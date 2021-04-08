Gecenin bir vakti, bildiri yayınlayan emekli amirallere...

Destekçilerine... Darbeyi çağrıştıran söz duyunca içi kıpır kıpır edenlere... Önerimiz var.

Erzurum'a, Kars'a gitsinler... Ya da Çanakkale'ye, Edirne'ye... Paşa gönülleri nereye isterse.



Yeter ki sırça köşklerinden çıksınlar... Halkın arasına karışsınlar.

Biz... Manisa'ya geldik... Şehzadeler şehri.

Yerel gazete... "Manisa Manşet" Gazetesi'nin manşeti:

"Manisa'dan bildiriye ortak tepki: Hesap sorulsun."

***



Gizli orkestra şefi

Manisa denince... "Olmazsa olmaz, Hayrullah Solmaz."

Dostumuz... İl Genel Meclisi Başkanlığı yaptı... "Sokaktaki adam." Şehrin, "havasını" ona sor. Sorduk... Dedi ki:

Memleketin bunca sorunu varken... Gece yarısı bildiri... Gereksiz... Ülkeye zarar verir.

Korkak zihniyet... Türkiye ne zaman atağa geçse, korkanlar var... İçeride-dışarıda... Bütün dertleri... Türkiye yerinde saysın... Batı'ya kafa tutmaya kalkmasın... Kuzu kuzu, uslu dursun... Amerika ne diyorsa, IMF ne istiyorsa, onu yapsın.

Çok ilginç bir şey oluyor... Birbiri ile uyumsuz sazlar, bakıyorsun, aynı notayı çalıyorlar... Sanki gizli bir orkestra şefi var.

Bildiri... Ticarete de, siyasete de zarar verdi... Amirallerin kendilerine de.

***



Halkın nabzını tutanlar

Halkın "nabzını" en iyi tutan... İki meslek grubu:

1. Berberler.

2. Taksi şoförleri.

Zira... Berber, tıraş ederken... Şoför, direksiyon sallarken... Müşterisi ile sohbet edebilir. Konuşması, "İşini yapmasına engel değildir." Her iki meslek erbabının da, toplumun her kesiminden, çok kişiyle teması vardır...

Yılların gazetecisi... Ertuğrul Aytaç dostumuzla birlikte... Berbere de gittik...

Taksiye de bindik.

"Bildiriyi" de sorduk, "ekonomiyi" de konuştuk.

1. Amirallerin bildirisi... Herkes tepkili.

2. Ekonomi... Korona yarası... Esnaf sıkıntıda.

***



Yaraya neşter

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü arayıp sormamak olmaz.



1. Başkan, "imar planıyla" meşgul... Kanayan yara... 30 yıllık sorun... Nihayet çözüm aşamasına gelindi.

2. Cengiz Ergün, "birinci aşıyı" oldu... Alman aşısı.

***



Taksiciden al tepkiyi

Manisa'da... 34 taksi durağı var. Sarı taksi sayısı 198.

Durakları dolaşırken... Şoför ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç... Manisa'da olduğumuzu duymuş... Yanımıza geldi.

Başkan Yardımcısı Fevzi Açıkel ile birlikte.

"Taksicilere" sorduk:



- Emekli amirallerin bildirisi... Ne diyorsunuz? Müşterileriniz bu konuda neler söylüyorlar?

Başkan Salih Karaağaç:

Bildiriyi onaylayan yok... Hoş olmadı.

Ekmek peşindeyiz... Pandemi ile uğraşıyoruz... Sorun çok.

Özgürlük var... Eleştiri serbest...

Düşünceni söyle... Ama gecenin bir saatinde topluca bildiri yayınlamak niye?

Türkiye üzerinde oyunlar oynanıyor...

İçimizden bazıları da alet oluyorlar.

Taksicilerin tepkisine gelince:

- Başkanımız doğru söylüyor... Bildiri hoş olmadı... Amirallere yakıştıramadık... Ayıp ettiler.

***



Hep aynı vaka

Sokakta... Maske takmayan yok.

Sokakta, çarşıda, pazarda... Herkes maskeli.

Buna rağmen...



"Vaka sayısı" yüksek.

"Neden?" diye sorduk... Yanıt ortak:

- Ev toplantıları.

- Komşu ziyaretleri.

***



Aman dikkat!

Yeni kısıtlamalar gündeme gelebilir mi?

Örneğin...

"Kahveler, lokantalar kapansın." Ya da... "65 yaş üzerindekiler sokağa çıkmasın" gibi.

Sakın ha... Sakın... Sakın.

1. Esnaf zaten zor durumda... Yeni yeni toparlanmaya çalışıyor... Kısıtlamalar milleti bunaltmış...

2. 65 yaş üstündekilerin "kurallara uyma yüzdesi" gençlerden kat kat fazla.

***



Yarın... Evren'in hemşerileri...

Manisa'nın, "Doğrucu Davut'u", gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemeyen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ne diyor?

1980 darbesinin lideri Kenan Evren'in "hemşerileri Alaşehirliler" neler söylüyor?

Hepsi... Ve daha fazlası... Yarın.