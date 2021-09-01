Pazartesi... "Fabrika" kalabalık... Yaz-kış, "Her pazartesi günü" böyle.

Ardahanlı... Canlı hayvan pazarı için, "Bizim fabrikamız burası" diyor.

"Mesai" 7 saat.



Sabah saat 04.00'te, "satıcılar" geliyor... Hayvanlarını pazara çıkartıyor.

Sonra, "alıcılar" gelmeye başlıyor.

Saat 11.00'de... "Fabrika/ hayvan pazarı" kapanıyor.

Yurdun dört bir yanından insan geliyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, alıcılara, "Nereden geldiklerini" sordu.

Kimi, "Balıkesir'den" dedi.

Kimi de... "Ankara... Kırşehir... Konya... Amasya... Edirne... İzmir... Bursa'dan."

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Pazarlık sünnettir

Kurban Bayramı öncesi, fabrika, iyi çalışmış... Ardahan'a hayli para girmiş. Satılamayan kurbanlıkları, "devlet" almış... "Et ve Süt Kurumu."

Mevlüt Taşdemir... Satılık 30 inek getirmiş... Çiftine, 15 bin lira istiyor.

Uğur Hanoğlu... "İnek... Düve", 10 büyükbaş sahibi... Fiyatları, "5-6 bin lira arası."

Şaka ile karışık... Pazarlık etmeye kalkıyoruz: "Fiyat fazla... Biraz indirin."

Mevlüt ile Uğur, "Kurtarmaz" diyorlar:

- Zamanında yağmur yağmadı... Ot yok... Saman pahalı.

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Müjde

Faruk Demir Başkan'dan... "Müjdeli" bir haber:

- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ardahan'da, "Kavurma fabrikası" açacak.

Konu, "Çok önemli."

Böyle bir fabrika, "Büyük ihtiyaç."

Dileriz... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ardahan'ın, "beklentisinin" gereğini yapar... Gecikmeden.

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Bodrumlu alıcı

Çarşıda geziyorduk... Faruk Demir ile birlikte... "Bodrumlu" bir kişiye rastladık.

Ardahan-Bodrum bin 400 kilometre.

Hayırdır... Bodrumlu'nun, Ardahan'da işi ne?

Faruk Demir tanıyormuş... Sordu.

Bodrumlu, "Büyükbaş hayvan almaya geldiğini" söyledi.

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'Millet Bahçesi' teşekkürü

Şehrin ortasından nehir akıyor... Kura Nehri.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten geçiyor... Azerbaycan'da Hazar Denizi'ne dökülüyor.

Nehrin karşısı... Tarihi Ardahan Kalesi.

Nehrin üzerindeki iki köprüden biri... Ruslar'dan kalma... Yayaya açık, araç trafiğine kapalı... Köprü korunuyor.

Az ileride... Tarihi... "Aziziye Kışlası."

Çevre... Nehir kıyısı... Yemyeşil.

Faruk Demir, dedi ki:

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla... 70 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapılıyor... Ardahan'a büyük değer katacak... Tüm kalbimizle projeyi destekliyoruz... "Kendisine teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanımız, beni çağırıp, "Faruk, benden ne istiyorsun?" diye sorsaydı... "Kura Nehri'nin kıyısına Millet Bahçesi isterdim."

Bunları, "CHP'li belediye başkanı" olarak söylüyorum.

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Büyükbaş envanteri

Ardahan... Nüfus 100 bin.

Büyükbaş hayvan sayısı... 450 bin.



Faruk Demir, "Türkiye'de... Kişi başına 4 büyükbaşın düştüğü tek il Ardahan" dedi.

Gerçekten öyle... Nereye baksanız, büyükbaş hayvanlar.

Ardahan'a gelirken... Yolda sık sık durmak zorunda kaldık... Büyükbaş sürüleri, karayoluna çıkmıştı.

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Yatırım modeli

Belediye Başkanı Faruk Demir... Bir çağrıda bulunmuş... "Bütün" Ardahanlılara:

Tesis hayırseverden... Yardım belediyeden... Gayret girişimciden... Teşvik devletten...

Ata toprağına yatırım yapın... İstihdam sağlayın... Üretin.

Hayırsever bina yapsın... Sevabına... Okul, sağlık ocağı ya da cami yapar gibi... Arsa devletten.

Girişimci... Gelsin işletsin... Fabrika gibi... Kira ödemeden.

Oluk gibi teşvik... Belli sayıda işçi çalıştırsın, sigorta primini ödemesin.

6 ay sonra, kuruluş masrafının yarısını vergiden düşsün... Devletin hakkı ödenemez.

Bu "model" tutmuş... Yatırımcı geliyor ve "yer" istiyor.

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İlk 'örnek' girişim

Hayırsever Selami Erdoğan... Çağrıya yanıt vermiş:

- Bina benden... Anne, babamın adına yaptırıyorum... Saniye ve Sabri Erdoğan'ın hayrına.

Binanın üzerine yazı yazılmış:



"Ardahan Tekstil."

Makineler kurulmuş... "Ardahan'ın ilk ve tek" fabrikası. 250 işçi kapasiteli.

Şu anda 100 işçi çalışıyor... Ardahanlı kadınlar... Önce eğitim görüyorlar, sonra, "makinenin başına" geçiyorlar.

"İstihdam" giderek artacak... Kadınlar eğitildikçe.

Üretim, "tam" gaz... LC Waikiki'ye.

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Devlete, millete vefa

Sorduk... Aradık... Ve "hayırseveri" bulduk... Selami Erdoğan... Dedi ki:

Babam yetim büyümüş... Devlet onu Cilavuz (Susuz) Köy Enstitüsü'nde okutmuş.



Babam Posof'ta öğretmen iken... Ortaokulu Ceyhan'da, liseyi Adana'da okudum... Parasız yatılı.

Ağabeyim Erzurum'da okudu... Yine parasız yatılı.

Coğrafya kaderdir... Babamı, ağabeyimi, beni okutan devletime... Yetiştiğim coğrafyaya borcum var.

- Selami Bey... Ne iş yapıyorsunuz?

- İstanbul'da inşaatlarım var... Ama asıl işim yurt dışında... Petrol platformu yapıyorum.

***



Söz

Selami Erdoğan, öyle bir şey söyledi ki... Paylaşmamız şart:

- Ardahan'daki işletmede 250 kadının çalıştığını göreyim... Söz veriyorum... Yenisini yapacağım... Ülkeme feda olsun.

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Yarın

Bitmedi... Vali Hüseyin Öner'den Kovid-19 ve aşı raporu...

Ekonomi... Yarın da, "Serhat şehri" Ardahan'dan notlara devam edeceğiz.