Kızılderili atasözüdür... Ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler.

CHP'de ise... Ağacın dalları, sürekli kavga halinde.

Kadın kocasıyla, cemaat hocasıyla kavgalı.

At ile arpa... Sabah akşam kavgalı.

Ne demişler; "Kavgalı eve kız vermezler." Bu yüzden olsa gerek...

CHP'nin oyu bir türlü yükselmiyor.

***



Üslup

Hatırlayacaksınız... Muharrem İnce "Genel Merkez'de çete var" demişti.

"Arşivlere" göz gezdirdik... Gördük ki: Her dönemde parti içinde ağır laflar edilmiş. 1976'da... Parti içi muhalefet için kullanılan söz:

"Çerkez Ethemler." AKİS dergisi... 8 Nisan 1976... Sayı 668... Sayfa 14.

"Çerkez Ethemler'in partiden ihracı" isteniyor.

***



Zaman tüneli

Bülent Ecevit, CHP'nin 1980 darbesinden önceki son kurultayında iç çekişmelerden söz etmişti:

- Parti içi muhalefetin hedefi CHP'yi iktidara getirmek değil, parti içinde iktidar olmak.

Aradan 40 yıl geçti... Ne değişti?

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Atatürk tartışması

Mustafa Kemal Paşa mı?.. Atatürk mü?.. "Al sana kavga."

Atatürk tartışması... CHP'de "Dün" vardı, "Bugün" de var.

Hiç şüpheniz olmasın... "Yarın" yine çıkar.

Zaman tünelinde bir gezinti...

26 Mayıs 1951... CHP'nin muhalefetteki ilk kurultayı.

Tüzüğe "Yeni bir madde" eklenmesi öneriliyor:

"Atatürk CHP'nin ebedi şefidir."

Tahsin Bekir Balta... Tüzük Komisyonu Başkanı... Karşı çıkıyor:

- Atatürk bütün partilere aittir... Millete aittir... Böyle bir madde tüzüğe girmemelidir.

Sonra... Aynı konuda bir önerge daha veriliyor... Bu defa 120 imzalı.

İnönü de önergeyi destekliyor.

Ve... "Atatürk maddesi" tüzüğe giriyor.

1. Sahi... Neden daha önce değil de 1951'de?

2. Tahsin Bekir Balta "Atatürk bütün partilere aittir... Millete aittir" derken haksız mıydı?

3. Atatürk'ü böyle sahiplenen CHP'de bugün yaşanan "Atatürk mü, Mustafa Kemal mi" tartışmasına ne demeli?

***



Acı gerçek

Demokrasi tek kanatlı kuş değildir.

Demokraside muhalefet de gereklidir.

Fakat... Türk demokrasisinde...

Güvercinin sol kanadı "Yaralı."

Yara... Bir türlü iyileşmiyor.

Galiba...

İyileşmesi de istenmiyor.

***



"Hafif manzaralar"

İsmet İnönü konuşuyor... "Kitabın tam ortasından."

24 Ağustos 1961... CHP'nin 15. Kurultayı:

- Parti içi meselede vatandaş ciddiyetten uzak gördüğü hafif manzaralar için üzülmektedir.

Eylül 2020... Vatandaşın üzüntüsü devam ediyor.

***



Aç-kapa

Hani?... TV reklamı vardı... Artema... "Aç-kapa."

Kurultay da öyle... "Aç-kapa."

Sabah aç, akşam kapa.

Genel başkanın bütün gün kalması da gerekmiyor.

Konuşmasını yapıyor, çıkıyor... "İşlem tamam."

Geçmişte "Günlerce sürerdi."

"Tek günlük kongre/ kurultay" modası 1980 darbesinden sonra geldi.

"Ah şu darbelerin gözü kör olsun."

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Kurultay söylemleri

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi... Eşittir... Kurultaylar tarihi.

CHP'nin en iyi bildiği şey... "Kurultaycılık."

Kurultaylarda... Neler söyleniyor neler?.. Ama... Dinleyen kim?

5 Mayıs 1972... Olağanüstü kurultay... Kürsüde Kamil Kırıkoğlu:

-Bu partinin kimsenin çiftliği olmadığını herkesin bilme vakti gelmiştir.

Sene 2020... O "Vakit" hala gelmedi.

Tarih 3 Kasım 1978... Olağanüstü kurultay... Kürsüde Metin Tüzün... İstanbul Milletvekili:

- Parti içinde uyum sorunu var.

Sene 2020... "Aynı sorun" devam ediyor.

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Protokol

Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki "Havalarına, cakalarına, güçlerine" bakıyoruz da...

"Şunu" görüyoruz:

İkisi de CHP'nin "Resmi olmayan protokolünde" ön sıralardalar.

Resmi protokolde ön sırada olanlar... "Gerçekte" onların arkasındalar.

"Böyle şey olur mu" demeyin...

CHP bu... "Olur olur bal gibi olur."

"Resmi protokol" dedik de aklımıza geldi.

Hani... CHP "Devleti kuran parti" ya...

1939... İstanbul... Cumhuriyet Bayramı Programı.

Törende... "Vilayet erkânı... Rektör... Savcı... Baro başkanı... Defterdar... Emniyet müdürü... Müftü... Belediye erkânı... Ve diğer zevat", CHP vilayet heyetinin... Yani... CHP il başkanının gerisinde.

En önde milletvekilleri... Generaller... CHP il başkanı.

Sonra... Ötekiler.

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İktidara giden yol... "İhraç"

Orkestra... Uyumlu değil.

Keman ayrı telden çalıyor, piyano ayrı telden.

Kadro... Sürekli değişiyor.

Bir önceki kurultayda "Baş tacı" edilenler... Bir de bakıyorsunuz... Sonraki kurultayda "Pencereden atılmışlar."

Disiplin sadece askerler için mi geçerli?.. Parti içinde de disiplin şart.

Ama... CHP'de "Herkes şef." Ortalıkta "Kızılderili yok." Haydi gel de disiplini sağla.

Disiplini sağlamak için en geçerli yol:

"İhraç."

"Kurşun ata ata biter" misali... Parti de "Öz evlatlarını ihraç ede ede" büyüyor. (!)