiçek... Özal'ın yakın arkadaşlarından.

Özal anılırken... Cemil Bey dedi ki:

İnsanları, hizmet dönemlerinde takdir etmiyoruz.

Bunu, bütün tarihi şahsiyetler için söylüyorum.

Maalesef, takdir ve saygıda kusurluyuz.

Bu ülkeye hizmeti geçenleri keşke yaşarken de takdir edebilsek.

***

Kör bakış



Aradan 27 yıl geçtikten sonra hala "Özal'ı eleştirenler" var.

"Şunu niye söyledin?.. Bunu neden yapmadın" gibi.

Cemil Çiçek ile "Bunları da" konuştuk... Dediklerini paylaşalım:

İnsanları "O günün... Hizmet ettikleri dönemin" şartları içinde değerlendirmek lazım.

Fakat... 27 yıl sonra bile... Geçmişe "İdeolojik gözlükle" bakanlar, "Şaşı" bakanlar var... Bunlar "Kör bakış."

***

Özal'ın "Üç özelliği"



Cemil Çiçek "Çalışkan... Çözüme odaklı" bir isim.

Özal "Bir işi Cemil'e ver... Gerisini merak etme... Çözer, getirir" derdi.

Cemil Bey ile Özal'ın "Özelliklerini" de konuştuk.

İşte... Çiçek'in ağzından... Birkaçı:

Özal "Önyargılı" değildi.

"Her şeyi ben bilirim" havası yoktu... Herkesi dinlerdi... Gece saat 03.00'te telefon ettiği olurdu... "Düşündüm, senin söylediğin daha doğru."

Hiçbir konuya "İdeolojik" bakmazdı.

***

Bir kültür sorunu... "Uzlaşı"



Türk siyasetinin "Kara deliklerinden."

Siyasi kültürümüzün "Uzlaşı sayfası" yok.

"Özal ve uzlaşı..." Cemil Çiçek'ten "Bu konuyu anlatmasını" istedik... Kısaca... Anlattı:

Evet... "Uzlaşmacıydı."

Uzlaşma... "Oksijen kadar önemli."

Uzlaşma bir "İman zaafı" değildir.

"Davaya ihanet" hiç değildir.

Dikkat edin... Çoğu kez söylemler "Birlik, beraberlik" diye başlar.

Ama kavga hiç bitmez... Kavga sürerken "Birlik beraberlik nasıl olacak?"

Uzlaşmak... "Bir beka sorunu."

***

Önemli ders



Cemil Çiçek... "68 kuşağından."

Kuşağın "Sağ kanadından."

"Gençlik... Üniversite" yıllarını anlattı:

Kavga içinden geldik.

Biz... Sağ yumruğumuzu sıkıyorduk.

Siyasette yumruk sıkmayı değil, el sıkmayı Özal'dan öğrendik.

***

Nokta



Cemil Çiçek... "Özal sohbetini" şöyle noktaladı:

Hazır eve kapanmışken "Dünü bir düşünelim."

Geçmişte... "Birbirimizi çok suçladık."

Herkesin... Hepimizin bir "Tövbeye" ihtiyacı var... "Demokratik tövbe."

***

Koronavirüs günlerinde... "Özeleştiri"



Sokağa çıkma yasağı... Herkes eve kapandı.

Cemil Çiçek... Bu süreçte "Düşünmeyi... Özeleştiriyi" öneriyor.

Özeleştiri... Bizce de "Önemli ihtiyaç."

Zira... Koronadan sonra hiçbir şey "Eskisi gibi olmayacak."

Buna... "Siyaset de dâhil."

Yeni dönemde... Yeni ufuklara yelken açmanın ön koşulu... "Geçmişten ders almak."

Cemil Çiçek'e katılıyoruz.

Korona günleri... Herkesin "Dünün muhasebesini" yapabilmesi için "Büyük fırsat."

***

Hiç unutmadık



Mutlaka anlatmalıyız... Hele de şu "Korona günlerinde."

Dönem... Özal'ın Başbakanlık yılları.

Süleyman Demirel "Siyasi yasaklıydı." Evinde.

Güniz Sokak-31... "Dört duvar arasında."

Özal... Amerika'dan dönmüştü... "Ameliyattan."

"İyiyim... Bir şeyim yok... Bana bir şey olmaz" gibi sözler söylüyordu.

Sağlık konusunda şakalar yapıyordu.

İşte... O günlerin birinde... Süleyman Demirel bana dedi ki:

Turgut Bey ile konuş... Benim dediğimi söyle... Sağlıkla şaka olmaz... Sağlık işi şakaya gelmez.

Eşi var... Çocukları var... Ülke için yapacağı hizmetler var... Sağlığına dikkat etsin.

Süleyman Demirel'in "Mesajını" Turgut Özal'a iletmiştik.

"Sağ olsun... Haklı... Teşekkürlerimi söyle" demişti.

"Bu anıyı" hiç unutmadık.

Şimdi... Korona günlerinde... Sakın ha sakın;

"Uyarılara" kayıtsız kalmayalım.

Korona ile "Dalga geçmeyelim."

Hele hele... "Bana bir şey olmaz" gibi sözleri, hiç etmeyelim.

***

Çifte bayram için



Ramazan geldi... Hoş geldi.

Ramazan sonrasında "Çifte bayram" yapabilmek için;

Sosyal mesafeye, izolasyona dikkat.

Evde kal... Yaşam eve de sığar.

Elbette bu günler de geçecek... Büyük acılar yaşamadan geçirelim.

Nice ramazanlara... Huzur içinde nice bayramlara...