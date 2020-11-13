Sanayide çarklar dönüyor... Çiftçi çalışıyor, üretiyor... İhracatta artış var.

Küçük esnaf ile hizmet sektörüne gelince... Korona hasarı... Sıkıntıdalar.

Valilik... Belediye... Eğitim... Sağlıkçılar... Korona ile mücadele... Planlı kentleşme... İyi gidiyor.

Gaziantep'te son ziyaret... Hayvanat Bahçesi.

Türkiye'nin en büyüğü.

Büyüklükte... Avrupa üçüncüsü, dünya dördüncüsü.

350 tür, 7 bin 500 hayvan.

Korona öncesi... 2019... 5 milyon ziyaretçi.

2020... Korona... Mart-Haziran, 80 gün kapalı kaldı... Buna rağmen... Ekim sonu ziyaretçi sayısı 2.5 milyon.

Pazar günü 11 bin kişi gezdi... Anneler, babalar ve çocuklar, çocuklar, çocuklar.

***



Erdoğan'ın 4 aslanı

Sudanlılar... Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği aslanlar.

5.5 yıl önce... Geldiklerinde... Küçüktüler... Sıska... Bir deri, bir kemik... 30 kilogram var yok.

Şimdi... Öyle heybetliler ki... 150-200 kilo.

Nil ile Sultan... İki güzel kız.

Sudan ile Sevakin... İki yakışıklı delikanlı.

Onlara tavuk eti attık... Koca tavukları havada kaptılar.

***



Binlerce

Kelaynak... Jaguar... Kaplan... Puma... Ayı... Leopar... Vaşak... Sırtlan... Fil... Su aygırı... Zebra... Şempanze... Kanguru... Lama... Deve... Geyik... Kamerun koyunu... Karaca... Ceylan... Puhu kuşu... Fok... Deve kuşu... Midilli... Taçlı turna... Ak pelikan... Flamingo...



Hangi birini sayalım?.. Binlerce hayvan.

En iyisi... Gelmelisiniz... Gezmelisiniz.

Tam da mevsimi.

***



Şakir ile Selvi

Şakir, Gaziantepli. Evlenme çağı gelince... Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden gelin istendi.

Gelin... Selvi.



Onlar erdi muradına... İki zürafa... Karı-koca... Öyle sevimliler ki.

Kuru inciri seviyorlar... İkisine de yedirdik.

Ama... Selvi, elimizi yaladı, tekrar tekrar istedi.

İbrahim Ay... "Galiba hamile... Aşeriyor olmalı" dedi.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Biz de aşerdiğini düşünüyoruz" dedi ve ekledi:

- 45 günlük hamile... 14 ay sonra bebek bekliyoruz.

***



Yaş günü

Gabi ile Pili... İki fil.

Gabi 13 yaşına girdi... Yaş günü kutlaması... Elbette yapıldı. Nice yıllara Gabi... Hediye olarak bol bol elma verdik.

***



Haşmet

Celal Özsöyler...

"Haşmet" diye seslendi.



Ve... Bizi işaret ederek... "Yavuz Bey'e gel" dedi.

Haşmet... Rengarenk... Papağan... Uçarak geldi... Omuzuma kondu.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi... İşte böyle bir yer.

***



Safari

Hayvanat bahçesinin büyüklüğü... 1 milyon metrekare.

Safari alanı... 350 bin metrekare.

Türkiye'nin ilk ve tek safarisi.

Golf aracından inin... Geyik, lama, pelikan, karaca, ceylan etrafınızı sarıyor.

Elinize bakıyorlar... "Yiyecek bir şey ver" dercesine.

***



Hastane

Böyle bir yerde elbette "Hastane" de var:

Hayvan hastanesi.

Kanadı kırık martı... Ayağı kırılan dana... Yaralı kedi, köpek.

Uzman ve şefkatli ellerde... Şifa buluyorlar.

***



Kaçaklar

Yurt dışından Türkiye'ye "Kaçak hayvan" getiriliyor.



"Gümrükte" gereken yapılıyor.

Kaçak yoldan getirilen maymunlar, papağanlar... Gaziantep'teler.

Yılanlar bile var.

***



Kutluyoruz

Hayvanat Bahçesine girerken... Ateşimiz ölçüldü.

Dezenfektan noktası... Küçük tünel... Dezenfekte edildik.

Ziyaretçi çok... Korona önlemleri tam puan.

Marifet iltifata tabidir... Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin iltifatı hak ediyor... Kutluyoruz.

***



Havuz

Havuzlar... Yüzme havuzu değil, "Serinleme" havuzu.

Bizonlar... Lamalar... Havuzda serinliyorlar... Oynuyorlar... Şakalaşıyorlar.

Çocuklar gibi.