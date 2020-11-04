Hıncal Uluç yazdı... Dün... "Amerika'da özellikle dış siyaseti derin devlet yönetir."

Nokta... Başka söze gerek yok. Türkiye... Amerika'ya "Dost... Müttefik... Stratejik ortak" diye bakar.

Amerika ise... Türkiye'deki darbelere, muhtıralara "Yeşil ışık yakar."

Hangi Amerika?

Hangi Amerika? İkide bir "Silah ambargosu... Ekonomik yaptırım" diyen dost (!) Amerika mı?

15 Temmuz darbecilerini "Bağrına basan" Amerika mı?

PKK'yı "Besleyen... Silah vererek destekleyen" Amerika mı?

Hıncal Uluç'un sözleri kitabın tam ortasından. O seçilmiş, bu seçilmiş... Geçiniz.

Amerikan derin devleti "Bildiğini okumaya" devam edecek.

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Derin sessizlik

Sincan'da... Genelkurmay Çatı Davası'nda... Mahkeme Başkanı, "Sanığa" sordu:

- 15 Temmuz darbe gecesi, ABD Büyükelçiliği ile telefonda ne konuştun?

Sanık... Kurmay Albay... Yanıt verdi:

- Konuşmadım.

Mahkeme Başkanı...

"Belge" gösterdi... Sanığın "Telefon konuşması" kayıtları.

Sonuç... "Derin sessizlik."

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Günün soruları

Darbe gecesi... Darbenin yönetim merkezinde... Ankara-Akıncılar Üssü'nde...

"Amerikalı" var mıydı?

Kimlerdi?

Türk askeri üssünde görevleri neydi?

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Akademik (!) destek

Sözcü gazetesi yazdı... 7 Ocak 2017.

Afrin bölgesinde, PKK adına "Terör akademisi" kurulmuş.

Değişik ülkelerden gelenlere burada "Eğitim veriliyor."

Silah eğitimi... Amerikalı uzmanlardan... "Hızlandırılmış kısa dönem kursları."

PKK'ya verilen silahlar... "Uçaksavar... Kalaşnikof... G-3 otomatik piyade tüfeği... Zagros... Doçka."

Sözcü'nün haberini "Özetleyerek" sunduk.

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Hepsi gerçek

Başbakan Adnan Menderes, Sovyetler Birliği'ne gidecekti.

Gidemedi... Darbe oldu... 27 Mayıs 1960.

Arpaçay Barajı... İskenderun Demir Çelik Sanayii... Aliağa Rafinerisi... Seydişehir Alüminyum... İstanbul-Moskova aktarmasız tren seferi...

Ve...

Hoş geldin muhtıra... 12 Mart 1971... "Demirel gitti."

"Dönemin" Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, ne demişti?.. Hatırlayalım:

- Muhtıranın arkasında CIA var.

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Çevir kazı yanmasın

Amerikalı yıldızların Donald Trump'ı ya da Joe Biden'ı desteklemelerini... Seçim öncesi verdikleri demeçleri... Ciddiye almamak gerek.

Ünlü oyuncu Robert De Niro...

Geçen seçimden önce... Trump için "Domuz... Aptal... Serseri... Ona yumruk atmak istiyorum" demişti.

Ama... Trump seçilince... De Niro vites değiştirdi:

- O artık ABD Başkanı... Makama saygı duymalıyız.

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Yalandan kim ölmüş?

Samuel L. Jackson... Oyuncu... ABD başkanlık seçimlerinde (8 Kasım 2016) demişti ki:

- Allah'ın belası seçimlerde, Allah'ın belası Trump seçilirse Güney Afrika'ya giderim.

Bryan Cranston... Oyuncu:

- Trump'ın seçilmesi halinde kesinlikle ABD'yi terk edeceğim.

Cher... Şarkıcı:

- Eğer Trump seçilirse Jupiter'e taşınacağım.

Jon Steward... Oyuncu... Talk Show yıldızı:

- Trump başkan olursa, bir uzay aracına binip, başka gezegene gideceğim.

Lady Gaga... Madonna... Jennifer Lopez... Kim Kardashian... Seçim öncesi "Trump'a söylemediklerini bırakmadılar."

Ama... Hillary Clinton kaybedince... Trump seçilince... Ne ABD'yi terk eden oldu ne de uzay aracına binen.

Eski sözlerin üstü çizildi...

Ve... "Yeni üslup" devreye girdi:

- Hoş geldin Başkan Trump.

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Amerika'nın Türkiye aşkı

Amerika, Türkiye'yi sevmiyor mu?..

Böyle bir şey söylenemez.

Seviyor sevmesine... Ama...

"Söz dinleyen" bir Türkiye'yi seviyor.

"IMF ne derse onu yapan" bir Türkiye istiyor.

Öyle bir Türkiye olmalı ki... Ekonomi yönetimi, "IMF'nin önerdiği bürokratlara teslim edilmeli."

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Biri bize yalan söylüyor

Meclis tutanakları... 6 Nisan 2009...

Pazartesi... Saat 15.00.

Meclis kürsüsünde... Barack Hussein Obama... ABD Başkanı

- Terörün kullanımını dışlamalıyız..... Bu kapsamda PKK da var..... Teröre mazeret bulmak mümkün değildir..... ABD Başkanı olarak ve bir NATO müttefiki sıfatıyla PKK ve hiçbir terörist örgütü desteklemiyorum.

Bu kez tarih 9 Ekim 2019... ABD Başkanı Donald Trump, kelimesi kelimesine şunları söylüyor:

- Barack Obama, Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptı.

1. Kime inanalım?.. Biri bize yalan söylüyor... Ama hangisi?

2. Meşhur sözdür... Al birini vur ötekine.