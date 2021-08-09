Uğur Terzioğlu... Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı... 88 yaşında... Bodrum'da... Orman yangınları sırasında, o da ayaktaydı... Dedi ki:

Millet, her felakette kenetlenir... Orman yangınlarında da kenetlendi.

Hayati Nizamoğlu... Muğla- Hamle Gazetesi Sahibi... Orman Mühendisi... "Arazideydi... Yangın yerinde." Dedi ki:



- Asil millet, süper millet... Sağcısı-solcusu, âlimi-cahili, genci-yaşlısı, fakiri-zengini, bir anda kenetleniverdi.

Millet... Ziya Gökalp'in söylediği millet:

"Sorma bana oymağımı, boyumu,

Beş bin yıldır millet gibi yaşarım."

Ah keşke... "Siyaset sektörü" de didişmeye, "Yangın molası" verseydi de, "Kenetlenmeyi" başarsaydı.

***



Yeşil vatan savunması

Yangınlarda, "Sabotaj" var mı? Savcılar soruşturduğuna, yargıçlar tutukladıklarına göre... Elbette var.

Ama asıl neden... Aşırı hava sıcaklığı... Düşük nem... Ve "Serseri rüzgâr."

"Serseri" dememizin nedeni var... Sık sık yön değiştiriyor... Bir o yöne doğru esiyor, bir bu yöne... Rüzgâr, "Alev makinesi" gibi.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen... "Millet" var ya millet... Çılgın rüzgârlara teslim olmadı.

Kimi öldü... Kimi yaralandı... Ama "Yeşil vatan" aslanlar gibi savunuldu.

***



Tarihten örnek

Uğur Terzioğlu... Önce Barbaros Hayrettin Paşa'dan söz etti:

- Donanma yanınca... Kaptan-ı Derya dedi ki, "Osmanlı bu donanmayı yeniden yapacak... Öyle ki, gemilerin yelkenleri atlastan olacak."

Sonra... Sözü, "Bugüne" getirdi:

- Yanan yerler, eskisinden daha gür şekilde yeniden ağaçlandırılacak. Ama... Artık şart oldu... Büyük Türkiye, yangın uçağını da, yangın helikopterini de yapacak.

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Liste

Özel sektörümüz... İş makinesini, su tankerini anında yangın bölgesine gönderdi... Ne karar övsek, azdır.

Konu açılmışken... "Acaba" diyoruz:



- Her ilde... Kimin elinde, "Ne kadar iş makinesi... Su tankeri" olduğuna dair bir "liste" var mı?

Bu "liste" mutlaka yapılmalı... Ve "Bir kopyası" orman idaresinde olmalı.

***



Hayırsever desteği

Gece... Telefonumuz çaldı... Arayan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun:

"Yardım malzemeleri geldi" dedi:



- Alevlere dayanıklı kıyafetler... Eldivenler... Ayakkabılar... Hemen dağıtmaya başladık... Görmek ister misiniz?

"Elbette" dedik.

Ertesi gün... Gittik... Gördük... "Gönderenler" sağ olsunlar... Hayırseverler... Hangi birini yazalım.

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Ziyarete mola

Valilerin, kaymakamların, belediye başkanlarının, emniyet, jandarma ve yangınla mücadele görevlilerinin, "İşleri başlarından aşkın."

Gece-gündüz demeden çalışıyorlar.

Siyasetçilerden rica etsek... Yangın bölgelerine, "Geçmiş olsun" ziyaretlerini erteleseler.

Zira... Siyasetçiler... Yanlarındaki heyetler... Korumalar... Araç kuyrukları... Sirenler... Yerel yöneticilerin işlerini güçleştiriyor.

***



Demirci

Manisa'nın ilçesi... Dağlarla çevrili... 30 bin nüfuslu... Kendi yağıyla kavrulan, yemyeşil saklı bahçe.

Tarım, hayvancılık... Sebze meyve... Milli gelir deseniz düşük.

Fakat... İnsanında öyle bir yürek var ki... "Demir gibi."



Kurtuluş Savaşı'nda, "Destan" yazdı. Kadınıyla, erkeğiyle.

Aynı Demirci... Manavgat, Bodrum, Milas ve Marmaris'te orman yangını başlayınca...

"Varını, yoğunu... Yiyeceğini, giyeceğini... Ekmeğini, yumurtasını" kamyona yükleyip yolladı.

Kaymakam Adem Kaya'ya, Belediye Başkanı Selami Selçuk'a, hayırsever Demirci halkına binlerce teşekkür.

***



Yüreği minik, mesajı büyük mektup

Yardım paketi... İçinde birkaç parça giyecek var... Biraz da kuru gıda.

Ama... O da ne? Bulgurun, şekerin arasında bir de, "mektup."

Mektubu yazan... Yardım malzemesi gönderen ailenin çocuğu.

Zarfın içine, "harçlığını" koymuş... Yardım malzemesi hangi aileye verilecekse, "harçlık" da o ailenin "çocuğuna."

Hüseyin Tutkun, "mektubu" uzattı... Okumamız için... Okuyamadık.

Baktık... Hüseyin Tutkun'un... Çevremizdekilerin... Gözleri nemli.

***



Alkışlar kadınlarımıza

Geçen haftadan bir sahne... Bodrum'dan... Aşağı Mazı'dan.

Ev yanıyor... Ama "Amca" evini terk etmek istemiyor.

İtfaiye... Güvenlik... "Amcayı" ikna edemedi.

Sonuç... Sahil Güvenlik'ten iki kadın eleman... "Amcayı" iskemlesi ile birlikte kucaklayıp, alevlerden kurtardı.

"Olay yerinde" alkışlar patladı... Amcaya... Ve daha fazlası kahraman kadınlarımıza.

***



Yangın yeri manzaraları

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Belediye Başkanı Ahmet Aras... Uyum ve işbirliği içinde, başarılı bir kriz yönetimi sergilediler.

Muğla Emniyeti ve personeli... Dört bir yanda çıkan yangınlar sırasında canla-başla görev yaptılar.



Kahraman itfaiyeci... Ayakkabısı parçalanmış... Ayağında terlik var... Görevinin başında.

Jandarma... Ormancı deseniz öyle.

Geçen hafta, "Böyle manzaralar" gördük...

***



Magandalığın önlenemeyen yükselişi

Altındaki araç Audi... Mercedes... BMW.

Sigara içiyor, külünü, pencereyi açıp dışarıya silkiyor... Aman aracı kirlenmesin.

Sigarası bitiyor... İzmariti pencereden dışarı fırlatıyor... Yangına davetiye.

Korna çalsanız... Uyarsanız... "Sana ne?" diye silaha sarılacak... Zira "sınıfı" belli... "Magandalıkta sınır tanımayan" sınıfından.

"İçimizde" o kadar çoklar ki.