DENİZLİ

Denizli'nin horozu, ne zaman öteceğini bilir... Vakitsiz ötmez.

Denizli'nin işadamı da ne yapacağını iyi bilir... Lafla zaman kaybetmez.

Korona sürecinde... Denizli destan yazdı.

Fabrikalar çalıştı. 170 ülkeye 2 bin 400 çeşit ürün satıldı. Rakamlar... Pandemi öncesine göre daha yukarıda.

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Horoz diyarı emin ellerde

Vali Ali Fuat Atik... Belediye Başkanı Osman Zolan... Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan... İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız... İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk...

İçişleri Bakanlığı genelgesi... Dinamik denetim.

Türkiye'de en hızlı harekete geçen şehir... Denizli.

110 ekip sahaya çıktı... Cadde, sokak, çarşı... Bütün şehir.

Günde 500 işletme ziyaret ediliyor. Denizli... Emin ellerde.

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Yükselişin sırrı



Denizli, belediyecilikte, Türkiye'nin şanslı şehirlerinden.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hizmet odaklı.

Sürekli halkın içinde. Az konuşuyor, çok iş yapıyor. Kavga etmiyor, kimse ile laf yarıştırmıyor.

Kentin sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Şehirde, "ortak akıl" hâkim. İşte yükselişin sırrı.

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Dünya markaları



Türkiye'den dünyaya ihraç edilen havlunun yüzde 70'i Denizli'de üretiliyor.

Bornozun yüzde 63'ü.

Tekstilde ürün çeşidi çok. İhracat bütün dünyaya.

Burberry... Sportive... SuperStep...

Lacoste... Network... Calvin Klein... Adidas...

Tommy Hilfiger... LC Waikiki... Jack Wolfskin... Dockers...

Amerika, AB ülkeleri, İngiltere'nin lüks mağazalarında Denizli tekstili satılıyor.

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Sevindirici

Sanayide elektrik tüketimi... Önemli ölçü.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi... Korona öncesine göre, enerji tüketiminde artış var.

Doğalgaz tüketimi... Aynı şekilde... Artıyor. Sevindik.

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Gurur tablosu



Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile buluştuk.

Korona öncesi... Korona süreci... Üretimi, istihdamı, enerji tüketimini konuştuk.

2019... İhracat tutarı 3 milyar 186 milyon dolar.

2020... Sanayide çarklar durmamış... İhracatta artış var. 3 milyar 192 milyon dolar.

Ve... Bir ayrıntı:

2020... Eylül-Ekim-Kasım... Tüm zamanların ihracat rekoru.

Gurur verici.

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Çarşı-pazar

Gezilecek, görülecek yer çok.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale travertenleri.

Ağlayan Kale Şelalesi... Gümüşsu Şelalesi.

Hierapolis Antik Kenti... Tripolis Antik Kenti... Laodikiea Antik Kenti.

Biz Denizli'nin merkezini gezdik.

Tarihi Kaleiçi Çarşısı... Babadağlılar Çarşısı... Lokantalar... Kahveler.

Korona sürecinde satışlar düşmüş.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, ticareti etkilemiş.

Koronanın hasar verdiği sektörler... Özel eğitim kurumları, yüksek öğrenime hizmet veren yurt, pansiyon, apart işletmeler, seyahat acenteleri, araç kiralama şirketleri, lokantalar, kafeler, sinemalar, halı sahalar, küçük esnaf.

Yerinde karar dönemi. Piyasaya can suyu oluyor.

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Bayramyeri

Denizli'nin göbeği... Tarihi mekân... Şehrin nabzının attığı yer... Halkın buluşma noktası.

Bir ay önce bomboştu.

Şimdi ana-baba günü.

Yerinde karar süreci bereketi.

Bayramyeri, kalabalık ama... Maske-mesafetemizlik... Kurallara uyum tam puan.

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İstihdam morali

Denizli'yi gezmelisiniz... Moraliniz yükselir.

Sadece, "şu gösterge" moral yükseltmek için yeterli.

Sanayide istihdam... 2019'da 214 bin.

Korona yılı... 2020... İstihdam 228 bin.

Artış 14 bin.

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Acil

Denizli-Aydın Otobanı... Yapımı başladı...

Beklenti bir an önce tamamlanması.

Demiryolu... Yüksek Hızlı Tren... İzmir ve Antalya bağlantısı...

Havaalanı... Çardak... Denizli'ye hayli uzak. Ayrıca... Kargo terminali yok.

Ve... Sağlık altyapısı... Şehir Hastanesi... Ankara'daki, İstanbul'daki gibi.

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Acı ama gerçek

İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin... Acı gerçek. Yakın siyasi tarihin kara lekesi:

"Kaset komplosu."

Gizli kamera... Kayıt... Komplo... Şantaj...

Bazen bir siyasetçi şantaj kurbanı, bazen işadamı, bazen sanatçı.

Son şantaj... Denizli olayı... CHP Milletvekili... İstifa.

Başlangıçta, milletvekili ağır yara almış.

Ama işin arkasında komplo olduğu ortaya çıkınca, milletvekili artık konuşulmuyor.

Asıl yaralanan, kasetçiye kulak veren CHP yönetimi olmuş.

1. Hacı Bektaş-ı Veli, ne demişti? Eline, beline, diline sahip çık.

2. Türk siyaseti... İş dünyası... Toplum... Hukuk... Bu kaset tüccarlarının bir an önce defterini dürmeli.