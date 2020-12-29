

Emrah Özdemir... Niğde Belediye Başkanı... Çok sevinçli... Bütün Niğdeliler gibi... Dedi ki:

Bir söz var, "Bütün yollar Roma'ya çıkar"... Bu söz artık eskidi.

Şimdi... Günün sözü... "Bütün yollar Niğde'den geçer."

Ankara-Niğde... "Akıllı otoyol" açıldı... Avrupa'dan Ortadoğu'ya giden, "Niğde'den geçmek zorunda."

"Akıllı Yol" Anadolu'nun ortasındaki tarih ve kültür kenti Niğde'ye "İlaç gibi gelmiş... Moralleri yükseltmiş."

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Sağlık raporu

Korona haritası... Bir ara Niğde, "Kırmızıydı..." Özellikle de "Yeni normal süreçte..." Kurban Bayramı sonrası.

Şimdi... "Yeşile dönüyor."

Temizlik... Maske... Mesafe... Kentte ve kırsalda kurallara uyum oranı yüksek.

Bu arada... İki de,

"Geçmiş olsun" mesajımız var:

Vali Yılmaz Şimşek... Eşi ve çocuğu... Ailece korona... Neyse atlattılar.

Belediye... Encümen toplantısı... 8 kişi katıldı... Belediye Başkanı Emrah Özdemir dahil 5'i korona... Karantina... Şimdi ayaktalar.

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Bor'un pazarı... Geçmedi

Yeşil Bor... Niğde'ye kapı komşusu... 21 kilometre... Uğradık elbette.

Herkes işinde gücünde... Tarım kesimi kar beklentisinde.

Korona... Anne, baba, oğul... Beşer gün arayla... Allah rahmet eylesin.

Şimdi... Herkes "Daha dikkatli... Kurallara uyuluyor."

Bor'un pazarı... Geçmedi... Pazartesi ve perşembe günleri.

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Akıllı lamba



Trafik ışıkları... Kırmızı yanınca... Lambanın üzerinde, "Evde kal" yazıyor.

Yeşile dönünce... "Eve git."

Niğde'nin sadece otoyolu değil... Trafik ışıkları da "Akıllı."

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Bilmece

Bölgenin patatesi, soğanı... Elması... Lahanası meşhur.

Veli Kenar... Niğde Ziraat Odası Başkanı... "Patateste birinciyiz... Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 17'si bizden" dedi... Ve ekledi:

Geldiniz, gördünüz... Patates 70 kuruş... Ama siz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da patatesi 3 liraya yiyorsunuz.

Çiftçi, "Ürün para etmiyor" diyor... Tüketici de "Pahalı" diye şikâyet ediyor.

Bu nasıl bilmece?

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Ortak akıl



Kent meydanı... Niğde'nin ihtiyacı.

Valilik... Adliye... Defterdarlık... Büyüyen Niğde'nin merkezinde sıkıştı, kaldı... Yıkılacak.

Askeri misafirhane... Şehrin göbeğinde... Yıkılacak.

Meydan büyüyecek... Niğde'ye yakışan bir kent meydanı doğacak.

Yeni valilik binası... İnşaat devam ediyor. Vali Yılmaz Şimşek... Belediye Başkanı Emrah Özdemir... Uyum... Ortak akıl... Tam puan... Niğde kabuk değiştiriyor.

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Alın size anket

Halk ne yiyor, ne içiyor?.. Partiler ve liderler için neler söylüyor?.. Erken seçim, siyaset, yeni partiler, Türkçe ezan ve Kur'an, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden... Amerika'nın yaptırımları... Korona aşısı... Bu konularda neler düşünüyor?

Yanıtlar, "Ankette" öğrenilecek şeyler değil.

Özellikle de "Telefon" anketiyle... Öyle ya, "Yüz yüze anket imkânsız... Korona süreci."

En sağlıklı anket... Niğde, Bor, Ulukışla, Altunhisar çarşısı, pazarı... Yol arkadaşımız Yaşar Önel'le birlikte gezdik.

Seçim... Siyaset... "Kimsenin ne gündeminde, ne de umurunda."

Türkçe ezan ve Kur'an... Çamardı'ndaki kasap dedi ki: "Deli saçması... Bunu söyleyen kafayı yemiş."

Millet, "Korona" diyor, "Aşı" diyor... Ekonominin düzelmesini bekliyor... Yatırımlardan, yüksek hızlı trenden söz ediyor.

Sorunların standardı yükselmiş... Borlu, "Havaalanı" istiyor... Yerini belirlemişler, tabelasını bile asmışlar.