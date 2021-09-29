Münir Karaloğlu... Vali... "Kayyum" Büyükşehir Belediye Başkan Vekili... "Şehrin havası, sosyal dokusu değişiyor" dedi.

Gündüz gezdik, gece gezdik... Gazi Caddesi hep hareketli.



Tarihi "Hasan Paşa Hanı'nda" çay içtik... Mekânlar kalabalık.

"Ciğerim'de" mola verdik... Masalar dolu... Kadın-erkek.



Mürsel Acar ve Serkan Bayhan'la bütün gün dolaştık... Hüseyin Kaçar da gelecekti... Ama korona... Evde karantinada... Sanat Sokağı, Ulu Cami Meydanı, Yanık Çarşı, Ekinciler Caddesi tıklım tıklım... Şehir kıpır kıpır... Canlı.

Vali Karaloğlu haklı... Diyarbakır'da, "Bir şeyler" değişiyor.

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Karpuz Festivali

Geçen hafta... 22 Eylül... Dağkapı Meydanı... "Karpuz Festivali."

Davul... Zurna... Halay... Konser... Geç saatlere kadar eğlence... 35 bin kişi.

Diyarbakır... Uzunca bir süredir, "Böyle şenlik" görmemişti.



Festival şampiyonu... İkram Atlı... Karpuzunun ağırlığı 45 kilo 500 gram.



İkinci... Abdulhamit Atlı... 44 kilo 100 gram.

Karpuzlar... Valilikte... Vali Münir Karaloğlu'nun makam odasının önünde.

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Korona verileri

Sokakta... Kimi maskeli... Kimi maskesiz.

Aşı olanın bir kısmı... "Maskeyi atmış."

Vali Münir Karaloğlu ile konuştuk... Koronayı... Aşıyı... Dedi ki:



Bayram öncesi... Koronada günlük vaka sayısı 100'e düşmüştü.

Bayramdan sonra... 2 bine yükseldi.

Şimdi... 200-250 bandında.

Aşıda "Yüzde 70'teyiz." Hedefimiz biran önce yüzde 75'i yakalamak.

Koronadan vefat edenlerin yüzde 85'i aşı olmamış kesim.

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Kısırlık efsanesi

Adam, 80 yaşında... Aşı olmamakta direniyor. Vali Münir Karaloğlu... "Amca" diyor:

- Aşı ol... Kendini düşünmüyorsan aileni düşün... Çevreni düşün. - Vali Bey... Aşı olacağım ama... Diyorlar ki... Aşı kısırlık yapıyormuş.

-Yahu Amca... 80'inden sonra...

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Kader projesi lojistik köy

Diyarbakır... Doğu ile Batı'nın... Kuzey ile Güney'in... "Tarihi, ticaret kavşağı."

Şimdi... 2 milyon 500 bin metrekarelik bir arazi üzerinde "Lojistik Köy" yapılacak.

İhale... 15 Ekim'de.

İçinden, "Demiryolu geçecek" bir proje... Bölgenin kaderini etkileyecek.

Vali Münir Karaloğlu, "Yatırım modelini" de söyledi:

"Arsa karşılığı."

Hem devlete yük olmayacak hem de ekonomiye doping etkisi yapacak önemli bir müjde.

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Turizm bereketi

Turistin "Yabancısı" henüz yok.

"Yerlisi" ise hayli çok.



"Tur otobüsleri" gördük... Bu yıl, "İlk kez." Sevindik.

Çarşıda... Otellerde... Lokantalarda... Müşteri kalabalık.

Uçaklara gelince... Dolu... Yetmiyor... "Ek seferler" gerekiyor... THY'nin dikkatine.

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İki partili siyaset

Gezerken... Bir kalabalık gördük... Merak ettik... Prof. Ümit Özdağ... Zafer Partisi Genel Başkanı... Cadde cadde, çarşı çarşı geziyor.

Havaalanında... Yine bir kalabalıkla karşılaştık... Baktık, başlarında Temel Karamollaoğlu... Saadet Partisi Genel Başkanı.

Ahmet Davutoğlu... Gelecek Partisi Genel Başkanı... İki hafta önce buradaymış.

Ali Babacan... Deva Partisi Genel Başkanı... Birkaç ay önce gelmiş.

Salim Ensarioğlu... İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı... Diyarbakırlı... "Her daim" burada.

Bölge... Oldukça "Politize." Kadın-erkek... Çocuklar bile, "Siyasete ilgili."

Fakat... Kim gelirse gelsin... Durum pek değişmiyor... Bölge, "İki partili... AK Parti ile HDP."

Gözlemimiz... HDP, "Birinci parti." O kadar çok kişiden şu sözleri dinledik ki:

"Valimizden memnunuz... Belediye iyi hizmet ediyor... Diyarbakır'a yatırım geliyor... Ama oy işi başka."

HDP seçmeni, tepkili... Fakat... Yine pek çok HDP'linin söylediği şu:

"Çözerse yine Erdoğan çözer... Ötekilere kulak asma... Boş ver."

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Ekonomik çıkış

Diyarbakır... 2020... "Ocak- Temmuz" dönemi... İhracat... 116 milyon lira.

2021... Aynı dönem... İhracat... 244 milyon.

Artış... "Yüzde 110."

Ekonomi... Yavaş yavaş düzeliyor.

Vali Karaloğlu'na, "Açılankapanan şirketleri" sorduk... Dedi ki:

- 2021... İlk 8 ay... Yeni kurulan şirket sayısı... Bin 159... 90 şirket kapandı... Yani kapanan her şirkete karşılık, 13 yeni şirket kuruldu.

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Mesut Yılmaz Caddesi

Eski Başbakan... Anavatan Partisi'nin eski Genel Başkanı... "Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer" diyen siyaset ve devlet adamı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı... Metropol ilçe Kayapınar'da bir caddeye... "Rahmetlinin" adı verildi:

"Mesut Yılmaz Caddesi."

Vefalı Diyarbakır... Kadir kıymet bilen Diyarbakır... Mesut Bey'i unutmamış.

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Her şeyin başı huzur

Huzur... Varsa yoksa huzur... İlle de huzur.

Huzur olunca... Organize Sanayii Bölgesi'nde, "Boş yer kalmıyor."

Huzur olunca... Dicle'de, "Rafting" yapılıyor... 23 Eylül... Avrupa Spor Haftası Diyarbakır'da başladı... Van, Hakkâri ve Şırnak'tan gelen sporcular, Dicle'de rafting yaptı.

Vali Karaloğlu'nu kutladık... Teşekkür etti... Ve dedi ki:

- Dicle'nin kuzuları dağlarda harcanmıyor, Dicle'de rafting yapılıyor... Artık kimse çocuklarımızı istismar edemiyor.