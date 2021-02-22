Afrin, Cinderes, Tel Abyad, İdlib, Azez, Mabatlı, Şeran, Bülbül, Şeyh Hadid... Raco... Gittik, gördük, döndük.

Ve gözlemlerimizi İçişleriBakanı Süleyman Soylu ile paylaştık.

Bakan Soylu dedi ki:

Türkiye Cumhuriyeti, sınırlarının dışında, terör örgütünün harekât kabiliyetini daraltmazsa, içeride çok büyük sıkıntılar ve dertler yaşar.

Bugün güçlüyüz... Ayaklarımızın üzerinde duruyoruz... İçeride ve dışarıda bu mücadeleyi yapıyoruz.

Allah korusun, Türkiye herhangi bir sebeple zafiyete düşerse, terör örgütlerinin hedefi haline gelir ve bunun maliyeti daha ağır olur.

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Büyük sorumluluk

Sınırın ötesi ateş çemberi... Kıpır kıpır... Çok hareketli.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki:

Türkiye'ye geçmek ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye yönelik bir hareketlilik söz konusu.

Bizim iki türlü sorumluluğumuz var... Birincisi orada can güvenliklerini sağlamak için önlem alıyoruz.

İkincisi... Böyle bir hareketlilikten sonra oluşacak büyük göç dalgasının önlemini almamız şart.

Hem insani, hem de devlet olarak sorumluyuz.

Bunlar bizim komşularımız... Tarih birliğimiz, ortak yaşanmışlıklarımız, geçmişimiz var.

Siz de gittiniz, gördünüz, fukaralık, yoksulluk var... Avrupa'nın kaderine terk ettiği insanlık söz konusu.

Durumlarını bizzat gördüğünüz bu insanların yaşamlarını güven altına almak, komşu olarak bizim sorumluluğumuz.

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Davetiye

Acaba diyoruz... İçişleri Bakanlığı bir "Gezi düzenlese."

"Turistik gezi" değil.

Doğu-Güneydoğu gezisi... Hakkâri... Sümbül Dağı... Amanoslar... Zeytin Dalı Sınır Kapısı... Afrin... İdlib... Tel Abyad...

"Bölge gerçeklerini görme gezisi." Siyasetçiler davet edilse... TV yorumcuları...

Üniversite hocaları... Sivil toplum liderleri...

1. Davet edilenlerin kaçı böyle bir geziye katılır? "Merak ediyoruz." 2. Kediye "kedi", terör örgütüne "PKK" diyemeyenler... İçişleri Bakanlığı'nın davetini kabul ederler mi?

3. "Türkiye'nin İdlib'de, Afrin'de ne işi var" diyenler, bölgeyi bir görseler...

Yine böyle konuşacaklar mı?

4. Sıcak odada oturmak, kamerayı görünce bol keseden atmak, klavye kahramanlığı yapmak kolay...

Haydi Cizre'ye, Silopi'ye, Reyhanlı'ya, Cilvegözü'ne, İdlib'e, Afrin'e... "Var mısınız?"

***



Sabır taşı çatladı

Günlerdir insanlar öfkeli... Tepkili... 13 şehit...

Milyonlar, terörü lanetliyor.

Ama hâlâ "Kelime oyunları... Laf cambazlığı" yapanlar var.

Terörü "Yarım ağızla" kınıyorlar. Terör örgütüne "PKK" diyemiyorlar.

"Ama, lakin, fakat"lı cümleler kurup, topu taca atmaya çalışıyorlar.

Evet... Sokaktaki vatandaş burnundan soluyor... Sabır taşı çatladı.

Ne kadar acıdır ki "İçimizdeki uzaylılar" hâlâ "El ağzıyla çorba içiyorlar... Amerikan ağzıyla konuşuyorlar... PKK'nın değirmenine su taşıyorlar."

***



Ispanaktan yağ çıkmaz

Arkasında "Dış destek" olmadan terör örgütü yaşayamaz... Silah desteği... Para desteği.

Bunu "Herkes" biliyor bilmesine de...

Kimileri "Üç maymunu" oynuyor... "Bilmezden, görmezden, duymazdan" geliyor.

Aklınca... "Siyaset" yapıyor.

Terör üzerinden siyaset yapmak, ıspanaktan yağ çıkarmak için uğraşmaya benzer.

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Tribünlere oynamak

Ulusal konularda "Parti siyaseti" yapılmaz... Böyle siyasetin toplumda karşılığı olmaz.

13 şehidin daha mezarı kurumamışken...

"Devlet taşlanmaz."

Siyaset, "Tribünlere oynamak değildir."

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Ayna

Aylardır... Yaz-kış... Yağmurfırtına demeden evlat nöbeti tutan anneler... Diyarbakır anneleri... Onları, "Görmezden gelenler" kimler?

"Türkiye'nin Afrin'de... Libya'da... Azerbaycan'da... Ege'de ne işi var?" diyenler... "Kimler?"

Hepsi de "Aynı isimler."

Şimdi yine sahnedeler... Onlar için "Gara... 13 şehit bahane... Devlete taş atmak ise şahane."

***



Maskeli balo

Siyaset ciddi iştir... Maskeli balo değildir.

Avrupa'dan, Amerika'dan destekli terör örgütü, asker-sivil demeden insanlarımızı şehit ederken... PKK'nın "Üst aklı" Brüksel'de Türkiye aleyhine senaryolar yazarken:

"Küçük hesap... Oy hesabı... 2023 hesabı... Rakibi yıpratmak hesabı" yapılmaz.

***



Son söz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözü... Terörü... Sınır ötesini... İdlib'i... Afrin'i konuşurken... Bakan Soylu dedi ki:

"Türkiye güçlü olacak."

Türkiye... Güçlü olmaya mecbur... Güçlü olmaya mahkûm... Dış destekli terör, insanlarımızı şehit ederken...

İçimizde, "Kargayı bülbül diye satmaya çalışanlar" PKK'ya göz kırparken...

Türkiye güçlü olacak, başka yolu yok.