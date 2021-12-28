Ankara'dan yola çıktık... Sabah erkenden... Hava buz gibi... "Eksi 12 derece."

Akıllı otoyol... Niğde... Toros Dağları... Öğle vakti Adana'daydık... Hava limonata..."13 derece."

Süleyman Demirel'in sözlerini anımsadık.

Adana'ya her gelişimizde... "Burası Türkiye'nin Florida'sı" derdi.

Çukurova... Bereketli topraklar... Tarım... Sanayi... Ticaret... Çarşı-pazar kıpır kıpır.

***



Mangalsız piknik olmaz

Zaman tüneli... Anılar anılar.

Başbakan Turgut Özal... ANAP mitingi... Sonra Adana'ya veda... Turgut Bey, "Adana'yı bir de havadan görmek istedi..."

Günlerden pazar... Baraj civarı... Sanki yangın var... Her yer dumanaltı.

"Adanalılar piknikteler... Mangal... Kebap."

Şimdi... Barajın çevresi, "Yeni Adana... Modern... Tertemiz... Birkaç milyonluk villalar."

***



Muhalefet hep aynı

İstikamet, "Baraj... Park Zirve..."Baraj yolunda... "Maziyi" anımsadık.

Menderes dönemi... Adana'nın selden korunması gerek... Seyhan Barajı yapılıyor... 1956... Mühendis Süleyman Demirel, "İş başında."

Ama... Muhalefet yeri göğü inletiyor:

- Topraktan baraj yapılır mı? Köstebekler toprağı deşecekler... Deliklerden sular akacak... Baraj patlayacak... Adana'yı su basacak.

Aradan 65 yıl geçti... Baraj, hâlâ hizmette.

***



Ekonominin nabzı

Ve bir Adana klasiği, "Onbaşılar... Kebap salonu."

Kebap bahane, sohbet şahane.

Tayyar Zaimoğlu ile birlikteyiz... Turizmci... Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı.

Ekonomi... Erken seçim... Siyaset... Zaimoğlu dedi ki:

Pandemi... Yasaklar... Çok bunaldık... Sonra, "açılım" başladı... Piyasa bir anda canlandı.

Dolar çıktı, endişelendik... Dolar indi, rahatladık... "Dövizdeki düşüşün etiketlere yansıması lazım... Gecikmeden."

Gündem ne erken seçim, ne de siyaset... Gündem, "istikrar ve ekonomi."

***



Teşekkürler

Adana'ya gelişimizin özel bir nedeni var... Adana'nın gözü kulağı, "5 Ocak Gazetesi" 23 yaşında.

Savaş Çokduygulu... Gazetenin kurucusu... Bir, "Adana markası." İşi gücü, "Adana." Gece... Kutlama... Adana'nın, "Bütün renkleri... İktidarı/muhalefeti...







İş dünyası... Sivil toplum liderleri... Kanaat önderleri" bir arada.

Ve bir anons... Adımız söyleniyor.

"Yaşam boyu onur ödülü." Teşekkürler Adana...

Teşekkürler 5 Ocak... Teşekkürler, ödülümüzü takdim eden Mehmet Ali Bilici... Özal döneminin Adana Milletvekili.

***



Ticaretin gündemi

Şahin Bilgiç... Ticaret Borsası Başkanı... Sorduk, "Adana ne âlemde?" Bilgiç dedi ki:

Dolardaki ani çıkış... "Endişelendik."

Dolar hızla indi... "Oh çok şükür... Rahatladık."

Dolardaki gerileme, "Etiketlere yansımıyor... Üzücü... Ve çok düşündürücü."

Erken seçim... Siyaset... Bunlar suni gündemler... Gerçek gündem, "Ekonomik sorunların çözülmesi."

***



Dağlı'ya vefa

Halit Dağlı... Eski milletvekili... Eski bakan... Adana'da iz bırakan bir siyasetçi.

