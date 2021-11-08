MANİSA

Gezince gördük ki... İlçeler arasında, "Gelişmişlik farkı" var... Örneğin Akhisar, Turgutlu, Alaşehir, Saruhanlı'da, "Gelir" yüksek.

Soma, Kula, Kırkağaç, Ahmetli "Ortalama."

Demirci, Gördes, Selendi, Sarıgöl... Milli gelir pastasından alınan pay, "Düşük."

Fakat... Her yerde, "Gündem" aynı:



"Ekonomi... Tarım... Sanayi... Üretim... İhracat... Üzüm... Ceviz... Zeytin, zeytinyağı... Eğitim... Kentsel dönüşüm... Yaklaşan kış... Kovid-19."

"Erken seçim... Siyaset... O parti, bu parti" gibi konular, gündemde yok.

"Gözlemlerimizi", Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'la paylaştık.

"Katılıyorum" dedi:

- Seçimle işimiz yok... Kırsal kesimin de, kentte yaşayanın da, üreticinin de, sanayicinin de derdi geçim... Televizyonlarda, "Seçim de seçim" diye konuşanların ise Türkiye gerçeklerinden haberleri yok.

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Konuşma, tartışma kültürü

Televizyon kanalları... Siyasetçi, anketçi, kanaat önderi, hukukçu, maliyeci, gazeteci, güvenlik... Uzman, uzman, uzman.

Saatlerce tartışma... Eleştiri... Karşılıklı suçlama.

"Doğrucu Davut" dostumuz... Mehmet Yılmaz:

"Türkiye'nin en büyük sorunu; sorunları, kırıp-dökmeden, hakaret etmeden, karşı tarafı suçlamadan konuşamamak" diyor:



Sorunları değil, "Kişileri" tartışıyoruz.

Eğer uzman isen, "Sorunları" anlat, "Çözüm yollarını" göster... "Önerilerini" de söyle... Öneri getirmiyor, sadece suçluyor, eleştiriyor.

Acı bir gerçek... Türkiye'de, "Sorun çözme kültürü" yok.

Televizyona 10 kişiyi çıkarın... Sabaha kadar konuşsunlar... "Buluştukları, uzlaştıkları" tek nokta göremezsiniz. Mehmet Yılmaz, sözlerini, "Haksız mıyım?" diye noktalarken...

Odada bulunanlar, koro halinde seslerini yükseltti:

- Haklısınız... Hem de yerden göğe kadar.

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Örnek proje

Gazeteci Dostumuz Ertuğrul Aytaç ile gezdiğimiz Kurşunlu Han'da... Bir, "Proje" uygulanıyor:



"Ekmeğimiz Taştan Projesi."

Üniversite mezunu... Ev kadını... Genç-yaşlı... "Meslek" öğreniyorlar... "Taştan bebek" yapıyorlar... Satıyorlar... İlgi büyük... Para kazanıyorlar.

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Tarih ayağa kalkıyor

Metropol ilçe Şehzadeler'de... "Kurşunlu Han"ı görünce... Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i aradık... Kutladık.

Türkiye... Oh çok şükür... Nihayet, "Hanının, hamamının" önemini anladı.

Sivas... Behrampaşa Hanı, "Otel" oldu... Dört dörtlük... Konakladık, hayran kaldık.

Kastamonu... "Kurşunlu Han." İki kez kaldık... Bölgenin en güzel otellerinden.

Payas... Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi... Han... Hamam... Zindan... Alışveriş yerleri... Avlu... "Bir hazine."



Ve... 523 yıllık, Kurşunlu Han.

Handa, "Meslek kursları" da var, kıraathane de... "Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi." Öğretmenler...

Ustalar... "Yok olmaya yüz tutmuş meslekleri" öğretiyorlar.

Ziyaretçiler... Geziyorlar... Alışveriş ediyorlar... Tablo... Seramik... El sanatları.

Hayran kaldık.

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Teröre mesaj

Otoyolda... Karayollarında... TIR'lar... Kamyonlar... Çoğunun arkasında, "Atatürk... Bayrak... Ömer Halisdemir... Fethi Sekin."



Kamyon... 35 AY 3257... Bayrak, tam teçhizatlı TSK mensubu... Ve şu yazı:

"Biz bilinmeyenleriz... Ansızın gelir, ansızın gideriz."

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32 yıllık yaraya neşter

Manisa'nın, "Kanayan yarası" vardı... "Bitmeyen çilesi."

32 yıldır yapılamayan, "İmar planı."



Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, senelerce, "Sorunu çözmek için uğraştı."

Sonunda... "Manisa'nın kabuğunu kırmasını sağlayacak" plan tamamlandı...

Göreceksiniz... Manisa'da büyük bir, "İmar-inşa hareketi" yaşanacak... Zaten güzel Manisa, daha da güzelleşecek.

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Çöpten elektrik

Büyük bir proje... Yılsonuna bitecek... Başkan Cengiz Ergün, "Türkiye'de ilk" diyerek anlattı:

İl genelinde çöp... Günlük bin 500 ton.

Trenle, katı atık tesisine taşınacak... Yakılacak... Enerji üretilecek.

120 bin nüfusun elektrik ihtiyacı karşılanacak.

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Yaman çelişki

Akhisar'da... Manisa'da... OSB'de... Her yerde, "Ara eleman" sorununu dinledik.

Sanayici, "Eleman bulamıyorum" diye yakınıyor.

Kahvelerde ise... İşsizler zaman öldürüyor... TV'lerde, siyasi kulislerde, "İşsizlik" konuşuluyor.

"Çalışana, üretene" iç çok... Yeter ki, "İlle de devlette, belediyede iş" istenmesin.

istenmesin. "Meslek eğitimi" Türkiye'nin en önemli sorunlarından.

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Organize sanayi büyüyor

Ege'nin gözde ilinde, beş "Organize Sanayi Bölgesi" var.

Cengiz Ergün, "Altıncısının altyapı çalışmaları sürüyor" dedi... Ve ekledi:

- Yedinci OSB'nin de hazırlıklarını yapıyoruz... Yatırım talebi çok.

Orhan Veli'nin şiiri... Gerçeğin ta kendisi:

"Neler yapmadık şu vatan için,

Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik."

Günümüzde de... Kimileri laf yarıştırıyor...

Sosyal medya mecralarında sörf yapıyor.

Kimileri de... Şehrinin, ülkesinin kalkınması için ter döküyor... Gece-gündüz çalışıyor.

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Korona raporu

Vali Yaşar Karadeniz... Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün... İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş... "Gayretliler."

"Aşı oranı" yüksek.

"Aşı istasyonları" devrede... Evlere bile, "Aşı ekibi gidiyor."

Ama... "Aşı olmak istemiyorum" diyen de var.

Ayrıca... Aşı olunca, "Maskeyi çıkarıp, atan" çok.

Koronadan hastanede yatanlar... Kimler mi? Bildiniz, "Aşı karşıtları."