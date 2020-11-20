Yaşar Karadeniz... Manisa Valisi... "Önlemler tam zamanında geldi... İhtiyaç vardı... Çok iyi oldu" dedi.

Önlemler... "Yeni" kısıtlamalar.

Korona... Manisa'nın karne notu iyi.



Maske... Mesafe... Temizlik... Bütün uyarılara rağmen "Aksamalar" var.

Özellikle de ev ziyaretleri... Taziye... Lokantalar... Çarşı pazar.

Vali Yaşar Karadeniz'den dinledik.

Soma ilçesi... Bir evde "Gün" düzenlenmiş... Sonuç:

"Güne" gelen kadınların yarısı korona... Apartman karantinada.

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Sorumsuzluğun faturası

Sadık Özkasap... Manisa Ticaret Borsası Başkanı.

Hastanelere... Üyelerine... Esnafa... Kırsal kesime... "Maske ve hijyen malzemesi" dağıtıyor.

Yeni korona kısıtlamaları için "Çok doğru... Yerinde... Bana sorarsanız daha da fazlası gerekirdi" diyor... Ve devam ediyor:



Bazıları işin tadını, tuzunu, suyunu kaçırdılar... Kurallara uymuyorlar.

İstanbul'da jet sosyete... Parti düzenleyenler... Tam bir sorumsuzluk.

İzmir'de... Manisa'da... Çocuklara bakıyorum, maske takmayan çok.

Ekonomi... Piyasa... Çarşı... Elbette önemli... Fakat insan hayatı çok daha önemli.

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Aşçı Bahattin

Şehrin merkezinde... İkinci Bayezid'in eşi Hüsn-i Şah Sultan tarafından yaptırılan Hatuniye Camii'nin karşısında... 65 yıllık esnaf lokantası.

Cami avlusunda ve lokanta önünde oturanların çoğu "65 yaş üzerinde."



Maske... Mesafe... Sorun yok.

Gelip geçen, lokantanın önünde gezinen gençlere bakıyoruz... 10 kişiden 5'i maskeyi düzgün takmış... Diğerleri ise... Maske çenede... Veya bilekte... Ya da maskesiz.

Aşçı Bahattin... Bütün yemekler zeytinyağı ile yapılmış... Tavsiye ederiz.

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Allah bereket versin

Konuşmuşken... Sadık Özkasap'a, "Üzümü" de sorduk... Manisa için çok önemli... Türkiye'nin "Çekirdekli üzüm" üretiminin yüzde 95'i Manisa'da.

Özkasap, "Üretici memnun" dedi:

- İhracatçı da öyle sıkıntı yok... Allah bereket versin... İngiltere, Almanya, Hollanda başta olmak üzere bütün dünyaya kuru üzüm satıyoruz.

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Şehzadeler parkı

Şehir merkezinde... Şehzadeler Belediyesi yaptırdı... 18 bin metrekare... "Temalı Park."

Gezdik... Beğendik... Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i kutladık.

Anadolu'daki Türk-İslam mimari eserlerinin minyatürleri yapılmış... Selimiye Camii... Kız Kulesi... Erzurum-Çifte Minare... Manisa Sarayı gibi... 32 minyatürk.

Mesir Müzesi... 481 yıl öncesi canlandırılmış... Camiden halka mesir macunu atılıyor... "Dioramik müze."

Masal Park... 29 masal kahramanının kopyası... Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler... Alice Harikalar Diyarında... Kırmızı Başlıklı Kız... Ailece gezen çok... Çocuklar bayılıyor.

Ve... Manisa'da görev yapan şehzadeler... Figürleri yapılmış... Fatih Sultan Mehmet... Kanuni Sultan Süleyman... 13 şehzade.

Tam bir kültür, sanat, turizm ve eğlence merkezi... Çevre il ve ilçelerden gelen çok.

İsteyene... Rehberlik hizmeti de veriliyor.

Manisa'ya yakışmış... Çok ama çok güzel.

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Lokomotif ilçe

Yunusemre... Metropol... Nüfusu 246 bin 440... Manisa'nın en büyük ilçesi.

Doktor Mehmet Çerçi... Belediye Başkanı... Eski milletvekili.

Aklı fikri planlı şehirleşmede... 5 yılda 2 bin 600 konut... Bitmiş, hak sahiplerine teslim edilmiş... Sırada bin 400 konut daha var.



Organize sanayi... Yunusemre Belediyesi sınırları içinde... 70 bin işçi... Vestel... ECA... Bosch... Mitsubishi... "Bacalar tütüyor."

Dr. Mehmet Çerçi, sürekli "Maske, mesafe, hijyen" denetiminde.

Son kısıtlamalar için "İhtiyaç vardı, çok iyi oldu" diyor... Ve devam ediyor:

- Şu korona illeti bir sona erse... Manisa uçuşa geçecek.