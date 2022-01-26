Mehmet Kaya... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Aradık... Toplantıdaydı... "Müteahhitler" ile.

"Toplantı bitmek üzere" dedi:

- Bir saat sonra bekliyorum.

- Hayır, hemen geliyoruz... Toplantıya biz de katılacağız...







27 müteahhit... Konut sektöründe...

Tanıştık... Dinledik.

İnşaat malzemelerinde "KDV indirimi" istiyorlar.

"Demir ve çimentoda tekelleşme var" dediler.

"Bir yıl içinde... Demir fiyatı, yüzde 100 arttı. Bir ton inşaat demiri, 5 bin 500 liradan 11 bin 300 liraya çıktı."

"50 kilogramlık torba çimento, 22 liradan 70 liraya yükseldi" diye, yakındılar.

"Fırsatçılık var" diye, seslerini yükselttiler.

Sonra... Mehmet Kaya konuştu:

"Petrol, enerji, dolar yüzde 100 artmadı... Neden, inşaat malzemelerinde, yüzde 300'e varan artışlar yaşandı?" Sektör temsilcileri öfkeli... Barut gibi.

Müteahhitler... "Eylem yapalım... İşi bırakalım" dediler.

Mehmet Kaya tepki gösterdi:

- Hayır... Kesinlikle olmaz.

***



Yeni yerleşim yeni fiyatlar

Kayapınar... Bağcılar... Mezopotamya Bulvarı... Nazım Hikmet Caddesi... Diclekent Bulvarı...

"Yeni Diyarbakır... Çağdaş planlama... Geniş yollar... Çok katlı binalar."

Abdülkadir Aksu Caddesi'nde durduk.

Sıfır binalarda... "Alıcı gibi" daire baktık.







2+1... Hayli az... Yeni yeni moda oluyor... 1 milyon lira.

3+1... 1.5 milyon... 2 milyon lira.

4+1... 2 milyon... 2.5 milyon lira.

5+1 de çok... 3 milyon... 3.5 milyon.

Havalimanı ya da üniversite yakınında villalar... 5 milyon, 6 milyon lira.

Konut... "Diyarbakır'ı ayakta tutan sektör" desek yeridir.

***



Nusaybin... 'Çok önemli'

Toplantı sonu... Mehmet Kaya ile sohbet... "Bir önerimiz var... Çok önemli" diyerek, konuya girdi:







Suriye sınır kapısı (Nusaybin) artık açılsın.

Türkiye'den Suriye'ye zaten mal gidiyor... Irak (Habur sınır kapısı) üzerinden... Bunu herkes biliyor.

Öyleyse... Nusaybin kapısını açalım... Bölgeye büyük faydası olur.

Konuyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok iyi biliyor... Her şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir imzasına bağlı.

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Şikâyet

Müteahhitten... Yatırımcıdan... Mehmet Kaya'dan... Hep "aynı şikâyeti" dinledik:

- İş dünyası, "banka ile büyümeyi" öğrendi... Ama özel bankalar, kredi kullandırırken "fırsatçılık" yapıyor... Kamu bankaları, "bütün yükü taşıyamaz" ki.

***



'Birlikte Türkiye'yiz'

Diyarbakır'ın "Sur" ilçesi ile Trabzon'un "Of" ilçesi... "Kardeş."

Diyarbakırlı, "Ciğer de bizim, hamsi de bizim" diyor.







Afişler... "Halay da bizim, horon da bizim."

"Hamsi şöleni..." 15 Ocak'ta Diyarbakır'da yapıldı... Meydanda... Karadenizli, Diyarbakır'a aktı.

Sırada "ciğer şöleni" var... Of'ta yapılacak... Diyarbakırlı... "Karadeniz seyahatine" hazırlanıyor...

Kardeşlik iyi gidiyor...

Afiş, "Biz biriz, beraberiz."

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Can dostları için

Büyükşehir Belediyesi hizmeti:

"Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi."







Vali... Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "ölçüyü büyük tuttu."

"Can dostları" için yapılan merkez, "51 bin metrekare."

Ameliyathane... Laboratuvar... Kan sayımı... Röntgen... Köpek kulübeleri... Kedi evi... "Diyarbakır'a yakışmış."

Tebrikler... Teşekkürler... Vali Karaloğlu'na.

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Örnek yatırımcı

Kadir Kurtul... Yatırımcı... "Binlerce kişiye ekmek veriyor."

Memleketi Kahramanmaraş'a gittik... Onu yazdık...

Şırnak'a gittik... Onu yazdık...

Diyarbakır'a geldik... Burada da yatırımı var.

"İstihdam... Üretim... İhracat" odaklı.

Ah, keşke, "Kadir Kurtul gibi yatırımcıların sayısı artsa."

***



Gençlik yılı

İlçelerin tamamında, "gençler için, spor için" tesisler yapılmış.

Kaynak: Yüzde 75 Ankara... Gençlik ve Spor Bakanlığı.

Yüzde 25 yerel yönetim... Büyükşehir Belediyesi.

2022... Diyarbakır'da gençlik yılı.

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Maliye Bakanı

Engin Yeşil... Ticaret Borsası Başkanı.

"Bir şey" söyledi... Hoşumuza gitti:

- Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "cep telefonu numarasını" verdi... "Ne sorununuz olursa, arayın beni" dedi... Sıcak bir yaklaşımı var... Ona ulaşmak kolay... Ne zaman başımız ağrısa, arıyorum... Dinliyor... Çözüyor.

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Akademi Lise

Diyarbakır'da... Şehrin göbeğinde... "Akademi Lise" var.

Lise destek programları... Üniversiteye hazırlık.







7 bin öğrenciye kaynak kitap... Seminer... Müzik... Değerler eğitimi... Geziler.

Büyükşehir Belediyesi organizasyonu... İlçelerde de var.

Gezdik... Öğrencilerle konuştuk.

Diyarbakır modeli... Örnek... Yararlı... Başarılı... Bütün illerde olmalı.

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Diyarbakır hatırası

Doktor Yılmaz Yakut... "Sıranız gelmiş" dedi.

Sorduk: - Ne sırası doktor?







- Beşinci aşı sırası... Hemen yapacağız... Diyarbakır hatırası.

Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü... Aşımız yapıldı... Teşekkürler Yılmaz Hoca.

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Nokta

Akşam... Televizyon izliyoruz... Gazeteci... Kanaat önderi... Sivil toplum lideri... Din adamı... Esnaf... Lokanta müşterisi... "Kalabalığız."

TV'de... "Siyaset... Erken seçim... Kısır çekişmeler... Anketler diyor ki..."

Akaryakıt istasyonu sahibi bir Diyarbakırlı... Sesini yükseltti:

- Bunlar boş ve ucuz laf... Karın doyurmuyor... Milletin derdi ekonomi.