Bardağın yarısı boş...

Yarısı dolu.

"Artılar" var... Otomotiv sektörü, tarım, mobilya, inşaat malzemesi, ihracat gibi... Sorun yok.

"Eksiler" var... Turizm sektörü, küçük esnaf, lokantalar, okul servisleri gibi... Sıkıntılı.

Antalya... Korona krizini düşük hasarla atlatmaya çalışıyor.

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Sanayi sitesi

Davut Çetin... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Onunla "Odada" değil, "İşyerinde" buluştuk.

Akdeniz Sanayi Sitesi... Çetin Motor... Motor yenileme. Başkan dedi ki:



İkinci el araç fiyatları yükseldi.

70 bin liralık araç, 120 bin liraya çıktı.

Önceden, sahibi aracına bakmıyor, masraf etmiyordu.

Şimdi... Masraf ediyor... Motor yeniliyor... Aracına gözü gibi bakıyor.

4 elemana ihtiyacım var... Çalışacak işçi, usta bulamıyorum.

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Seçim... Siyaset... "Karşılığı yok"

Sanayi sitesinde mini anket... Erken seçim, siyaset.

İşyeri sahipleri... Müşteriler... Ne diyor?

Millet... Davut Çetin'e bakıyor... "O söylesin" dercesine.

Davut Çetin:

Gündem, seçim değil... Yapısal ve ekonomik reformlar.

Türk özel sektörü çok güçlü.

Krize rağmen Antalya'da ihracatı artırıyoruz.

Seçim... Particilik... Şu dönemde boş işler... Halkta karşılığı yok.

***



Turizm raporu

Beldibi'ne gittik... Antalya'ya 30 kilometre...

Turizm bölgesi.

Antedon Otel... Bin 200 yatak.



2019'u... Yüzde 85 dolulukla kapatmış.

2020... Doluluk oranı yüzde 30.

Otelde Ruslar var... Ayrıca Ukrayna'dan ve Baltık ülkelerinden gelenler... Denize giriyorlar.

Geçen yıl Alman çokmuş... Bu yıl yok.

Celal Kahraman... Antedon Otel'in sahibi...

Kuşadası, Kemer, İstanbul'da da otelleri var... Toplam 3 bin yatak.

Otellerinde... Tek korona olayı yok.

Kahraman... Dedi ki:

Devlet, turizm sektöründe, korona krizini iyi yönetti.

Devletin desteği olmasaydı sektör çökerdi.

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Koronayı fırsata çevirmek

Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Aynen" şunları söyledi:

Antalya... Krizi, tarımda fırsata çeviriyor.

Antalya'nın genel ihracatı içinde tarımın payı yüzde 40 idi.

Krona krizi döneminde, bu oran yüzde 50'yi aştı Sebze... Meyve... Üretim ve ihracat artıyor.



İhraç ürünü olarak...

Domates... Birinci sırada.

İkinci sırada... Biber geliyor.

Biber... Çeşit çeşit... Üretimin yüzde 95'i ihracat.

Sivri biber... Kıl biber... Üç burun (Dolmalık biberin uzunu)... Çarli (Çarliston)... Dolmalık biber... Kaliforniya biber (Sarı, yeşil, kırmızı, turuncu.)

En pahalısı Kaliforniya.

Üçüncülük salatalıkta.

Silor var... Mini salatalık.

Badem var... Bildiğimiz salatalık.

Langa... Büyük...

Balkan ülkelerine gidiyor.

Ve... Bizde alıcısı olmayan... Dikenli salatalık... Yüzde 100 ihraç... Rusya'ya.

En pahalı salatalık...

"Dikenli." Ve kabak... İki çeşit... Yeşil ve siyah.

Siyah... Daha pahalı.

Yüzde 50... İç piyasaya.

Yüzde 50'si ise...

İhracat... Avrupa'ya...

Rusya'ya, Ukrayna'ya.

Tarım ürünlerine talep çok... Kriz büyük fırsat.

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Bacasız fabrika

Uçaktan aşağıya baktık, Antalya'ya inerken... Sera, sera, sera.

Antalya'da dolaştık... Finike, Aksu, Kepez, Kumluca, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Korkuteli, Elmalı...

Nereye baksanız... Sera, sera, sera. Örtü altı üretim.

1. Türkiye'de toplam sera... 300 bin dekar.

2. Bunun... Yüzde 37'si Antalya'da.

2020... Örtü altı sebze-meyve ihracatında Antalya rekor kırıyor.

Sera... Örtü altı üretim... Bacasız fabrika.

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Meslek lisesi... Memleket meselesi

Öylesine önemli ki...

Neden mi?

Bir yanda dev bir sorun... İşsizlik.

Diğer yanda eleman arayan fabrikalar, atölyeler... İstedikleri "Meslek sahibi, kalifiye" eleman.

Kayseri'ye gittik... Yazdık.

Organize sanayi...

"Eleman aranıyor" ilanlarıyla dolu.

Antalya'ya geldik... Akdeniz Sanayi Sitesi... Eleman arayan, arayana.

Makine operatörü... Maaş 6 bin lira.

Kaynakçı... Tornacı... 6 bin lira.

Ama... "Ara eleman", ara ki bulasın. Meslek lisesi... Önemli mi önemli... Ama aşamadığımız bir sorun.

İşsiz çok... "Devlet dairesinde veya belediyede" iş istiyor.

"Git... Sanayide çalış" denildiğinde, yan çiziyor.