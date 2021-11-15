MİLAS

Zeytin... Barışın ve bereketin sembolü... Ölümsüzlük ağacı.



Bursa'dan, Artvin'e... Tekirdağ'dan, Mardin'e... Sinop'tan, Samsun'a... Muğla'dan, Mersin'e... Aydın'dan, Gaziantep'e... Hatay'dan, Manisa'ya kadar... 27 ilin zenginliği, önemli gelir kaynağı... Türkiye'nin damak tadı.



Milas'ta... 7'nci Zeytin Hasat Şenliği'ndeyiz... Aslında, "Bayram günündeyiz" demek daha doğru olur.

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Sahadaki protokol

Muğla... Kuraklık... Yangın... Hortum... Zor günler geçirdi... Çiftçi çok acılar çekti.

Yangında gelmiştik... Muğla Valisi Orhan Tavlı, "İtfaiye eri" gibiydi... Yangın bölgelerindeydi... Günlerce.

Şimdi... Vali Bey, "Rençber" gibi... "Ziraat mühendisi" gibi... Tarlada, bahçede... Çiftçinin, üreticinin yanında.

Vali, "Böyle" olunca, "Kadro" da, ayak uyduruyor.

Muğla'yı derlenmiş, toparlanmış bulduk... Yaralar sarılmış... "Yıkılmamış, dimdik ayakta."

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Nazar boncuğu

Türkiye'de 190 milyona yakın zeytin ağacı var... 13 milyonu Milas'ta.

Rifat Hisarcıklıoğlu... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı... Milas'tan söz açılınca... Dedi ki:

- Milas zeytinyağı, Türkiye'nin 7 nazar boncuğundan biri.



Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nden, "Coğrafi işaret tescili" alan ürün sayısı 7.

Gaziantep baklavası... Aydın inciri... Malatya kayısısı... Taşköprü sarımsağı... Çanakkale- Bayramiç beyazı (Naktarin)... Aydın kestanesi... Ve Milas zeytinyağı.

Eğer... Milas, "Avrupa'dan bu payeyi" aldıysa... Sezar'ın hakkını Sezar'a... Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer'in hakkını da, kendisine teslim edelim.

Elbette üreticinin... Sektör temsilcilerinin... Yöneticilerin gayretleri övgüye değer... Ama "Lokomotif" Reşit Özer... Milas'ın evladı... Gurur kaynağı.

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En güzel fotoğraf

Kortej geçişi... Yan yana yürüdüler... Sohbet ede ede.

Protokol konuşmaları... Arka arkaya konuştular... Günlük siyasete girmeden... Birbirlerini incitmeden.

Ve birlikte... Milas'ın ünlü oyununu oynadılar... "Kerimoğlu." Millet alkışı bastı... Onlar da folklore devam... Başka oyuna geçtiler; "Harmandalı."



Beklenen, özlenen tablo... Budur.

Muğla'nın, 3 siyasi partiden, 5 milletvekilinin verdikleri fotoğraf... Bizce... Zeytin Hasat Şenliği'nin en güzel görüntüsüydü.

Muğla Tarım İl Müdürü Barış Saylak, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın, zeytin varlığının korunması için gösterdikleri çabalar da, övgüye değer.

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Girişimci kadınlar

Hasat Şenliği'nin yapıldığı meydan, "Çiçek bahçesi" gibiydi.

Çiçekler, "Kadınlar."



Milas'ın, "Kadın girişimcileri."

Gayretli... Çalışkan... Üretiyor... Satıyorlar.

Kadın girişimciler her türlü desteği hak ediyorlar... Onlar, "Laf yarışında" değiller... "İşin... İş geliştirmenin" peşindeler.

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Önce kalite

Zavendik... Anatolie... Veravita... Uzunyuva... Zeybekler... Mystıc... Labranda... Ata Ağaç... Tam 80 firma... Zeytin, zeytinyağı markası.

Zavendik... Vedat Sivri... Dedi ki:

- Önce kalite... Sonra yine kalite... Birbirimizle değil, dünya ile rekabet ediyoruz... Kalite, birinci önceliğimiz.

Labranda... Levent Baydal... Saymaya başladı:

- Zeytin... Zeytinyağı... Zeytin çiçeği kolonyası... Zeytin çiçeği kremi... Zeytin çiçeği losyonu... Çeşit çeşit ama kaliteden ödün vermeden.

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3 bin 200 yıllık Ata

Kadın girişimci Hatice Aktürk bize, "Ata Ağaç" zeytinlerinden yapılan zeytinyağını uzattı... Fincanda... Bir parmak:

- 4 yıl önce de içmiştiniz... İlaçtır... Afiyet olsun.

Ata Ağaç... Kazıklı köyünde... Hatice ve eşi Prof. Selçuk Aktürk'ün bahçesinde... Tescilli... 3 bin 200 yaşında... "Gerçekten ata."



"Şenlik alanından" ayrılmak istedik... Vali Orhan Tavlı ile TSO Başkanı Reşit Özer sordular:

- Aceleniz ne? Bir işiniz mi var?

- Hayır... Başka işimiz yok... Ama... Kime selam versek, fincanı uzatıyor, "Benim zeytinyağımın da tadına bak" diyor... İçimiz, dışımız zeytinyağı oldu.

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Kökünde sağlık var

Milas'ın, "Memecik" zeytini meşhur... İznik'in, "Çelebi" zeytini.

Mersin'e gidiyorsunuz, "Sarıulak" revaçta...

Fethiye'de ise "Tavşan yüreği." Edincik, "Su" zeytini...



Akhisar, "Domat." İskenderun "Eğriburun." Mardin-Halhalı zeytini...

Kilis-Kalembezi zeytini... Ödemiş-Çekişte zeytini.

Ülkem... Binlerce yılın zeytinliği...

Çeşit çeşit. Meyvesi ve yağı sağlık deposu.

Milas'a gitmişken... Zeytin almadan dönmek olmaz... 2 kilogram zeytin aldık... Kavanozda... Kırma... Zeytinyağı içinde... Verdiğimiz para... "50" lira... Evet, evet yazıyla "Elli lira."

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Medeniyetler kentinde gündem

Milas... Nüfus 150 bin... Binlerce yıllık geçmiş... Mylassa, Batı Karia'nın başkenti... Birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkezlerden.

Zeus Karius Mabedi... Euromos... Iassos... Keramos... Heraklia-Latmos, Labranda... Baltalı Kapı... Macar Evleri.

Camiler... Türbeler... Anıt mezarlar... Tapınaklar... Hanlar... Müzeler.

Hava güzel mi güzel... Görülecek yer çok. Milas... Denize kadar uzanıyor... Sahilde denize giren çok.

Cumartesi-Pazar... Çarşı- pazar... Kamuoyu... Parti, politika... Sohbet... Anket.

Milas'ın, "Diğer yerlerden" farkı yok.

Millet, işinde gücünde... Zeytin hasadında... Hayat standardını yükseltme peşinde.

Unutmadan... Milas-Bodrum Havaalanı... Hâlâ canlı... Uçaklar dolu.

Bodrum'u soracak olursanız... İnşaat sezonu başlamış... İlçe, şantiye gibi... Yollar, hafriyat, inşaat malzemesi taşıyan kamyonlarla dolu.