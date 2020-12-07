KIRŞEHİR

Vali İbrahim Akın... Gayretli... Çarşı-pazar...

Cadde-sokak... Dolaşıyor. "Aman dikkat... Maske, mesafe, temizlik" diye uyarıyor.

Kentte polis, kırsalda jandarma... Korona önlemleri denetiminde.



Ama... Çok kişi koronayı umursamıyor.

Ahi Evran... Âşık Paşa... Kervansaray... Büyük mahalleler... Korona yaygın.

Ahi Evran'ın muhtarı yoğun bakımda.

"Âşıklar diyarı" Kırşehir'den, Kayseri'ye hasta taşınıyor.

***



Kırşehir denince akla...

Elbette önce Ahi Evran gelir. Ahiliğin önderi... Kurucu. Ahilik... Esnaf dayanışması.

Temel felsefe... İyi ahlak... Dürüstlük...

Kanaat etmek... Halktan yana olmak. Kırşehir'de... Nereye baksanız... "Ahi" görürsünüz.



Ahi Evran Üniversitesi.

Ahi Evran İlkokulu.

Ahi Stadyumu.

Ahi Evran Mahallesi.

Ahi Sokağı.

Ahi Çarşısı.

Ahi Eczanesi... Ahi Evran Külliyesi... Ahi Taksi... Ahi Evran Gençlik Merkezi... ... Ahi, Ahi, Ahi...

***



Akıllı Pekmez ya da... "Pekmez akıllı"

Kırşehir'in... Pekmezi meşhur... Toprağından, havasından.

Kırşehirli'ye göre... Pekmez, "Reçetesiz ilaç."

Zekâyı geliştirir.



Damar sertliği, astım, bronşite iyi gelir.

Kan yapar, güç verir.

Bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendirir.

LGS ve YKS... Liseye, üniversiteye giriş sınavları... Kırşehirliler başarılı.

Başarı zekâdan... Zekâ pekmezden.

Onun için Kırşehirli'ye "Pekmez akıllı" denir.

Akıllı Pekmez bile var... Marka.

Bir diğer marka... Ahi Anadolu Pekmezi.

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Çok şükür

Korona... Pekmez satışında patlama.

Son 20 yılın en yüksek satışı.

Türkiye'nin her yerine pekmez gidiyor. Firmaların bayilerine... Ayrıca... İnternet üzerinden satış.

Sektör... Halinden memnun... Pekmez üreticisi şükrediyor.

***



Mutfak

Pekmez... Un... Ceviz... Tereyağında kavur... Al sana "Ahi helva."

Kar... Üzerine pekmez dök... "Kar helvası."

Tereyağında yumurta... Üzerine biraz da pekmez... Tadından yenmez... Kahvaltı.

Pekmez... Yoğurtla karıştır... Şifa.

Orta boy 4 ayva... 1 kuru soğan... Yarım kilo kuşbaşı et... 1 su bardağı pekmez... Tuz... Pul biber... Yarım kaşık salça... 1 kaşık tereyağı... Kısık ateşte... "Ayva boranısı."

Pekmezli yemek... Çok. "Çirleme" var... "Aside" var.

Yeter mi?

***



Şehir efsanesi

Depremde... Köyün evleri yıkılmış.

Köylü kadın... Kocasına seslenmiş:

- Herif, herif!.. Pekmez güğümünü kurtar.

Pekmez... Stratejik ürün... İlk kurtarılacaklardan.

Zira... Depremden sonra millet neyle beslenecek?

Kırşehir'de... "Pekmez üzerine" hikâye çok.

***



Kamuoyu

Sait Yanık... Kırşehir Medya Konseyi Başkanı.

40 Arena Gazetesi'nin sahibi.

Gündemi sorduk... Dedi ki:



Korona... Manşet yaptık... Kısıtlamalar yetersiz... 15 gün sokağa çıkma yasağı lazım.

Ve ekonomi... Devletin verdiği destek iyi... Ama küçük esnaf dertli.



- Sait... Yeni partiler... Erken seçim... Siyaset... Halkın beklentisi...

- Abi, sokağın halini gördün... Millet siyaseti, seçimi konuşmuyor... Bunlar boş laf... Karın doyurmuyor.

Sokak... Kamuoyu... Mini anket... Gündem korona-ekonomi. "Sait'in söyledikleri doğru."

***



Vefa... İşte bu

Neşet Ertaş...

Heykeli var, müzesi var.

Kültür merkezi... Onun adını taşıyor.

Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Usta... Kırşehir'in "Değerlerinden."



"Ölüm yıldönümü..." Manşet oldu... Rahmet okuduk.

Kırşehirli... "İçinden çıkanlara" saygılı.

Sohbette... "Şu da Kırşehirli... Bu da" diye sayıyorlar.

Anayasa Mahkemesi eski başkanları...

Haşim Kılıç... Mustafa Bumin.

Danıştay eski başkanları... Zerrin Güngör... Süleyman Türkoğlu.

Recai Akyel... Eski Sayıştay başkanı halen Anayasa Mahkemesi üyesi.

Liste... Uzayıp gidiyor.

***



Gurbetçiler



Kırşehir'in, "Gurbetçisi" çok... Almanya'da... Hollanda, Belçika, Fransa'da.

Yaz tatiline geliyorlar... Sünnet... Düğün... Alışveriş... Piyasa canlanıyor. Bu yaz gelemediler... Korona. Onlar gelemeyince... Piyasa daralmış.

***



Sığınmacılar

Sokak dilenci dolu... Çoğu Suriyeli. Iraklılar... Afganlar... Kimi tarımda çalışıyor, kimi inşaatta, kimi de çoban.

"Korona önlemlerine" uyuyorlar mı?

Uyan... Oldukça az.