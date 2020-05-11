Leyleğin ömrü lak lakla, ördeğin ömrü vak vakla, zevzeğin ömrü de "Darbe, muhtıra, idam sehpası, Yassıada" diye sayıklamakla geçer.

Kimi... Darbe imasında bulunur.

Kimi... Büyük bir aşkla, onu savunur.

Kimi de... "Menderes... Erdoğan... Makûs talih" diye saçmalar... Ve... Siyasetçi asmaya soyunur.

Bunlar... Geçen hafta... Geçit töreni yaptılar.

Milletçe... İbretle izledik.

***

Yakın tarihin ayıplı sayfaları

Bilmeyenlere... Duymayanlara... Unutanlara... "Darbe notları."

36 kısım tekmili birden.

Ya da dizi film.

Menderes... İdam edildi... 17 Eylül 1961.

Ertesi gün... Ankara... Tahran Caddesi... Arman Apartmanı.

Evde... Berin Menderes... "Acılı eş."

Sadi Hoşses... Muzaffer İlkar... "Kur'an okuyorlar."

Bu sırada... "Görevliler" evin kapısına "İki yazı" asıyorlar:

Biri... "Menderes'in idam kararı."

Diğeri... Cellada ödenecek olan 150 liranın "Resmi tebligatı."

***



Kapak

Darbe... 27 Mayıs 1960'ta oldu.

20 Temmuz 1960 tarihinde... Henüz "Sorgulama, yargılanma" yok iken...

Dönemin ünlü dergisi AKİS'in kapağı...

"Celal Bayar... İdam sehpası... İp."

İşte... Birilerinin... Özlemiyle yanıp tutuştuğu "Makûs talih."

***



Senato tutanakları

Darbeciler... Kendilerini "Garantiye" aldılar.

"Tabii Senatör" oldular... Ömür boyu (Bu uygulama bir başka darbe ile kaldırıldı... 12 Eylül 1980).

Tarih 2 Şubat 1972.

Tabii senatör Suphi Karaman Cumhuriyet Senatosu'nda konuşuyor... Tutanaklardan... Aynen:

- Ben, Yüksek Adalet Divanı kararlarının infazından (İdamlardan) ötürü bir insan olarak ıstırap duyuyorum... Bunu bu kürsüden söylüyorum.

***



Radyo

Televizyon yok... Ama radyoda

"Dizi yayın" var.

"Arkası yarın."

21 Temmuz 1961-11 Ağustos 1961 tarihleri arasında.

Dizinin adı: "Hırsızlar kervanı." Yani... 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı.

Al sana "Darbe yayıncılığı."

***



Şaka gibi

İstanbul... Gaziosmanpaşa... Lokanta... Akşam yemeği... Masada 3 kişi.

Rizeli Ali Külünk.

Batı Trakyalı Mustafa Güler... Nam-ı diğer Kasap Mustafa.

Yine Rizeli Hakkı Morgül.

(Üçünün de çocukları yaşlandı... Torunları hayatta.)

Meze... Rakı... İkinci kadeh... Ve sohbet:

- Alacaksın kazmayı küreği... Sarayburnu-Yassıada... Kazacaksın tüneli... Alıp kaçıracaksın Menderes'i.

"Hikâyenin" sonu:

Yan masa... Polise ihbar.

Gece yarısı... 3 eve baskın... Tekme tokat... Kelepçe.

Doğruca Sıkıyönetim'e... Davutpaşa kışlasına.

İçeride... Tam 70 gün yattılar.

Siz ha!... Yassıada'ya tünel kazmak ha!... Çekin cezanızı.

***



Gırgır

Darbeciler... Kamuoyu oluşturuyorlar.

Gazetelerde... "Darbeden önce gençler öldürüldü... Kıyma makinelerinde çekildi" haberleri yayınlanıyor.

Demokrat Partilinin biri... Bir "Haber" uçuruyor:

"Lima Sutra adındaki bir Gayrimüslim Türk genci öldürüldü... Kıyma yapıldı."

Haber (!) başta ULUS olmak üzere... Gazetelerde yer alıyor.

Ama... Sonra... "İşin aslı... Kara mizah... Gırgır" anlaşılıyor.

Lima Sutra... Tersten oku...

"Amil Artus." Amil Artus kim?.. Darbe hükümetinin Adalet Bakanı.

***



Pişman darbeci

Bazı profesörler... İstanbul'dan... Darbecilere "Gaz verdiler."

Orhan Erkanlı... Darbecilerden (Milli Birlik Komitesi'nin 38 üyesinden biri).

Anılarını yazdı:

"Anılar, Sorunlar, Sorumlular... 1972."

Kitap... Sayfa 298:

- Bir halt ettik... Bu profesörlere uyduk... Başımıza dert açtık.

***



2020... "Nato kafa nato mermer"

Darbecinin biri... Anılarında... "Halt ettik" diyor.

Diğeri... Cumhuriyet Senatosu kürsüsünde "İdamlardan ıstırap duyduğunu" söylüyor.

Ama... Günümüzde... Hala "Darbeli konuşmalar" yapılabiliyor.

"Fotoğraflı... Makûs talih özlemli" yazılar yazılabiliyor.

Acı... Ama gerçeğin ta kendisi.

***



Devamı... "16 gün sonra"

Bitmedi... Devamı var.

16 gün sonra... Darbenin "60. yılında."

27 Mayıs 2020... Çarşamba günü.