Zonguldak... Karaelmas (Maden kömürü) diyarı... Doğurgan ana... 4 yıl arayla "2 il" doğurdu:

1991... Bartın.

1995... Karabük.







Filyos Vadisi Projesi... 150 yıllık rüya gerçekleşiyor. Bölgede yaşayanlar, bayram hazırlığında.

Bartın... Filyos'a en yakın yer... Şehir, şimdiden "havaya" girmiş... Ortak söylem, ortak beklenti:

"Bölgenin kaderini etkileyecek Filyos endüstri bölgesi ve doğalgaz işleme projeleri, bir an önce bitmeli."

"Liman işleyecek... Doğalgaz akacak... Fabrikalar çalışacak... İşsizlik sona erecek... Bartın zenginleşecek."

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Huzur şehri

Bartın'da 500 yıllık "konakta" geceledik... Adı, "RA-NA." Odaların "numarası" yok... "Adı" var:

Firuze... Alara... Meftun... Hürrem... Rezzan... Perran... Şahika.

Temizlik... Servis... Güleryüz... "Tam puan."

Konaklama ve kahvaltı... 160 lira.

İşte Bartın... Ucuz... Sakin... "İdeal yer." Zaten... Nüfusun önemli bölümü...

"Maaşlı... Emekli."

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Doğal tasarım harikası

Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Kültür Turizm Müdürü Handan Karakoç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ile birlikte "köye" gittik... Turizm köyü... "Güzelcehisar."

Karadeniz, "duvara" yaslanmış... Duvar, "80 milyon yıllık... Volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu oluşan... Lav sütunları."

Deniz ve mağaralar... İç içe.

Sahil uzun... Temiz... Yaz aylarında turist kaynıyormuş... Yerli... Yabancı.

Köyde... Mandalina bahçeleri gördük... İnanamadık... Batı Karadeniz'de mandalina... Dallarda.

Bartın yöneticilerini kutluyoruz... Köyde... Sahilde... "Korona önlemleri" alınmış... Nereye baksanız, "uyarı" yazıları.

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Abi'ye en değerli madalya

Köksal Toptan... Darbeden (12 Eylül 1980) önce de milletvekilliği ve bakanlık yaptı... Sonra da. Eski TBMM Başkanı.

Bölgenin, "Köksal Abi"si. Bu coğrafyada, "İzi de var, tozu da... Namı dillerde."

Seviliyor... Sayılıyor... Kiminle konuştuysak, "Köksal Abi'si ile ilgili anısını anlatıyor."

Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde... Adı bir okula verilmiş:

"Köksal Toptan Anadolu Lisesi." Halkın sevgisi, Köksal Toptan'ın bırakacağı en değerli "madalya."

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Yönetimde ortak akıl

Sinan Güner... Vali Bey... Türkiye'de "maske zorunluluğunu" ilk başlatan mülki idare amiri.

"Evden çıkıp eve dönene kadar maske" dedi... Ve uyguladı.

Korona sürecinde... Sanayi ve tarımda üretimin aksamaması için tüm önlemleri aldı.

Valilik... Belediye... Sağlık personeli... "Ortak akıl" işledi ve korona sürecinde, "Caddeler, deterjanla yıkandı."

Bartın'ın plaka numarası, "74."

Vali Güner: - Bartın'a yakışanı yapıyoruz... 74 projemiz var... Onları gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

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Başarılı Başkan

Bartın Çayı... Şehrin içinden geçiyor... Bölge için çok önemli.

Cemal Akın, 3 dönemdir Belediye Başkanı... Kutladık... Bartın Çayı'nın "temizliği" için.



"Önlemler" alınmış... Bartın'ın bu değerine, "Atık... Kanalizasyon" bırakılmıyor.

Cemal Başkan'dan söz etmişken... Söylemezsek olmaz.

Belediyeyi, "borçlu" devralmıştı... 30 milyon.

Üç dönem... Bunca hizmet yaptı... Bugün belediyenin kasasında, "para" var.

"Para yönetimi" önemli olay.

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'Salyangoz' deyip geçmeyin

Bartın Çayı'nın kıyısında... Otel... Restoran... "Riverside."

İl protokolüyle kahvaltıda buluştuk... Ve sorduk

- Burası... Eski, "Salyangoz... Kurbağa bacağı" fabrikası değil mi? Salyangoz var mı? Fiyatı ne kadar?

TSO Başkanı Halil Balık, gülmeye başladı... "Evet" dedi:



- O işi bıraktım... Otel ve restoranla uğraşıyorum. Salyangoz, kurbağa bacağı işini başkaları yapıyor artık... Aslında iyi işti.

Elbette iyi işti... Bölgede salyangoz çok... Kurbağa da öyle... Biz yemiyoruz ama "Avrupalı" bayılıyor... Fransız... İngiliz... Diğerleri.

Köylü, "Salyangozu... Kurbağayı" topluyor... Fabrikada, "İşleniyor... Paketleniyor... Şoklanıyor."

Sonra... "Haydi Avrupa'ya... Amerika'ya."

Salyangoz... Kurbağa bacağı... Kuzu etinden "kat kat pahalı."

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Mesaj

Gezerken... Bir "yazı" okuduk... "Duvar yazısı" gibi... Ancak, "duvarda" değil... "Kâğıda basılmış." Fotoğrafladık... Paylaşmak istedik:



"Asgari ücret gibiyim... Kimse benimle geçinemiyor."

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Herkes işinde gücünde

Saklı bahçede... Cennette... "Ormanla kaplı coğrafyada" gezmeye devam ediyoruz.

Hava temiz... "Küresel ısınma" buralara uğramamış... Sular şırıl şırıl akıyor... Ve büyüleyici şelaleler.

Siyaset... Sosyal medya... Ses yükseltme... Trafikte kavga... Kadına şiddet... Hak getire.

Esnaf... Tarımla uğraşan... "Kendi halinde... Ve işinde gücünde."

Bartın'dan son notlar... Yarın.