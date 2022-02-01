ERZURUM

Doğu'nun sınır taşı... Tarih... Kültür... Turizm... Selçuklu eserleri... Osmanlı mirası...

Çifte Minare... Üç Kümbetler... Ulu Cami... Yakutiye Medresesi... Lalapaşa Camii... "Birbirine yakın... Yürüme mesafesinde."







Erzurum Valisi Okay Memiş ile cumhuriyetin ilk adımının atıldığı, "Tarihi Kongre Binası Toplantı Salonu'nda" buluştuk.

Karşımızda... Mustafa Kemal Paşa'nın masası, sandalyesi.







Vali Bey, "Kazım Yurdalan'ın" yerine oturdu... Biz de Hüseyin Rauf Bey'in (Orbay) oturduğu sıraya.

Kar... Kış... Soğuk... Hava buz gibi... Buna rağmen, "ziyaretçi çok."

Erzurum'a gelen, mutlaka, "Kongre Binası'na" da uğruyor.

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ORTAK AKIL... KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İstihdam" demişti... "İşim gücüm istihdam... Yatırımcı getirmek... Gençlere iş bulmak."

Vali Okay Memiş'ten de "benzer sözler" dinledik:

- Derdimiz, zorumuz istihdam.

İstihdam... Vali'nin görevi mi?

Vali Okay Memiş, "Evet... Benim işim" diyor.

Erzurum... "Ortak aklın" hâkim olduğu bir şehir... Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı uyum içinde... Amaç, Erzurum'u ekonomik olarak "kalkındırmak, yükseltmek."

Teşvik... Fabrikalar... Tekstil... Zara, Marks Spencer... Pierre Cardin... Ve daha pek çok marka... "Erzurum'da üretiliyor... İhraç ediliyor."

Vali, "Erzurum'u sanayi kenti yapacağız" diyor.

Erzurum... "İddiası" olan bir şehir... Durumdan vazife çıkarılıyor... Kriz fırsata çevriliyor.

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BRAVO



Atatürk Üniversitesi... Teknik Üniversite... 80 bin üniversite öğrencisi.

Böylesine, "öğrenci nüfusu" olan bir şehirde... "Öğrenci yurdu" sorunu olması kaçınılmaz.

Fakat... Erzurum'da "yurt sorunu" yok.

Vali Bey dedi ki:

"Artı durumdayız... 5 bin fazla yatağımız var."

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EĞİTİMDE BAŞARININ FORMÜLÜ



Fazla değil, üç yıl önce, liseye giriş sınavları başarısında Erzurum, "63'üncü sıradaydı."

Bugün... "İlk 10 il" arasında... Büyük başarı.

Başarının temelinde... Vali Okay Memiş'in söylemiyle... "Üç temel neden" var:

1. Liyakat... "Başarılı okul müdürü."

2. Fedakârlık... "Çalışkan ve fedakâr öğretmen."

3. Kaynak... "Devlet, eğitim için gereken kaynağı sağlıyor."

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'BALIK TUTMAYI' ÖĞRETİYORLAR



Büyük Çin filozofu Konfüçyüs'ün ünlü sözü:

"Bir insanı doyurmak istiyorsanız ona balık verin... Ama yaşam boyu aç kalmamasını istiyorsanız balık tutmayı öğretin."

Erzurum... Hayvancılıkta "zirve kent."

Türkiye'de, "en fazla merası" olan il.

Ülkemizdeki meraların "yüzde 12'si" Erzurum'da.

Böyle bir şehirde... "Yem" çok önemli bir sorun.

Erzurum... Konfüçyüs'ün felsefesini uyguluyor.

Çiftçiye, "yem" yerine, "yem tohumu" veriliyor.

Tam 8 bin çiftçiye... Bedava yem tohumu.

Çiftçi... Uçsuz bucaksız meralara... Yem tohumunu ekiyor.

Sonuç... Yüzde 100 başarı.

