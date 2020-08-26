ŞUHUT

Büyük Taarruz Karargâhı... Atatürk evi... Taarruzun son planlarının yapıldığı "Karargâh odası."

Odada... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın "Çalışma masası."



Karargâhta... Yatak odası yok.

Zira... Başkomutan'ın "Yatmaya ayıracak zamanı yok."

Afyon'un Şuhut ilçesindeyiz.

Afyon'a... Şuhut'a... "Sınıf atlatan" Veysel Eroğlu'nun memleketindeyiz.

***



Şuhut'tan Kocatepe'ye

Herkes Mustafa Kemal Paşa'yı Ankara'da sanırken... Başkomutan, 23 Ağustos 1922 akşamı Konya'ya geçiyor.

Ertesi gün... Akşehir'de... Garp Cephesi Komutanlığı'nda.

25 Ağustos... Gazi'nin emri... Garp Cephesi Komutanlığı... Şuhut'a naklediliyor.

Şuhut... Kocatepe'ye 19 kilometre.

Mustafa Kemal Paşa... Gece... Karanlıkta... Atla... Kocatepe'ye çıkıyor.

Atın ayaklarında havlu bağlı... Nal sesleri duyulmasın diye.

Ve... Sabah... Gün ağarırken... Kocatepe'den... "Büyük Taarruz."

***



Zafer yolu... Ve Kovit-19

Tören... Yürüyüş... Her yıl yapılır.

Yurdun her yerinden insanlar gelir... Binlerce.

25 Ağustos akşamı... Şuhut'ta tören... Bakan, Vali, Belediye Başkanı... Konuşmalar.

Sonra... Saat 23.00'te, Zafer Yolu'nda yürüyüş başlar... 19 kilometre.

Yolda... 8 noktada... Dinlenme yeri var.

Ayrıca... Doktorlar...

Hemşireler... Ambulanslar.

Yorulanlar... Otobüslerle Kocatepe'ye taşınırlar... Zira 8. kilometreden sonra yürüyüş zorlaşır... Tırmanış başlar.

Sabah... Saat 04.00... Binlerce kişi Kocatepe'dedir.

Önce yemek... 1922'de, savaş öncesinde askerin yediği yemek...

Buğday çorbası, hoşaf, ekmek... Binlerce insan aynı yemeği yer.

Ardından... Folklör gösterileri.

Ve... Saat 05.00... Sembolik topçu atışı başlar.

Saat 06.00... Şuhut'a geri dönüş.

Bu yıl... Kovit-19... Zafer Yolu Yürüyüşü yapılamıyor.

Sadece... Anıtlara, şehitliklere... Mustafa Kemal Paşa'nın karargâhına çelenkler konuluyor.

***



Şuhut sofrası

Şuhut'ta... Kiminle konuşsak aynı teklif:

-Keşkek... Burada meşhur... Mutlaka yemelisiniz.

Veysel Eroğlu... Şuhut'ta olduğumuzu duymuş... Tanıdıklarını aramış:



- Sakın ha sakın... Yavuz Bey'i keşkek yemeden bırakmayın.

Yemekle aramız yok... Ama "Zorla yedirdiler." Çok lezzetli.

Unutmadan... Biz tadına bakmadık ama... Şuhutlular öve öve bitiremediler... Neleri mi?

Haşhaşlı Bükme... Haşhaşlı Katmer... Patatesli ekmek... Ve sucuk.

***



Anılar... Anılar

Şuhut'ta bir ev... Duvarda "İsimler" yazılı.

Mustafa Kemal Paşa... Ve arkadaşları.



Büyük Taarruz... Kurtuluş Savaşı kahramanları.

Bu topraklarda nereye gitseniz mutlaka bir "Anı" görüyorsunuz.

Şehitlik... Evde, dededen kalma bir tüfek... Şehit çıkmayan ya da gazisi olmayan ev yok.

***



Sivil Toplum

Şuhut'ta... Yine bir ev...

Duvarında resimler.

Soruyoruz:



- Bunlar... Kimler?

İsim isim sayıyorlar... Kurtuluş Savaşı döneminin "Sivil toplum liderleri... Kanaat önderleri."

Bravo Şuhut.

***



Tabela

Yorulduk... Çay molası.

Açık hava... Çay bahçesi... Herkes maske mesafe konusunda dikkatli.

"Mekânın" tabelası dikkatimizi çekiyor:

"İstiklal Büfe."



Afyon'da... Kütahya'da... Kurtuluş Savaşı topraklarında...

"Böyle tabela" çok.

"Zafer Market" gibi... "Kurtuluş Lokantası" gibi.

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Doğalgaz bayramı

Siyaseti, erken seçimi konuşan Allah'ın tek kulu yok.

Karadeniz... Doğalgaz... Büyük sevinç... "Doğalgaz bayramı" yapmayan, Allah'ın tek kulu yok.

***



Kahramanlık hikâyeleri

Habib Akalın... Şuhutlu... Öyle bir söz söyledi ki... Paylaşmalıyız:

- Kocatepe'de, Tınaztepe'de, Dumlupınar'da gördüğünüz her mezar taşının mutlaka bir hikâyesi var.