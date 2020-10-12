ÇAKIRBEYLİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle... Vilayetin (Vali Hüseyin Aksoy ile eski Aydın Valisi, şimdi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in) ısrarlı takibiyle;

Aydın'da... Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli'de... Muhteşem bir eser yükseliyor.

Büyük ve modern Türkiye'ye yakışan... Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in aziz hatırasını yaşatan bir müze... Adnan Menderes Demokrasi Müzesi.

Geldik... Gördük... Beğendik.

"Karar verenlere" ve "Emeği geçenlere" kucak dolusu teşekkür.

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Menderes'in köyü



Adnan Menderes'in doğduğu köy... Menderes'in çiftliği burada... Evi de.

Aydın, "Büyükşehir statüsüne" girince... Çakırbeyli "Mahalle" oldu.

Ama... Bölgede... Hâlâ "Menderes'in köyü" diye bilinir.

Aydın'a 14 kilometre... Koçarlı'ya 29.

Çakırbeyli'de... Meydanda... Bir ulu çınar var... Tarihi... Koruma altında... Demokrasi Çınarı.

Çınarın yanında bir plaket... Kimlerin ziyaret ettiği yazılı.

Bizim de adımız var... Defalarca geldik... Gölgesinde çay içtik, Menderes'in hemşehrileri ile sohbet ettik.

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Heykel



Adnan Menderes'in heykeli Aydın'da yapıldı... "Kalıp" olarak.

Sonra... Yalova'ya yollandı... Dökümcüye... Bronz olacak.

Menderes'in... Yassıada'da yargılanırken... Bir sözü var:

"Eğer buradan sağ çıkarsam, Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının dibinde, başımı göğe çevireceğim... Söğüt yapraklarının yüzümde dolaşmasının bana vereceği saadetle yetineceğim."

Heykel... Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile Çine Çayı arasına... Bir söğüt ağacının altına konulacak.

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Makam aracı





Adnan Menderes'in 1954'te 14 bin 750 liraya aldığı traktör... Şu anda Çakırbeyli'de.

Menderes'in makam aracı... O da Çakırbeyli'de.

Şahsi eşyaları... Ve daha pek çok şey... Hepsi burada.

Müze tamamlanınca... Hepsi yerli yerine konulacak.

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Soylu'nun ricası



Giriş katı ve üzeri... Sergi alanı.

Fotoğraflar... Menderes'in yaşam öyküsü... Menderes'e ait eşyalar.

İşte bu noktada... Bakan Soylu'nun bir ricası var:

- Rahmetli Menderes ile ilgili bir materyale... Onun bir eşyasına sahip olanlar... Ondan bir kalem, bir kravat hediye alanlar... Onların evlatları... Sizlere sesleniyorum... Lütfen o hediyeleri gönderin... Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sergileyelim.

Müzenin bodrum katı... Sinema ve kütüphane.

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Millet Bahçesi gibi



Adnan Menderes'in, Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağacının altına oturup Yenice sigarasını içtiği yer... Çevresi... Demokrasi müzesi... Etrafı... Oldukça geniş bir alan.

90 bin metrekarenin üzerinde.

Peyzaj çalışmaları sürüyor.

Ağaçlar... Çeşit çeşit çiçekler.

Burası... Aydın'ın "Arka bahçesi."

Çevre düzenlemesi bitince... Müze açılınca... Hafta sonları bölgede yaşayanların gelip gezeceği, nefes alacağı bir yer olacak... Millet bahçesi gibi.

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Açılış... Ne zaman?



Mustafa Hulusi Arat... Aydın Vali Yardımcısı.

Görseniz... "Şantiye şefi" sanırsınız.

Bütün gün inşaatta... Müze inşaatı... Çevre düzenlemesi... Mühendislerle, mimarlarla, ustalarla, işçilerle birlikte.

Sorduk... Açılış ne zaman?

- Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy ile Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu işi sürekli ve çok sıkı takip ediyorlar... Bütün ihtiyaçlar anında karşılanıyor... Gece gündüz çalışma sürüyor... Sayın Bakanımız üç ay içinde işlerin tamamlanmasını istiyor.

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Çınar altı sohbeti



Yılmaz Menderes... Avukat... Aile dostumuz... Dedi ki:

- Çakırbeyli'de... Demokrasi çınarının altında çay içeceğiz... Muhtar bekliyor... Çakırbeyliler de.

Öyleyse... Haydi Çakırbeyli'ye.

Çınar altı sohbeti... Ardından Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret... Yarın.