Ankara'nın 900 bin nüfuslu metropol ilçesi... Nüfusun önemli kısmı çevre illerden... Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir'den.

Diğer illerden de gelen çok... Erzurum... Kars... Nevşehir... Niğde... Tokat.

Ve... Karadeniz'in her yerinden.







Keçiören'de... 39 "semt pazarı" var.

Aktepe, Ufuktepe, Esertepe, Sancaktepe, Alptepe... "Tepe" çok.

Bağlum pazarı... Etlik pazarı... Karakaya pazarı.

Dün... "Gazino pazarını" gezdik... "Yüzde 63.63 oyla" Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok ile birlikte.

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Soğan kuru, fiyat fahiş

Aslında... Dün, pazara gitmeyecektik... Fakat...

Sabah sabah cep telefonumuza bir "Elektronik posta mesajı" düştü.

Gönderen Yılmaz Ateş... Ankara eski Milletvekili... TBMM eski Başkan Yardımcısı... Parti yönetimini eleştirdiği için "CHP'den ihraç edildi."

Mesajı... Aynen şöyle:

"Soğan iktidara getirir mi?







Temelli'de yol kenarında 1 TL olan soğan, 30 km ilerdeki zincir markette 6 TL'ye satılıyor. Bu organizasyonla mücadele etmek yurtseverliktir; iktidar beklemek acizliğin itirafıdır."

Yılmaz Ateş'in mesajından sonra... Durumdan vazife çıkardık... Haydi zincir markete... Haydi semt pazarına.

Zincirde... Soğanın kilogramı, "6.95."

Keçiören... Gazino pazarı... "2.50."

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Salatalık

Çankaya... Zincir market... 17.95.

Keçiören... Semt pazarı... 6 lira.







Brokoli sever misiniz?

Marketteki etiket... 12.90.

Pazarın etiketi... 7 TL.

O ürün... Bu ürün... Şu ürün... Aradaki fiyat farkı, "uçurum" kadar derin.

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Terazi

Pazarın girişinde, "terazi" var... Ve bir de şu yazı:

"Pazarımızdan almış olduğunuz ürünleri belediyemiz terazisinde güvenle tartabilirsiniz... Turgut Altınok."

Güzel bir uygulama... Beğendik.

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Patates

Zincir markette 3 çeşit patates var.







Fiyatları... Adana 5.95... Tatlı 12.95... Taze mini 14.90.

Pazarda da patates çeşit çeşit... Ama fiyat farkı yok.

İşte Keçiören'deki etiket... "4 kilo patates 20 lira."

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Bu kadar da olmaz ki!

Keçiören'e gitmeden önce, "Çankaya'daki bir zincir markete" uğradık.

Domates almak istedik... Etiket... "13.90.







Keçiören'de... Pazarda... Aynı domatesin kilosu... Sadece 6 lira.

Hani... Orhan Veli'nin şiiri var ya... "Olmaz ki... Böyle de yatılmaz ki" diye.

Pazarda da... Olmaz ki... Keçiören ile Çankaya arasında, "makas" bu kadar açılmaz ki?

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Elma

İlk durağımız, zincir markette, 4 çeşit elma satılıyor... Fiyatları "6.95 ile 8.95 arasında."







Keçiören pazarında da elma yine çeşit çeşit... Fiyatları ise aynı... "4 lira."

Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, 2 elinde 2 çeşit elma... Fotoğrafını çektik.

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Dalından üzüm

Keçiören... Pazar... Üzüm... Beyazı da 12 lira, siyahı da 12.







Turgut Altınok eline bir salkım üzüm aldı... Ve dedi ki:

- Akhisar'dan, Manisa'dan, sanki dalından yeni koparılmış gibi taptaze.

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Hamsi, istavrit

Pazarda... Balıkçı da var... Çeşit çeşit balık.

Hamsi... Kilosu 20 lira.







İstavrit... 15.

"Taze mi?" diye soracak olursanız... Elbette... Pazarda adım başı, "Zabıta... Her şey kontrol altında."

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Patlıcan

Zincir markette... 17.50.

Keçiören'de... Çekirdeksiz patlıcan... 7 lira.

Kazığın, "boyu" ortada.

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Pazar yeri kuralları

Pazar yerinde, esnafla sohbet ettik... Müşterilerle de.

Keçiörenli, semt pazarlarından memnun... Temizlik ve disiplin tam puan.







Fiyatlar... Abartısız.

Pazarda... "Boş bir tezgâh yeri" gördük... Merak ettik... Neden boş?

Trafik işaret hunisi şeklindeki yazı, boşluğun nedeninin göstergesi:

"Bu tezgâh, pazar kurallarına uymadığından kapatılmıştır."

Pazarcı esnafının uymakla yükümlü olduğu "kuralları" merak ederseniz... Söyleyelim:

1. Bağırarak satış yapmayacaksınız.

2. Tezgâhınızı ve çevresini temiz tutacaksınız.

3. Müşteriye eksik ve bozuk ürün satmayacaksınız.

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Kanaatkâr esnaf

Gelelim pazarcılarla sohbete... Pazarcının birine sorduk:

- 1 kilo domatesten kaç para kazanıyorsun?

- Abi her şey para değil... Evde çorba kaynasın yeter... Allah bereket versin.

Patates-soğan satan pazarcıya sorduk:

- İşler nasıl?

- Allah bugünleri aratmasın... Aç değiliz, açıkta değiliz... Müşterinin memnuniyeti bizim önceliğimiz... Geçinip gidiyoruz.