"Zamanında bırakmasını" bildi... 19 yıl önce, "Siyaset sahnesinden çekildi."







"Dün" saygın bir isimdi... "Bugün" de öyle.

Vefalı Adana... Kadir kıymet bilen Adana... Onu, "ödüllendirdi." Salon, "alkıştan inledi."

***

Alkışlar Sancak'a

Sheraton Otel... 5 Ocak Gazetesi...

Balo... Ödül gecesi."En çok alkışı" kim aldı dersiniz?







Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak.

Ödülünü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel verdi.

Murat Sancak, Demirspor'u, "Süper Lig'e çıkaran isim... Takımın lokomotifi... Eh, takım da üst sıralarda olunca... Alkış, yağmur gibi yağıyor."

***



'Yatırım' ödülü

İbrahim Erdemoğlu... Yatırımcı... 15 bin kişiye istihdam sağlıyor.







"Yatırım... İstihdam" denilince... Dünya çapında halı üretimi yapan firmaların sahibi... Aynı zamanda büyük hayırsever... Doğduğu topraklar Besni ve doyduğu topraklar Adana'ya... Cami, okul, müze, polis merkezi, öğrenci yurdu, sağlık ocağı ve fakülte yaptırdı.

Ödül gecesinde, "Erdemoğlu, iyi alkış aldı."

***



'Havaalanını gaptırdık'

Çukurova Bölge Havaalanı... Adana-Mersin arasında... Temeli yıllar önce atıldı... Müteahhit bitiremedi... İş, yılan hikâyesine döndü.

Şimdi... Müteahhit Sinan Kozuva... İnşaat tam gaz.

Kozuva... Ödülü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden aldı.







Kayalar... Ödülü verirken...

Mikrofondan bize seslendi:

- Yavuz Abi... Rahmetli Demirel, "GAP'ı gaptırmam" demişti... Biz de "Havaalanını gaptırmayız" diyorduk... Ama... Kader... Mersin'e gaptırdık.

Yanıt... Salondaki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den:

- Biz, uçağa binmek için 40 yıl Adana'ya geldik... Şimdi biraz da siz Mersin'e gelin.

"Dostça... Sıcak" bir atışmaydı... Alkışlandı.

***



Müslüm Baba gönüllerde

nutmadan... "Otoyoldan" söz etmeliyiz.

Trafik yoğun... "TIR kuyrukları...







Kamyonlar... Çukurova'dan, bütün dünyaya ihracat yapılıyor...

Narenciye... Sebze... Sanayi ürünleri." Bir TIR'ın arkasındaki "resim ve yazı" dikkatimizi çekti.

Resim... Müslüm Gürses.

Yazı:

"Yanağıma dökülen bir damla gözyaşımı sen silmesen olur, silen bulunur elbet."

***



Osmaniye'nin beklentisi

İsrafil Avcı... Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Adana'daydı... Sorduk:

- Seçim... Siyaset... Dolar... Tarım... Üretim... Sanayi... İhracat... Osmaniye'de gündem nedir?

İsrafil, "Bizim gündemimiz tek madde" diye yanıt verdi:

- "Büyükşehir statüsüne" geçmek istiyoruz... Bütün Osmaniye, "Bu konuya kilitlendi." Ankara'dan müjde bekliyoruz.

***



Anket

Adana'dan Mersin'e geçeceğiz... Ancak... Anket yapmadan Adana'dan ayrılmak olmaz.

"Sokak" ne diyor? AVM... Küçük Saat Meydanı... Melek Girmez Çarşısı... Adnan Menderes Bulvarı...

Anketi... Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Çukurova Bölge Temsilcimiz Ersin Ramoğlu ile birlikte yaptık.

Ne siyaset... Ne erken seçim... Milletin "derdi" şu:

- Dolar yükseldi, fiyatlar roket gibi fırladı... Dolar düştü, fiyatların inişi paraşüt hızı bile değil... Kaplumbağa hızı... Bu nasıl iştir?