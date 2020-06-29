BODRUM

Antalya, Isparta, Diyarbakır, Kayseri... Sandıklı... Ve... Hafta sonu, nefes alma molası... Merhaba Bodrum.

"Korona yasakları" yumuşatılınca, TV'lerde, Bodrum'a "500 bin araç geldiği" söylendi.

Doğru değil. Doğrusu... 50 bin araç... Belki daha da az.

***





Maske mesafe

Bodrum'a gelince... Galiba insanlara "Bir şeyler" oluyor.

"Maskemesafe" konusu... Unutuluyor.

Kurallara uyum... "Fifty fifty."

***



Acı gerçek

Sahilde... Sabah yürüyüşü.

Yerler... Maske dolu.

Maske takmayanı, maskeyi koluna bağlayanı ya da yere atanı sakın uyarmayın.

Kavga çıkabilir.

***



Otogar

Otogar... Bodrum'un merkezinde.

Yenisi yapıldı... 1-2 ay içinde açılır. Yeni otogar... Torba kavşağında... Trafiğin en yoğun olduğu nokta.

"Yer seçimi" yanlış.

Yarın o bölgeden "Kaza haberleri" gelirse şaşırmayın.

***



Vahşi depolama

Bodrum... Sahipsiz turizm cenneti.

Böyle bir yerde "Katı atık tesisi" olmaz mı?

Bu çağda... Çöp için uygulanan yöntem... "Vahşi depolama."

***



Pazar

Pazarda... Zabıta "Ateş ölçüyor."

Maske veriyor.

Pazarcı... Müşteri... Çoğu maskeli.

Fakat... "Sosyal mesafe" hak getire.

Sosyal mesafeye "Pazarcı uyuyor."

Kurala uymayan... Müşteri... Çoğu "Yazlıkçı."

***



Kazık

Afyon'da... Bir koli yumurta "9 lira (30 adet)."

Gündoğan pazarında "30 lira."

Bir de sepet içinde "Gezen tavuk yumurtası" diye yumurta satan var... "Yersen."

30 yumurta... 45 lira.

***



Sahil

Otellerin çoğu kapalı.

Birkaç otel açık... Onlar da "Prestij için" açılmış... Zararına... Doluluk yüzde 20'nin altında.

Sahiller... Çok tenha.

Gelenler... Bodrum'da yazlığı olanlar... Hayli az.

***



İki vali

Esengül Civelek...

Muğla Valisi idi.

Şimdi... Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı.

Esengül Civelek Muğla'nın dağında taşında, ilçelerinde köylerinde... Gönüllerde... "İz bırakarak gitti."

Muğla onu unutmayacak.

Yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Orhan Çaplı... Çanakkale'den geldi.

Çanakkale'de tanışmıştık... "Turizmci... Hizmet adamı... Halkın içinde."

Gözün aydın Muğla.

***



Görgüsüzler lobisi

Gazetelerde okuyorsunuz... Beach, özel loca 2-3 bin lira.

Lahmacun... 250-400 lira.

Ayran... Gazoz... 100 lira.

Akşam yemeği... Bin 500 lira.

Bunlar doğru mu?

"Evet" ama... Nerede?.. Ve "Kimler" için.

Memlekette "Sonradan görme" çok.

"Gösteriş budalası" çok.

Fransız şampanyası... Havyar... Fiyaka... "Hesap kimin umurunda?"

***



Etiket

Gazeteci arkadaşımız Yaşar Önel ile "Etiket kontrolü" yaptık... Pazarda.

Kiraz 12-15 lira.

Çilek... Erik... Kayısı... 12 lira.

Domates... 5 lira... 6 lira.

Taze fasulye... 8 lira.

***



Temmuzu beklerken

Fırıncı... Marketçi... Pastacı... Taksici...

Kiminle konuştuysak... İşlerin "Yüzde 60, yüzde 70" düştüğünü söyledi.

Herkesin umudu "Temmuzda." Temmuz-Ağustosta "Turizm patlar mı?.. Bodrum dolar mı?"

Gözlemimiz;

"Gelen olur" ama... Beklendiği kadar değil.

***



Rekorluk ayıp

Bodrum içme suyu hattı "4 yılda 2 bin 700 kez patladı."

Patlama nedeni?.. Bilirkişi raporuna göre... "Ayıplı malzeme."

Devletin malı deniz... Yemeyen domuz... Müteahhit yemiş, devlet adına kontrol eden yemiş... Yemiş oğlu yemiş.