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MUHTAR, HIRSIZ GÖZETLİYOR



Erzurum, "büyükşehir" olunca... Köyler de "mahalle" oldu.

Kırsaldaki mahallelerin en büyük sorunu, "hayvan hırsızlığı."

Gezerken... Kırsaldaki mahallelerin girişlerinde "kapılar" gördük... "Kameralı" kapılar.







Güzelgeçit... Güzelyayla... Güzelova... Metropol ilçe Yakutiye'nin 36 mahallesinde... "Altı kapı."

Kapıdaki kamera, muhtarın odasındaki ekran ile bağlantılı.

Mahalleye giriş/çıkış kontrol altında.

Kameralı kapı yapılınca... Hayvan hırsızlığı sıfır... Bölge rahatlamış... Kiminle konuşsanız söylediği söz... "Çok şükür."

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GEZMELİ, GÖRMELİ



Narman ilçesinde, "peribacaları" var... "Filmlerde" görüyoruz ya... "ABD'nin Colorado'su" gibi.

Biliyor muydunuz?

Gözden uzak olunca... Bilmemek çok doğal.

İstanbul-Narman arası bin 318 kilometre.

Gördükçe... Erzurum'un dağı, taşı insanı büyülüyor.

Yolunuz düşerse, "Tortum Şelalesi'ni" görmelisiniz... Tortum Yedigöller'de... Alabalık yemelisiniz.

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OMİCRON ARTIŞI



Erzurum'un "sağlık altyapısı" mükemmel.

Bin 500 yataklı Şehir Hastanesi... Ambulans helikopter... Sadece Erzurum'un değil, "bölgenin hizmetinde."

"Korona ile mücadele karnesi" iyiydi.

Ama... Son zamanlarda "vaka sayısında" artış var.

Vali Oktay Memiş, "Artış, Omicron varyantı ile başladı" dedi.

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KIŞ TIRMANIŞI



Hava çok soğuk... Kazak... Palto... Kalpak... Kat kat giyinmemize rağmen tir tir titriyoruz.







Fakat... Kar, buz, soğuk Erzurumlu'nun umurunda değil.

Yerli-yabancı turistlerin de.

Gündüz kayak, gece aydınlatılmış pistlerde yine kayak.







Sadece kayak, turistlere yetmiyor... Buzullara da tırmanan çok... Biz, izlerken bile korkuyoruz... Ama onlar öyle mutlu ki.

Kış turizmi, "altın yumurtlayan tavuk."

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GÜNDEM FARKI



Dedikodu... Kısır çekişme... Yok.

"Seçim ne zaman? Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" tartışması... Yok.

Erzurumlu... İşinde gücünde... "Turizm pastasından" pay alma derdinde.

Taksici... Havaalanından turist taşıyor... Memnun.

Lokantacı... Dağdan şehre inen turisti doyuruyor... Cağ kebabı... Kadayıf dolması.

Halinden memnun.

Turist... Dönüşte bal alıyor... Peynir alıyor... Esnaf memnun.

Biz... "Kar yağışı ne zaman sona erecek?" diyoruz.

Erzurumlu ise... "Aman kar yağışı devam etsin... Aman havalar ısınmasın" diyor.

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LAF YOK, İCRAAT ÇOK



Belediyenin yıllık elektrik gideri... 20 milyon lira.

"Güneş enerji santralı" kurulacak.

Ve elektrik masrafı, "sıfırlanacak."

Erzurum'da, yöneticilerde "laf" yok... "İcraat" çok.

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ATLI KIZAK



Mehmet Sekmen... "Kızak yaptırdım" dedi:

- Erzurum'un dağlarında atlı kızakla dolaşacaksınız... Turistler bayılacaklar.

Başkan, bizi kızakla gezdirmeye hazırlanırken... Çaktırmadan... Kaçtık...

Elveda Erzurum.

Bu soğukta... Kızak... Donmaktan korktuk.