Tavuk bir yumurta yumurtlar, ortalığı birbirine katar... Balık yüzlerce/binlerce yumurta bırakır, kimsenin haberi olmaz.

Sözü, "belediye yönetimine" getireceğiz.

Geziyoruz, görüyoruz... Bazı belediyeler, bozuk TV misali... "Ses var, görüntü yok."

"Reklam" tam puan... "Eylem... İcraat... Başarı" hak getire.

Bazı belediyeler ise... "Az laf, çok iş... Önce vatandaşa hizmet."







İşte Manisa... Gaziantep... Eskişehir... Erzurum... Amasya... Kırklareli... Ardahan... Konya.

Ve... İşte Kayseri.

Uzun sözün kısası:

Belediyecilik gönül işi... Particilik değil.

Hele ideoloji... Hiç değil.

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Sabah çorbası

Erciyes Üniversitesi... Kayseri Üniversitesi... Nuh Naci Yazgan Üniversitesi... Abdullah Gül Üniversitesi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi.







Toplam... 75 bin yüksek öğrenim öğrencisi.

Üniversitelerde... Kütüphanelerde, öğrencilere, sabahları "sıcak çorba."

Alın size hizmet.

Reklamsız... "Büyükşehir belediye hizmeti."

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Çamaşır yıkama merkezi

Duymuş muydunuz?

Üniversite öğrencisi, "kirli çamaşırlarını" bırakıyor.







Sonra... "Yıkanmış... Tertemiz" alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç... Kendisine ve geçmişlerine çok dua ediliyor.

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Başarıya ödül

Kovid-19... Yerli aşı... Turkovac.

Bir "Kayseri" başarısı.

Erciyes Üniversitesi... Prof. Aykut Özdarendeli.

Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

Bu bilim insanımızın adı, bir caddede yaşayacak.

Yeni yapılan... Özdarendeli hocanın ismine yakışan bir caddede.

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Allah razı olsun

İleri derecedeki kanser hastaları için, "tedavi sonrası bakım merkezi."







"Belediye-hayırsever" işbirliği

Ağustos 2021'de temeli atılmış... Çalışma, devam ediyor.

Hasta için de ailesi için de... "En zor süreçte" önemli bir destek... Memduh Büyükkılıç da, hayırsever de, çok dua alacaklar.

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Böyük düşünmek

Süleyman Demirel, "Böyük düşüneceksin" derdi.

Kayseri... "Böyük" düşünüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi... Büyüklük, "1 milyon 260 bin metrekare."

Türkiye'nin en büyüğü.







39 bin metrekarelik, "biyolojik gölet."

Millet kıraathaneleri... Yüzme havuzları... Halı sahalar... Piknik alanları.

Belediye... Borçlanmıyor.







Kaynak yaratıyor... İnşaat devam ediyor.

Bütün bunlar olurken... "Rüşvet, yolsuzluk, ihalede kayırmacılık" konuşuluyor mu?

Hayır... Asla... Bu nasıl söz?

"Burası Kayseri... Böyle şeylere geçit yok."

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Sanayi raporu

Vali Şehmus Günaydın ile "sanayi üzerine" konuşuyorduk... "Tarihten" söz açıldı.

Vali Bey, "70 yıllık sanayi tarihinden" söz etti.

"Bin 800 fabrika..." Hepsi de çalışıyor.

"921 yatırımcı" fabrika kurmak için sırada... Bekliyor.

"4'üncü OSB" acil ihtiyaç... Kollar sıvanmış.

Kayseri... "17 ülke hariç" bütün dünyaya ihracat yapıyor.

Vali Günaydın, sanayicileri toplamış:

- Bu 17 ülkeye neden mal satamıyoruz?

Kayseri... Şimdi o ülkelere de ihracat yapmaya odaklanmış.

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Kayseri uçuyor

Kayseri sanayisi denilince... "Elbette mobilya."

Mobilya denilince de... "İstikbal... Bellona... Mondi." Üç firma da Erciyes Anadolu Holding'e ait.

Alpaslan Baki Ertekin ile konuştuk... Holdingin üst en düzey yöneticisi... CEO.

110 ülkede, 300 satış noktası.

Büyüme... 2010 yılına göre... Yüzde 38.

Erciyes Anadolu Holding'e gelince...

13 bin 200 istihdam.

2020 ihracatı, 388 milyon dolar... 2021'de hızlı yükseliş... 504 milyon dolar.

***



Hepsi gerçek

Gelenek... Yerleşik kültür...

"Çocuk çalışacak... Ticareti öğrenecek...

Ağaç yaşken eğilir." Çocuk, "meslek öğrenemiyorsa, ticarete yatkın değilse... Okula yollanacak."

Abdullah Gül... "Gazoz satmayı becerememiş." Haydi okula. Milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı oldu.

Mehmet Yazar... "Marul satamamış...

Zarar etmiş." Doğru okula... Makine yüksek mühendisi... Milletvekili, bakanlık.

Örnek... Saymakla bitmez.

Bir de... Hem "çalışan, çıraklık yapan" hem de "okuyan" var... Onlar da az değil.

Mehmet Özhaseki gibi... Rifat Hisarcıklıoğlu gibi.

***



Hasta yakını misafirhanesi

Proje... Son aşamasında.

Yer... Doğru seçim... Erciyes Üniversitesi ile Şehir Hastanesi karşısında.

Hasta yakınları için... Ücretsiz... Sosyal donanımlı misafirhane hizmeti.

Büyükşehir Belediyesi'nin hediyesi.

Aslında... Bütün illere lazım.

"Gönül belediyeciliği" de bu değil mi?

***



Ticaret dersi

Mehmet Özhaseki... Ne zaman Kayseri'ye yolumuz düşse, sıkı sıkı tembih eder:

- Sakın pazarlık yapmadan, bir şey alma.

Gezerken... Üşüdük... Eldiven aldık.

Satıcı, okurumuz... Para almak istemedi... Zorla verdik... Ve güldük.

Satıcı, neden güldüğümüzü merak etti... Söyledik:

- Mehmet Özhaseki, derdi ki:

Eğer satıcı bedava verecek olursa, iki tane iste.

***



Ortaklık kültürü

Birlikte iş yapma kültürü...

Önemli... Fakat "zor."

Kayseri... "Zoru başaran" illerden.

Gaziantep gibi... Denizli gibi.

"Birliktelik" yükselişi hızlandırıyor.

Keşke, Kayseri gibi, "20-30 ilimiz" daha olsa.